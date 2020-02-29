Италия: Серия B 2019-2020
Читтаделла
0:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Кремонезе
29' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
42' Желтая карточкаАдорни Давиде
78' Желтая карточкаLuca Ravanelli
84' Желтая карточкаСтанко Франческо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Nadir ZorteaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Растелли Массимо
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла
Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кремонезе 5:0 Трапани Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|2:1
|26
|19
|6
|1
|47 - 14
|63
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|7
|6
|30 - 19
|43
|3.
|Кротоне
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|4.
|Читтаделла
|0:0
|26
|11
|7
|8
|33 - 29
|40
|5.
|Салернитана
|25
|11
|6
|8
|34 - 30
|39
|6.
|Порденоне
|1:0
|26
|11
|6
|9
|33 - 33
|39
|7.
|Специя
|1:2
|25
|10
|8
|7
|34 - 26
|38
|8.
|Кьево
|25
|9
|10
|6
|31 - 25
|37
|9.
|Эмполи
|0:1
|26
|9
|9
|8
|29 - 31
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|9
|8
|9
|31 - 32
|35
|11.
|Перуджа
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 34
|33
|12.
|Пиза
|1:0
|26
|8
|9
|9
|34 - 34
|33
|13.
|Пескара
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|14.
|Юве Стабия
|1:2
|26
|9
|5
|12
|30 - 40
|32
|15.
|Венеция
|1:1
|26
|7
|11
|8
|25 - 28
|32
|16.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|17.
|Кремонезе
|0:0
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|18.
|Козенца
|1:1
|26
|5
|9
|12
|28 - 31
|24
|19.
|Трапани
|2:1
|26
|5
|8
|13
|26 - 49
|23
|20.
|Ливорно
|25
|3
|5
|17
|20 - 42
|14
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный