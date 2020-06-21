Аталанта
4:1
Конец матча
Стадион: Гевисс Стэдиум
Сассуоло
9' Желтая карточкаТольян Йереми
1:0
16' ГолДжимсити Берат
19' Undefined phrase: football_event_Гомес Алехандро
2:0
31' ГолСапата Дуван
3:0
37' Гол в свои воротаБурабия Мехди
40' Желтая карточкаПашалич Марио
45' Желтая карточкаПелузо Федерико
65' Желтая карточкаМарлон
4:0
66' ГолСапата Дуван
75' Желтая карточкаДжимсити Берат
82' Желтая карточкаМуриэль Луис
90' Желтая карточкаТолой Рафаэл
4:1
90' ГолБурабия Мехди
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
2
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
19'
31'
2:0
37'
3:0
40'
45'
65'
66'
4:0
75'
82'
90'
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
25 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|2.
|Сапата Дуван
|13 (1)
|0.35
|3.
|Муриэль Луис
|13 (5)
|0.35
|4.
|Госенс Робин
|7
|0.19
|5.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|6.
|Пашалич Марио
|5
|0.14
|7.
|Малиновский Руслан
|4
|0.11
|8.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|9.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|10.
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|11.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|12.
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|15.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|16.
|Барроу Муса
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|13 (1)
|0.35
|2.
|Берарди Доменико
|9
|0.24
|3.
|Бога Жереми
|8
|0.22
|4.
|Джуричич Филип
|4
|0.11
|5.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|6.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|7.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|8.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|9.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|10.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|11.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|12.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|13.
|Кирьякопулос Гиоргос
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|10
|0
|2.
|Хатебур Ханс
|7
|0
|3.
|Малиновский Руслан
|5
|1
|4.
|Толой Рафаэл
|6
|0
|5.
|Пашалич Марио
|5
|0
|6.
|Паломино Хосе
|4
|0
|7.
|Джимсити Берат
|3
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|3
|0
|9.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|1
|1
|11.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|14.
|Госенс Робин
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|5.
|Марлон
|5
|0
|6.
|Джуричич Филип
|4
|0
|7.
|Маньянелли Франческо
|4
|0
|8.
|Берарди Доменико
|4
|0
|9.
|Дункан Альфред
|3
|0
|10.
|Романья Филиппо
|3
|0
|11.
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|12.
|Кирьякопулос Гиоргос
|3
|0
|13.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|14.
|Капуто Франческо
|2
|0
|15.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|16.
|Траоре Хамед
|2
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|7.58% (5)
|15.15% (10)
|22.73% (15)
|21.21% (14)
|21.21% (14)
|12.12% (8)
|Сассуоло
|5% (2)
|22.5% (9)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|32.5% (13)
|5% (2)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома
Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома
Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|50 - 24
|63
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 24
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 27
|38
|8.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|9.
|Милан
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 34
|36
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 42
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|26
|4
|4
|18
|22 - 49
|16
Прогнозы на матч Аталанта 4:1 Сассуоло
Исход игры
Аталанта
96.2% (178)
Ничья
2.2% (4)
Сассуоло
1.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.16% (111)
Меньше
35.84% (62)
Обе команды забьют
Да
60.12% (104)
Нет
39.88% (69)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
24.9% (46)
2:1 Аталанта
24.9% (46)
3:1 Аталанта
24.3% (45)
1:0 Аталанта
6.5% (12)
3:0 Аталанта
4.9% (9)
4:1 Аталанта
2.7% (5)
1:1 Ничья
1.6% (3)
3:2 Аталанта
1.1% (2)
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