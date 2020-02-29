Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
1:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Козенца
14' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
19' Желтая карточкаФьордализо Алессандро
1:0
38' ГолЛонго Самуэле
1:1
61' ГолМашаш Зинедин
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джузеппе Пиллон
Ход матча
14'
38'
1:0
61'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +5 =9 -6Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция
Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция
Козенца Последние 20 матчей: +5 =6 -9Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца
Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|2:1
|26
|19
|6
|1
|47 - 14
|63
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|7
|6
|30 - 19
|43
|3.
|Кротоне
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|4.
|Читтаделла
|0:0
|26
|11
|7
|8
|33 - 29
|40
|5.
|Салернитана
|25
|11
|6
|8
|34 - 30
|39
|6.
|Порденоне
|1:0
|26
|11
|6
|9
|33 - 33
|39
|7.
|Специя
|1:2
|25
|10
|8
|7
|34 - 26
|38
|8.
|Кьево
|25
|9
|10
|6
|31 - 25
|37
|9.
|Эмполи
|0:1
|26
|9
|9
|8
|29 - 31
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|9
|8
|9
|31 - 32
|35
|11.
|Перуджа
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 34
|33
|12.
|Пиза
|1:0
|26
|8
|9
|9
|34 - 34
|33
|13.
|Пескара
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|14.
|Юве Стабия
|1:2
|26
|9
|5
|12
|30 - 40
|32
|15.
|Венеция
|1:1
|26
|7
|11
|8
|25 - 28
|32
|16.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|17.
|Кремонезе
|0:0
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|18.
|Козенца
|1:1
|26
|5
|9
|12
|28 - 31
|24
|19.
|Трапани
|2:1
|26
|5
|8
|13
|26 - 49
|23
|20.
|Ливорно
|25
|3
|5
|17
|20 - 42
|14
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