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Торино
1:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
1:0
15' Гол
Н'Кулу Николя
1:1
31' Гол
Куцка Юрай
47' Желтая карточка
Иакопони Симоне
1:1
48' Не забитый пенальти
Белотти Андреа
62' Желтая карточка
Ринкон Томас
87' Желтая карточка
Бругман Гастон
90'+4
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
20
Эдера
Симоне
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
11
Дзадза
Симоне
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
21
Скоццарелла
Маттео
19
Куртич
Ясмин
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Торино
3-5-2
Парма
4-3-3

Ход матча

15'
Н'Кулу Николя
(Беренгер Алекс)
1:0
31'
1:1
Куцка Юрай
(Жервиньо Куасси)
47'
 
Иакопони Симоне
48'
Белотти Андреа
1:1
62'
Ринкон Томас
 
68'
Эйна Ола
Беренгер Алекс
 
69'
 
Эрнани Азеведо
Скоццарелла Маттео
73'
 
Капрари Джанлука
Жервиньо Куасси
83'
Лукич Саша
Эдера Симоне
 
85'
 
Бругман Гастон
Куцка Юрай
85'
 
Лорини Венсан
Дармиан Маттео
87'
 
Бругман Гастон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 8 (5) 0.22
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Ансальди Кристиан 4 0.11
4. Дзадза Симоне 4 0.11
5. Верди Симоне 1 0.03
6. Ринкон Томас 1 0.03
7. Бремер Глейсон 1 0.03
8. Н'Кулу Николя 1 0.03
9. Иццо Армандо 1 0.03
10. Бонифаци Кевин 1 0.03
11. Эдера Симоне 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Лашальт Диего 0 0
15. Эйна Ола 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 8 0.22
2. Кулушевски Деян 5 0.14
3. Жервиньо Куасси 5 0.14
4. Куцка Юрай 4 0.11
5. Гальоло Риккардо 2 0.05
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Спрокати Маттиа 1 0.03
10. Грасси Альберто 1 0.03
11. Барилла Антонио 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Куртич Ясмин 0 0
16. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 5 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 6 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Н'Кулу Николя 3 1
8. Дзадза Симоне 4 0
9. Сиригу Сальваторе 4 0
10. Эдера Симоне 2 1
11. Белотти Андреа 3 0
12. Базелли Даниэле 3 0
13. Лашальт Диего 3 0
14. Беренгер Алекс 3 0
15. Верди Симоне 2 0
16. Мейте Суалихо 2 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 9 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонио 5 0
4. Дармиан Маттео 4 0
5. Иакопони Симоне 4 0
6. Жервиньо Куасси 3 0
7. Бругман Гастон 3 0
8. Лорини Венсан 3 0
9. Грасси Альберто 3 0
10. Куцка Юрай 2 0
11. Алвеш Бруну 2 0
12. Скоццарелла Маттео 2 0
13. Пеццелла Джузеппе 2 0
14. Кулушевски Деян 2 0
15. Сепе Луиджи 1 0
16. Инглезе Роберто 1 0
17. Корнелиус Андреас 1 0
18. Дермаку Кастриот 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 18.52% (5) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4)
 Парма 7.14% (2) 21.43% (6) 32.14% (9) 17.86% (5) 14.29% (4) 7.14% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино
Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма
Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа

Последние игры между собой

Торино: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Парма 3:2 Торино Серия A Парма 0:0 Торино Серия A Торино 1:2 Парма Серия A Парма 0:2 Торино Серия A
Торино 1:0 Парма Серия A Торино 1:1 Парма Серия A Парма 3:1 Торино Серия A Парма 4:1 Торино Серия A Торино 1:3 Парма Серия A Торино 4:4 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 26 20 3 3 50 - 24 63
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 49 - 24 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Верона 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 26 38
8. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
9. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Сассуоло Заявка 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Кальяри 0:1 Заявка 26 8 8 10 41 - 41 32
13. Фиорентина Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 25 7 5 13 28 - 44 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 26 4 4 18 22 - 49 16
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 197
Торино 48.7% (96)
X 33.5% (66)
Парма 17.8% (35)
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Новости

Прогнозы на матч Торино 1:1 Парма

Исход игры
Торино
48.7% (96)
Ничья
33.5% (66)
Парма
17.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (70)
Меньше
61.54% (112)
Обе команды забьют
Да
69.23% (126)
Нет
30.77% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (57)
2:1 Торино
20.8% (41)
1:0 Торино
15.7% (31)
1:2 Парма
9.6% (19)
0:1 Парма
5.6% (11)
2:0 Торино
5.6% (11)
2:2 Ничья
2% (4)
3:1 Торино
1% (2)
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