Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Кьево
0:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Ливорно
0'
2' Желтая карточка
Franco Ferrari
55' Желтая карточка
Theophilus Awua
0:1
57' Гол
Franco Ferrari
62' Желтая карточка
Маррас Мануэль
63' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
81' Желтая карточка
Лучи Андреа
87'
1
Шемпер
Адриан
21
Фрей
Николя
15
Леверб
Максим
5
Цесар
Боштян
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
17
Джаккерини
Эммануэле
24
Меджорини
Риккардо
23
Джорджевич
Филип
35
Плиццари
Алессандро
42
Бобен
Матия
4
Matteo
Di
Gennaro
26
Luka
Bogdan
15
Дель
Прато
Энрико
8
Лучи
Андреа
37
Theophilus
Awua
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
7
Марсура
Давиде
27
Franco
Ferrari
Кьево
4-3-1-2
Ливорно
3-4-2-1

Ход матча

2'
 
Franco Ferrari
4'
Эспозито Сальваторе
Гарритано Лука
 
55'
 
Theophilus Awua
57'
0:1
Franco Ferrari
61'
Виньято Эмануэль
Оби Джоэл
 
62'
 
Маррас Мануэль
63'
Меджорини Риккардо
 
66'
 
Murilo Mendes
Марсура Давиде
71'
 
Mattia Trovato
Маррас Мануэль
77'
 
Симович Робин
Franco Ferrari
77'
Jonathan Morsay
Джаккерини Эммануэле
 
81'
 
Лучи Андреа

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция
Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне
Ливорно Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи
Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана

Последние игры между собой

Кьево: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Ливорно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Ливорно 3:4 Кьево Серия B Ливорно 2:4 Кьево Серия A Кьево 3:0 Ливорно Серия A Кьево 1:0 Ливорно Кубок
Кьево 2:0 Ливорно Серия A Ливорно 0:2 Кьево Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 26 19 6 1 48 - 14 63
2. Фрозиноне 1:0 26 13 7 6 31 - 19 46
3. Кротоне 26 13 4 9 43 - 32 43
4. Читтаделла 26 11 7 8 33 - 29 40
5. Салернитана 0:1 26 11 6 9 34 - 31 39
6. Порденоне 26 11 6 9 33 - 33 39
7. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
8. Кьево 0:1 26 9 10 7 31 - 26 37
9. Эмполи 26 9 9 8 29 - 31 36
10. Виртус Энтелла 26 9 8 9 31 - 32 35
11. Перуджа 26 9 6 11 27 - 34 33
12. Юве Стабия 26 9 6 11 31 - 40 33
13. Пиза 26 8 9 9 34 - 34 33
14. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
15. Венеция 26 7 11 8 25 - 28 32
16. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
17. Кремонезе 24 6 9 9 22 - 26 27
18. Козенца 26 5 9 12 28 - 31 24
19. Трапани 26 4 9 13 26 - 50 21
20. Ливорно 1:0 26 4 5 17 21 - 42 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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