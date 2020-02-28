Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
1:2
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
0:1
10' Гол
Арментерос Самуэль
43' Желтая карточка
Сала Марко
67' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
0:2
83' Гол
Сими Нванкво
90' Желтая карточка
Маццители Лука
90' Вторая желтая карточка
Маццители Лука
1:2
90' Гол
Пеллиццер Микеле
90'+6
13
Контини
Никита
17
Де
Кол
Филиппо
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
3
Сала
Марко
26
Дези
Якопо
36
Маццители
Лука
14
Сеттембрини
Андреа
34
Скенетти
Андреа
18
Claudio
Morra
7
Де
Лука
Джузеппе
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
16
Alberto
Gerbo
30
Junior
Messias
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
9
Арментерос
Самуэль
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

10'
0:1
Арментерос Самуэль
24'
Криалезе Карло
Де Кол Филиппо
 
43'
Сала Марко
 
65'
Манкосу Маттео
Claudio Morra
 
66'
 
Маццотта Антонио
Alberto Gerbo
67'
 
Куомо Джузеппе
73'
 
Крочата Джованни
Арментерос Самуэль
80'
Marco Toscano
Копполаро Мауро
 
83'
0:2
Сими Нванкво
(Молина Сальваторе)
87'
 
Tomislav Gomelt
Junior Messias
90'
Маццители Лука
 
90'
Маццители Лука
 
90'
Пеллиццер Микеле
(Криалезе Карло)
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 24 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне
Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Серия B Кротоне 1:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 1:1 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 25 18 6 1 45 - 13 60
2. Фрозиноне 25 12 7 6 30 - 19 43
3. Кротоне 26 13 4 9 43 - 32 43
4. Читтаделла 25 11 6 8 33 - 29 39
5. Салернитана 25 11 6 8 34 - 30 39
6. Специя 24 10 8 6 33 - 24 38
7. Кьево 25 9 10 6 31 - 25 37
8. Порденоне 25 10 6 9 32 - 33 36
9. Эмполи 25 9 9 7 29 - 30 36
10. Виртус Энтелла 26 9 8 9 31 - 32 35
11. Перуджа 25 9 6 10 27 - 33 33
12. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
13. Юве Стабия 25 9 5 11 29 - 38 32
14. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
15. Венеция 25 7 10 8 24 - 27 31
16. Пиза 25 7 9 9 33 - 34 30
17. Кремонезе 23 6 8 9 22 - 26 26
18. Козенца 25 5 8 12 27 - 30 23
19. Трапани 25 4 8 13 24 - 48 20
20. Ливорно 25 3 5 17 20 - 42 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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