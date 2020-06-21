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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Сассуоло
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
3
Кальдара
Маттиа
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
13
Пелузо
Федерико
77
Кирьякопулос
Гиоргос
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
11
Дефрель
Грегоре
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
Аталанта
3-4-2-1
Сассуоло
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иличич Йосип 15 0.41
2. Муриэль Луис 13 (5) 0.35
3. Сапата Дуван 11 (1) 0.3
4. Госенс Робин 7 0.19
5. Гомес Алехандро 6 0.16
6. Пашалич Марио 5 0.14
7. Малиновский Руслан 4 0.11
8. Фройлер Ремо 2 0.05
9. Толой Рафаэл 1 0.03
10. Де Рон Мартен 1 0.03
11. Паломино Хосе 1 0.03
12. Джимсити Берат 1 0.03
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 13 (1) 0.35
2. Берарди Доменико 9 0.24
3. Бога Жереми 8 0.22
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Траоре Хамед 3 0.08
6. Дункан Альфред 1 0.03
7. Дефрель Грегоре 1 0.03
8. Тольян Йереми 1 0.03
9. Обьянг Педро 1 0.03
10. Локателли Мануэль 0 0
11. Пелузо Федерико 0 0
12. Бурабия Мехди 0 0
13. Кирьякопулос Гиоргос 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 10 0
2. Хатебур Ханс 7 0
3. Малиновский Руслан 5 1
4. Толой Рафаэл 5 0
5. Паломино Хосе 4 0
6. Пашалич Марио 4 0
7. Кастань Тимоти 3 0
8. Голлини Пьерлуиджи 3 0
9. Иличич Йосип 1 1
10. Гомес Алехандро 2 0
11. Кьяер Симон 2 0
12. Фройлер Ремо 2 0
13. Джимсити Берат 2 0
14. Госенс Робин 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Сапата Дуван 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Локателли Мануэль 8 0
3. Тольян Йереми 7 0
4. Пелузо Федерико 3 1
5. Джуричич Филип 4 0
6. Маньянелли Франческо 4 0
7. Берарди Доменико 4 0
8. Марлон 4 0
9. Дункан Альфред 3 0
10. Романья Филиппо 3 0
11. Феррари Джанмарко 3 0
12. Кирьякопулос Гиоргос 3 0
13. Рожерио да Силва 3 0
14. Капуто Франческо 2 0
15. Бурабия Мехди 2 0
16. Траоре Хамед 2 0
17. Мюлдюр Мерт 2 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 7.94% (5) 14.29% (9) 22.22% (14) 22.22% (14) 20.63% (13) 12.7% (8)
 Сассуоло 5% (2) 22.5% (9) 22.5% (9) 12.5% (5) 32.5% (13) 5% (2)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома
Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома
Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Сассуоло 1:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:6 Аталанта Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A
Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 26 20 3 3 50 - 24 63
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 49 - 24 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Верона Заявка 26 10 8 8 31 - 27 38
8. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
9. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Сассуоло Заявка 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Кальяри Заявка 26 8 8 10 42 - 42 32
13. Фиорентина Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 25 7 5 13 28 - 44 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 26 4 4 18 22 - 49 16
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2020, осталось 6 минут.


Прогнозы 185
Аталанта 96.2% (178)
X 2.2% (4)
Сассуоло 1.6% (3)
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Новости

Прогнозы на матч Аталанта - Сассуоло

Исход игры
Аталанта
96.2% (178)
Ничья
2.2% (4)
Сассуоло
1.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.16% (111)
Меньше
35.84% (62)
Обе команды забьют
Да
60.12% (104)
Нет
39.88% (69)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
24.9% (46)
2:1 Аталанта
24.9% (46)
3:1 Аталанта
24.3% (45)
1:0 Аталанта
6.5% (12)
3:0 Аталанта
4.9% (9)
4:1 Аталанта
2.7% (5)
1:1 Ничья
1.6% (3)
3:2 Аталанта
1.1% (2)
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