Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сиригу Сальваторе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

90' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

88' Ринкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи

87' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Торино

85' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

84' Удар от ворот произведет Торино

84' Эйна Ола ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

82' Белотти Андреа пробил со штрафного прямо в стенку

80' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ринкон Томас из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гальоло Риккардо из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

76' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Парма

74' Что за промах! У Эдера Симоне была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

71' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Эдера Симоне из команды Торино пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

69' Дармиан Маттео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Хорошая попытка от Жервиньо Куасси , был неплохой удар, но вратарь спас

67' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Торино

65' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Парма

64' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи

59' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

56' Удар от ворот произведет Парма

56' Дзадза Симоне из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хорошая попытка от Эдера Симоне , был неплохой удар, но вратарь спас

49' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Иакопони Симоне получил желтую карточку от судьи