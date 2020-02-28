Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
1:2
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Кротоне
0:1
10' ГолАрментерос Самуэль
43' Желтая карточкаСала Марко
67' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
0:2
83' ГолСими Нванкво
90' Желтая карточкаМаццители Лука
90' Вторая желтая карточкаМаццители Лука
1:2
90' ГолПеллиццер Микеле
26
Дези
Якопо
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Andrea Bruno
-
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Zak Ruggiero
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
10'
43'
67'
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =2 -8Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне
Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|25
|18
|6
|1
|45 - 13
|60
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|7
|6
|30 - 19
|43
|3.
|Кротоне
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|4.
|Читтаделла
|25
|11
|6
|8
|33 - 29
|39
|5.
|Салернитана
|25
|11
|6
|8
|34 - 30
|39
|6.
|Специя
|24
|10
|8
|6
|33 - 24
|38
|7.
|Кьево
|25
|9
|10
|6
|31 - 25
|37
|8.
|Порденоне
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|9.
|Эмполи
|25
|9
|9
|7
|29 - 30
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|9
|8
|9
|31 - 32
|35
|11.
|Перуджа
|25
|9
|6
|10
|27 - 33
|33
|12.
|Пескара
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|13.
|Юве Стабия
|25
|9
|5
|11
|29 - 38
|32
|14.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|15.
|Венеция
|25
|7
|10
|8
|24 - 27
|31
|16.
|Пиза
|25
|7
|9
|9
|33 - 34
|30
|17.
|Кремонезе
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|18.
|Козенца
|25
|5
|8
|12
|27 - 30
|23
|19.
|Трапани
|25
|4
|8
|13
|24 - 48
|20
|20.
|Ливорно
|25
|3
|5
|17
|20 - 42
|14
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