Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
0:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Ливорно
2' Желтая карточкаFranco Ferrari
55' Желтая карточкаTheophilus Awua
0:1
57' ГолFranco Ferrari
62' Желтая карточкаМаррас Мануэль
63' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
81' Желтая карточкаЛучи Андреа
21
Фрей
Николя
42
Бобен
Матия
26
Luka
Bogdan
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Michele Marcolini
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
47 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
55'
57'
0:1
62'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция
Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне
Ливорно Последние 20 матчей: +2 =4 -14Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи
Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана
Последние игры между собой
Кьево: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Ливорно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|26
|19
|6
|1
|48 - 14
|63
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|26
|13
|7
|6
|31 - 19
|46
|3.
|Кротоне
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|11
|7
|8
|33 - 29
|40
|5.
|Салернитана
|0:1
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|6.
|Порденоне
|26
|11
|6
|9
|33 - 33
|39
|7.
|Специя
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|8.
|Кьево
|0:1
|26
|9
|10
|7
|31 - 26
|37
|9.
|Эмполи
|26
|9
|9
|8
|29 - 31
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|9
|8
|9
|31 - 32
|35
|11.
|Перуджа
|26
|9
|6
|11
|27 - 34
|33
|12.
|Юве Стабия
|26
|9
|6
|11
|31 - 40
|33
|13.
|Пиза
|26
|8
|9
|9
|34 - 34
|33
|14.
|Пескара
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|15.
|Венеция
|26
|7
|11
|8
|25 - 28
|32
|16.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|17.
|Кремонезе
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|18.
|Козенца
|26
|5
|9
|12
|28 - 31
|24
|19.
|Трапани
|26
|4
|9
|13
|26 - 50
|21
|20.
|Ливорно
|1:0
|26
|4
|5
|17
|21 - 42
|17
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