Торино
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Парма
1:0
15' ГолН'Кулу Николя
1:1
31' ГолКуцка Юрай
47' Желтая карточкаИакопони Симоне
1:1
48' Не забитый пенальтиБелотти Андреа
62' Желтая карточкаРинкон Томас
87' Желтая карточкаБругман Гастон
88
Ринкон
Томас
20
Эдера
Симоне
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
80 Адопо МишельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
15'
1:0
31'
1:1
47'
48'
1:1
62'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|8 (5)
|0.22
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0.11
|5.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|6.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|7.
|Бремер Глейсон
|1
|0.03
|8.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|9.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|10.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|11.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|14.
|Лашальт Диего
|0
|0
|15.
|Эйна Ола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|8
|0.22
|2.
|Кулушевски Деян
|5
|0.14
|3.
|Жервиньо Куасси
|5
|0.14
|4.
|Куцка Юрай
|4
|0.11
|5.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0.05
|7.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|8.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|9.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|10.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|11.
|Барилла Антонио
|1
|0.03
|12.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|13.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|15.
|Куртич Ясмин
|0
|0
|16.
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|5
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|4.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|5.
|Эйна Ола
|6
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|1
|7.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|8.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|9.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|10.
|Эдера Симоне
|2
|1
|11.
|Белотти Андреа
|3
|0
|12.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|13.
|Лашальт Диего
|3
|0
|14.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|15.
|Верди Симоне
|2
|0
|16.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Лянко Войнович
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|9
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонио
|5
|0
|4.
|Дармиан Маттео
|4
|0
|5.
|Иакопони Симоне
|4
|0
|6.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|7.
|Бругман Гастон
|3
|0
|8.
|Лорини Венсан
|3
|0
|9.
|Грасси Альберто
|3
|0
|10.
|Куцка Юрай
|2
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|12.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|13.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|14.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|15.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|16.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|17.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|18.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|Парма
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино
Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма
Последние игры между собой
Торино: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|50 - 24
|63
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|49 - 24
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|70 - 34
|48
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Верона
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 26
|38
|8.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|9.
|Милан
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 34
|36
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|41 - 41
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 44
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|26
|4
|4
|18
|22 - 49
|16
Прогнозы на матч Торино 1:1 Парма
Исход игры
Торино
48.7% (96)
Ничья
33.5% (66)
Парма
17.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (70)
Меньше
61.54% (112)
Обе команды забьют
Да
69.23% (126)
Нет
30.77% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (57)
2:1 Торино
20.8% (41)
1:0 Торино
15.7% (31)
1:2 Парма
9.6% (19)
0:1 Парма
5.6% (11)
2:0 Торино
5.6% (11)
2:2 Ничья
2% (4)
3:1 Торино
1% (2)
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