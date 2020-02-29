Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Венеция
1:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Козенца
0'
14' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
19' Желтая карточка
Фьордализо Алессандро
1:0
38' Гол
Лонго Самуэле
1:1
61' Гол
Машаш Зинедин
89'
22
Помини
Альберто
2
Фьордализо
Алессандро
20
Риккарди
Давид
3
Nicolo
Casale
11
Молинаро
Кристиан
23
Youssef
Maleh
16
Luca
Antonio
Fiordilino
8
Калигара
Фабрицио
10
Араму
Маттиа
19
Лонго
Самуэле
28
Капелло
Алессандро
33
Pietro
Perina
23
Salvatore
Monaco
II
14
Скьяви
Раффаэле
5
Ricardo
Idda
15
Касасола
Тиаго
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
16
Шаудоне
Даниэле
11
Tommaso
D'Orazio
10
Mirko
Carretta
17
Машаш
Зинедин
Венеция
4-3-1-2
Козенца
3-5-2

Ход матча

14'
 
Шаудоне Даниэле
19'
Фьордализо Алессандро
 
38'
Лонго Самуэле
(Youssef Maleh)
1:0
61'
1:1
Машаш Зинедин
67'
 
Бро Жереми
Franck Kanoute
68'
 
Капела Анибал
Скьяви Раффаэле
68'
Моначелло Гаетано
Калигара Фабрицио
 
78'
Фиренце Марко
Капелло Алессандро
 
85'
 
Балули Мохамед
Mirko Carretta

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция
Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция
Козенца Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца
Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Козенца 1:1 Венеция Серия B Козенца 1:1 Венеция Серия B Венеция 0:1 Козенца Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 2:1 26 19 6 1 47 - 14 63
2. Фрозиноне 25 12 7 6 30 - 19 43
3. Кротоне 26 13 4 9 43 - 32 43
4. Читтаделла 0:0 26 11 7 8 33 - 29 40
5. Салернитана 25 11 6 8 34 - 30 39
6. Порденоне 1:0 26 11 6 9 33 - 33 39
7. Специя 1:2 25 10 8 7 34 - 26 38
8. Кьево 25 9 10 6 31 - 25 37
9. Эмполи 0:1 26 9 9 8 29 - 31 36
10. Виртус Энтелла 26 9 8 9 31 - 32 35
11. Перуджа 0:1 26 9 6 11 27 - 34 33
12. Пиза 1:0 26 8 9 9 34 - 34 33
13. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
14. Юве Стабия 1:2 26 9 5 12 30 - 40 32
15. Венеция 1:1 26 7 11 8 25 - 28 32
16. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
17. Кремонезе 0:0 24 6 9 9 22 - 26 27
18. Козенца 1:1 26 5 9 12 28 - 31 24
19. Трапани 2:1 26 5 8 13 26 - 49 23
20. Ливорно 25 3 5 17 20 - 42 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Лонго Самуэле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Фьордализо Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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