Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Юве Стабия
2:2
Второй тайм: 83'

Стадион:
Трапани
0'
20' Желтая карточка
Anthony Taugourdeau
23' Желтая карточка
Stefano Scognamillo
26' Желтая карточка
Francesco Forte I
0:1
30' Гол
Петтинари Стефано
52' Желтая карточка
Витиелло Роберто
0:2
53' Пенальти
Anthony Taugourdeau
56' Желтая карточка
Дальмонте Никола
66' Желтая карточка
Fausto Grillo
1:2
67' Гол
Тонуччи Денис
80' Желтая карточка
Луперини Грегорио
2:2
81' Пенальти
Francesco Forte I
83'
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
3
Риччи
Джакомо
19
Аддэ
Брайт
5
Giacomo
Calo
50
Бюхель
Марсель
18
Luigi
Canotto
32
Francesco
Forte
I
8
Ди
Мариано
Франческо
12
Карнесекки
Марко
38
Страндберг
Стефан
4
Пальяруло
Лука
6
Stefano
Scognamillo
23
Купиш
Томаш
17
Луперини
Грегорио
5
Anthony
Taugourdeau
28
Колпани
Андреа
37
Fausto
Grillo
34
Дальмонте
Никола
32
Петтинари
Стефано
Юве Стабия
4-3-3
Трапани
3-5-2

Ход матча

20'
 
Anthony Taugourdeau
23'
 
Stefano Scognamillo
26'
Francesco Forte I
 
30'
0:1
Петтинари Стефано
52'
Витиелло Роберто
 
53'
0:2
Anthony Taugourdeau
54'
Alfredo Bifulco
Бюхель Марсель
 
54'
Karamoko Cisse
Luigi Canotto
 
56'
 
Дальмонте Никола
62'
Тонуччи Денис
Фацио Паскуале
 
66'
 
Fausto Grillo
67'
 
Буонджорно Алессандро
Колпани Андреа
67'
Тонуччи Денис
1:2
70'
 
Бьябьяни Джонатан
Дальмонте Никола
73'
 
Mamadou Coulibaly2
Купиш Томаш
80'
 
Луперини Грегорио
81'
Francesco Forte I
2:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа
Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла
Трапани Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла
Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Трапани: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Трапани 1:2 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 2:0 Трапани Серия C Трапани 1:2 Юве Стабия Серия C Трапани 3:1 Юве Стабия Серия C
Юве Стабия 1:3 Трапани Серия C Трапани 3:0 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 2:3 Трапани Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 2:1 26 19 6 1 47 - 14 63
2. Фрозиноне 25 12 7 6 30 - 19 43
3. Кротоне 26 13 4 9 43 - 32 43
4. Читтаделла 0:0 26 11 7 8 33 - 29 40
5. Салернитана 25 11 6 8 34 - 30 39
6. Порденоне 1:0 26 11 6 9 33 - 33 39
7. Специя 1:2 25 10 8 7 34 - 26 38
8. Кьево 25 9 10 6 31 - 25 37
9. Эмполи 0:1 26 9 9 8 29 - 31 36
10. Виртус Энтелла 26 9 8 9 31 - 32 35
11. Перуджа 0:1 26 9 6 11 27 - 34 33
12. Пиза 1:0 26 8 9 9 34 - 34 33
13. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
14. Юве Стабия 1:2 26 9 5 12 30 - 40 32
15. Венеция 1:1 26 7 11 8 25 - 28 32
16. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
17. Кремонезе 0:0 24 6 9 9 22 - 26 27
18. Козенца 1:1 26 5 9 12 28 - 31 24
19. Трапани 2:1 26 5 8 13 26 - 49 23
20. Ливорно 25 3 5 17 20 - 42 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Петтинари Стефано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Francesco Forte получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Stefano Scognamillo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Anthony Taugourdeau получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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