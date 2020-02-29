Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
0:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
32' Гол
Бокалон Риккардо
45' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
56' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
69' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
81' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
90'
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
35
Сьерральта
Франсиско
4
Николау
Димитриос
13
Антонелли
Лука
16
Фраттези
Давиде
28
Samuele
Ricci
38
Хендерсон
Лиам
17
Чичиретти
Амато
19
Ла
Мантия
Андреа
37
Тутино
Дженнаро
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
20
Газбарро
Андреа
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
28
Бокалон
Риккардо
27
Канделлоне
Леонардо
Эмполи
4-3-3
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

32'
0:1
Бокалон Риккардо
(Гавацци Давиде)
45'
Хендерсон Лиам
 
56'
Тутино Дженнаро
 
65'
Leonardo Mancuso
Ла Мантия Андреа
 
69'
 
Буррай Сальваторе
69'
 
Паза Симоне
Буррай Сальваторе
74'
Бандинелли Филиппо
Антонелли Лука
 
76'
 
Чурриа Патрик
Канделлоне Леонардо
81'
 
Кампорезе Микеле
82'
Байрами Недим
Хендерсон Лиам
 
86'
 
Фольякко Алессандро
Гавацци Давиде

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне
Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне
Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 2:0 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 2:1 26 19 6 1 47 - 14 63
2. Фрозиноне 25 12 7 6 30 - 19 43
3. Кротоне 26 13 4 9 43 - 32 43
4. Читтаделла 0:0 26 11 7 8 33 - 29 40
5. Салернитана 25 11 6 8 34 - 30 39
6. Порденоне 1:0 26 11 6 9 33 - 33 39
7. Специя 1:2 25 10 8 7 34 - 26 38
8. Кьево 25 9 10 6 31 - 25 37
9. Эмполи 0:1 26 9 9 8 29 - 31 36
10. Виртус Энтелла 26 9 8 9 31 - 32 35
11. Перуджа 0:1 26 9 6 11 27 - 34 33
12. Пиза 1:0 26 8 9 9 34 - 34 33
13. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
14. Юве Стабия 1:2 26 9 5 12 30 - 40 32
15. Венеция 1:1 26 7 11 8 25 - 28 32
16. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
17. Кремонезе 0:0 24 6 9 9 22 - 26 27
18. Козенца 1:1 26 5 9 12 28 - 31 24
19. Трапани 2:1 26 5 8 13 26 - 49 23
20. Ливорно 25 3 5 17 20 - 42 14
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бокалон Риккардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 