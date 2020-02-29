Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
2:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Специя
0'
0:1
15' Гол
Emmanuel Quartsin Gyasi
18' Желтая карточка
Мора Лука
29' Вторая желтая карточка
Мора Лука
55' Желтая карточка
Виола Николас
64' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
1:1
67' Гол
Импрота Риккардо
68' Желтая карточка
Кальдирола Лука
68' Желтая карточка
Mbala Nzola
70' Желтая карточка
Emmanuel Quartsin Gyasi
74' Желтая карточка
Маджио Кристиан
2:1
76' Гол
Мончини Габриэле
85'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
19
Инсинье
Роберто
32
Мончини
Габриэле
25
Сау
Марко
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
10
Риччи
Федерико
14
Mbala
Nzola
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
Беневенто
4-3-3
Специя
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Emmanuel Quartsin Gyasi
(Риччи Федерико)
18'
 
Мора Лука
29'
 
Мора Лука
52'
Импрота Риккардо
Хетемай Перпарим
 
55'
Виола Николас
 
64'
 
Скьяттарелла Паскуале
65'
 
Ди Гаудио Антонио
Риччи Федерико
65'
Кода Массимо
Сау Марко
 
67'
Импрота Риккардо
1:1
68'
Кальдирола Лука
 
68'
 
Mbala Nzola
70'
 
Emmanuel Quartsin Gyasi
74'
Маджио Кристиан
 
76'
Мончини Габриэле
2:1
78'
 
Галабинов Андрей
Emmanuel Quartsin Gyasi
81'
Крагль Оливер
Мончини Габриэле
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана
Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла
Специя Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне
Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Специя 0:1 Беневенто Серия B Беневенто 2:3 Специя Серия B Специя 3:1 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Специя Серия B
Специя 1:3 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Специя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 2:1 26 19 6 1 47 - 14 63
2. Фрозиноне 25 12 7 6 30 - 19 43
3. Кротоне 26 13 4 9 43 - 32 43
4. Читтаделла 0:0 26 11 7 8 33 - 29 40
5. Салернитана 25 11 6 8 34 - 30 39
6. Порденоне 1:0 26 11 6 9 33 - 33 39
7. Специя 1:2 25 10 8 7 34 - 26 38
8. Кьево 25 9 10 6 31 - 25 37
9. Эмполи 0:1 26 9 9 8 29 - 31 36
10. Виртус Энтелла 26 9 8 9 31 - 32 35
11. Перуджа 0:1 26 9 6 11 27 - 34 33
12. Пиза 1:0 26 8 9 9 34 - 34 33
13. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
14. Юве Стабия 1:2 26 9 5 12 30 - 40 32
15. Венеция 1:1 26 7 11 8 25 - 28 32
16. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
17. Кремонезе 0:0 24 6 9 9 22 - 26 27
18. Козенца 1:1 26 5 9 12 28 - 31 24
19. Трапани 2:1 26 5 8 13 26 - 49 23
20. Ливорно 25 3 5 17 20 - 42 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 29'
    Мора Лука получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    18'
    Мора Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Emmanuel Quartsin Gyasi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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