Италия: Серия B 2019-2020

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Читтаделла
0:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Кремонезе
0'
29' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
42' Желтая карточка
Адорни Давиде
78' Желтая карточка
Luca Ravanelli
84' Желтая карточка
Станко Франческо
87'
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
5
Адорни
Давиде
15
Domenico
Frare
13
Alberto
Rizzo
8
Federico
Proia
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
17
Marco
Rosafio
9
Davide
Diaw
1
Nicola
Ravaglia
20
Luca
Ravanelli
15
Бьянкетти
Маттео
26
Терранова
Эмануэле
21
Nadir
Zortea
10
Гаэтано
Джанлука
4
Арини
Мариано
5
Вальцания
Лука
17
Мильоре
Франческо
9
Чофани
Даниэль
11
Паломби
Симоне
Читтаделла
4-3-1-2
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

29'
 
Терранова Эмануэле
42'
Адорни Давиде
 
61'
 
Париджини Витторио
Паломби Симоне
73'
Станко Франческо
Marco Rosafio
 
77'
Луппи Давиде
Д'Урсо Кристиан
 
78'
 
Luca Ravanelli
84'
Станко Франческо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла
Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кремонезе 5:0 Трапани Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B
Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 2:1 26 19 6 1 47 - 14 63
2. Фрозиноне 25 12 7 6 30 - 19 43
3. Кротоне 26 13 4 9 43 - 32 43
4. Читтаделла 0:0 26 11 7 8 33 - 29 40
5. Салернитана 25 11 6 8 34 - 30 39
6. Порденоне 1:0 26 11 6 9 33 - 33 39
7. Специя 1:2 25 10 8 7 34 - 26 38
8. Кьево 25 9 10 6 31 - 25 37
9. Эмполи 0:1 26 9 9 8 29 - 31 36
10. Виртус Энтелла 26 9 8 9 31 - 32 35
11. Перуджа 0:1 26 9 6 11 27 - 34 33
12. Пиза 1:0 26 8 9 9 34 - 34 33
13. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
14. Юве Стабия 1:2 26 9 5 12 30 - 40 32
15. Венеция 1:1 26 7 11 8 25 - 28 32
16. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
17. Кремонезе 0:0 24 6 9 9 22 - 26 27
18. Козенца 1:1 26 5 9 12 28 - 31 24
19. Трапани 2:1 26 5 8 13 26 - 49 23
20. Ливорно 25 3 5 17 20 - 42 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Терранова Эмануэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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