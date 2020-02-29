Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
0:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Карло Кастеллани
Порденоне
0:1
32' ГолБокалон Риккардо
45' Желтая карточкаХендерсон Лиам
56' Желтая карточкаТутино Дженнаро
69' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
81' Желтая карточкаКампорезе Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
32'
45'
56'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 8
-
4 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне
Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =5 -7Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне
Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|2:1
|26
|19
|6
|1
|47 - 14
|63
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|7
|6
|30 - 19
|43
|3.
|Кротоне
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|4.
|Читтаделла
|0:0
|26
|11
|7
|8
|33 - 29
|40
|5.
|Салернитана
|25
|11
|6
|8
|34 - 30
|39
|6.
|Порденоне
|1:0
|26
|11
|6
|9
|33 - 33
|39
|7.
|Специя
|1:2
|25
|10
|8
|7
|34 - 26
|38
|8.
|Кьево
|25
|9
|10
|6
|31 - 25
|37
|9.
|Эмполи
|0:1
|26
|9
|9
|8
|29 - 31
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|9
|8
|9
|31 - 32
|35
|11.
|Перуджа
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 34
|33
|12.
|Пиза
|1:0
|26
|8
|9
|9
|34 - 34
|33
|13.
|Пескара
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|14.
|Юве Стабия
|1:2
|26
|9
|5
|12
|30 - 40
|32
|15.
|Венеция
|1:1
|26
|7
|11
|8
|25 - 28
|32
|16.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|17.
|Кремонезе
|0:0
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|18.
|Козенца
|1:1
|26
|5
|9
|12
|28 - 31
|24
|19.
|Трапани
|2:1
|26
|5
|8
|13
|26 - 49
|23
|20.
|Ливорно
|25
|3
|5
|17
|20 - 42
|14
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