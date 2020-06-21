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Аталанта
4:1
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
9' Желтая карточка
Тольян Йереми
1:0
16' Гол
Джимсити Берат
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Гомес Алехандро
2:0
31' Гол
Сапата Дуван
3:0
37' Гол в свои ворота
Бурабия Мехди
40' Желтая карточка
Пашалич Марио
45' Желтая карточка
Пелузо Федерико
65' Желтая карточка
Марлон
4:0
66' Гол
Сапата Дуван
75' Желтая карточка
Джимсити Берат
82' Желтая карточка
Муриэль Луис
90' Желтая карточка
Толой Рафаэл
4:1
90' Гол
Бурабия Мехди
90'+4
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
3
Кальдара
Маттиа
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
88
Пашалич
Марио
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
13
Пелузо
Федерико
77
Кирьякопулос
Гиоргос
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
11
Дефрель
Грегоре
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
Аталанта
3-4-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Тольян Йереми
16'
Джимсити Берат
(Кальдара Маттиа)
1:0
19'
Гомес Алехандро
 
31'
Сапата Дуван
2:0
37'
Бурабия Мехди
3:0
40'
Пашалич Марио
 
45'
 
Пелузо Федерико
46'
 
Мюлдюр Мерт
Тольян Йереми
61'
 
Джуричич Филип
Берарди Доменико
61'
 
Гараслин Лукаш
Бога Жереми
65'
 
Марлон
66'
Сапата Дуван
(Гомес Алехандро)
4:0
69'
Муриэль Луис
Сапата Дуван
 
69'
Кастань Тимоти
Госенс Робин
 
69'
 
Маньяни Джанджакомо
Марлон
70'
Малиновский Руслан
Фройлер Ремо
 
75'
Джимсити Берат
 
77'
 
Обьянг Педро
Локателли Мануэль
82'
Муриэль Луис
 
86'
Толой Рафаэл
Джимсити Берат
 
88'
Колли Эбрима
Гомес Алехандро
 
90'
Толой Рафаэл
 
90'
4:1
Бурабия Мехди

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 25 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иличич Йосип 15 0.41
2. Сапата Дуван 13 (1) 0.35
3. Муриэль Луис 13 (5) 0.35
4. Госенс Робин 7 0.19
5. Гомес Алехандро 6 0.16
6. Пашалич Марио 5 0.14
7. Малиновский Руслан 4 0.11
8. Фройлер Ремо 2 0.05
9. Джимсити Берат 2 0.05
10. Толой Рафаэл 1 0.03
11. Де Рон Мартен 1 0.03
12. Паломино Хосе 1 0.03
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 13 (1) 0.35
2. Берарди Доменико 9 0.24
3. Бога Жереми 8 0.22
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Траоре Хамед 3 0.08
6. Дункан Альфред 1 0.03
7. Дефрель Грегоре 1 0.03
8. Тольян Йереми 1 0.03
9. Обьянг Педро 1 0.03
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Локателли Мануэль 0 0
12. Пелузо Федерико 0 0
13. Кирьякопулос Гиоргос 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 10 0
2. Хатебур Ханс 7 0
3. Малиновский Руслан 5 1
4. Толой Рафаэл 6 0
5. Пашалич Марио 5 0
6. Паломино Хосе 4 0
7. Джимсити Берат 3 0
8. Кастань Тимоти 3 0
9. Голлини Пьерлуиджи 3 0
10. Иличич Йосип 1 1
11. Гомес Алехандро 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Фройлер Ремо 2 0
14. Госенс Робин 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Пелузо Федерико 4 1
5. Марлон 5 0
6. Джуричич Филип 4 0
7. Маньянелли Франческо 4 0
8. Берарди Доменико 4 0
9. Дункан Альфред 3 0
10. Романья Филиппо 3 0
11. Феррари Джанмарко 3 0
12. Кирьякопулос Гиоргос 3 0
13. Рожерио да Силва 3 0
14. Капуто Франческо 2 0
15. Бурабия Мехди 2 0
16. Траоре Хамед 2 0
17. Мюлдюр Мерт 2 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 7.58% (5) 15.15% (10) 22.73% (15) 21.21% (14) 21.21% (14) 12.12% (8)
 Сассуоло 5% (2) 22.5% (9) 22.5% (9) 12.5% (5) 32.5% (13) 5% (2)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома
Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома
Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Сассуоло 1:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:6 Аталанта Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A
Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 26 20 3 3 50 - 24 63
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан 2:0 Заявка 26 17 6 3 51 - 24 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Верона Заявка 26 10 8 8 31 - 27 38
8. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
9. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
12. Кальяри Заявка 26 8 8 10 42 - 42 32
13. Фиорентина Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория 0:2 Заявка 26 7 5 14 28 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 26 4 4 18 22 - 49 16
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 185
Аталанта 96.2% (178)
X 2.2% (4)
Сассуоло 1.6% (3)
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Новости

Прогнозы на матч Аталанта 4:1 Сассуоло

Исход игры
Аталанта
96.2% (178)
Ничья
2.2% (4)
Сассуоло
1.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.16% (111)
Меньше
35.84% (62)
Обе команды забьют
Да
60.12% (104)
Нет
39.88% (69)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
24.9% (46)
2:1 Аталанта
24.9% (46)
3:1 Аталанта
24.3% (45)
1:0 Аталанта
6.5% (12)
3:0 Аталанта
4.9% (9)
4:1 Аталанта
2.7% (5)
1:1 Ничья
1.6% (3)
3:2 Аталанта
1.1% (2)
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