Второй тайм

94' Аталанта заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Джуричич Филип наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

93' Хорошие скиллы дриблинга показывает Гараслин Лукаш , обходя своих соперников

92' Г О О О О Л Бурабия Мехди закручивает штрафной в сетку! Великолепно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Толой Рафаэл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Удар от ворот произведет Сассуоло

90' Малиновский Руслан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

89' Удар от ворот произведет Аталанта

89' Пространство открывается для Мюлдюр Мерт , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

89' Хорошие скиллы дриблинга показывает Мюлдюр Мерт , обходя своих соперников

88' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

88' Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Эбрима Колли

88' Мюлдюр Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хорошая попытка от Кастань Тимоти , был неплохой удар, но вратарь спас

82' Муриэль Луис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Удар от ворот произведет Аталанта

81' Что за промах! У Гараслин Лукаш была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

81' Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

79' Удар от ворот произведет Сассуоло

77' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Сассуоло

77' Что за промах! У Пашалич Марио была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

75' Джимсити Берат получил желтую карточку от судьи

73' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Судья дает тренеру команды хозяев поля красную карточку. Тренер будет наблюдать за остальной частью игры с трибун.

72' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сассуоло пробьет пенальти!

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Марлон получил желтую карточку от судьи

65' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

58' Сапата Дуван из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Отличную защиту показывает Хатебур Ханс от команды Аталанта , не дает пропустить гол своей команде.

57' Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' ШАНС! Дефрель Грегоре вышел один на один с голкипером...

55' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гомес Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Мюлдюр Мерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Госенс Робин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

50' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Аталанта

47' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.