Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
2:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Чиро Вигорито
Специя
0:1
15' ГолEmmanuel Quartsin Gyasi
18' Желтая карточкаМора Лука
29' Вторая желтая карточкаМора Лука
55' Желтая карточкаВиола Николас
64' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
1:1
67' ГолИмпрота Риккардо
68' Желтая карточкаКальдирола Лука
68' Желтая карточкаMbala Nzola
70' Желтая карточкаEmmanuel Quartsin Gyasi
74' Желтая карточкаМаджио Кристиан
2:1
76' ГолМончини Габриэле
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Ход матча
15'
18'
29'
55'
67'
1:1
68'
68'
74'
76'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +15 =4 -1Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана
Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла
Специя Последние 20 матчей: +9 =7 -4Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне
Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|2:1
|26
|19
|6
|1
|47 - 14
|63
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|7
|6
|30 - 19
|43
|3.
|Кротоне
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|4.
|Читтаделла
|0:0
|26
|11
|7
|8
|33 - 29
|40
|5.
|Салернитана
|25
|11
|6
|8
|34 - 30
|39
|6.
|Порденоне
|1:0
|26
|11
|6
|9
|33 - 33
|39
|7.
|Специя
|1:2
|25
|10
|8
|7
|34 - 26
|38
|8.
|Кьево
|25
|9
|10
|6
|31 - 25
|37
|9.
|Эмполи
|0:1
|26
|9
|9
|8
|29 - 31
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|9
|8
|9
|31 - 32
|35
|11.
|Перуджа
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 34
|33
|12.
|Пиза
|1:0
|26
|8
|9
|9
|34 - 34
|33
|13.
|Пескара
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|14.
|Юве Стабия
|1:2
|26
|9
|5
|12
|30 - 40
|32
|15.
|Венеция
|1:1
|26
|7
|11
|8
|25 - 28
|32
|16.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|17.
|Кремонезе
|0:0
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|18.
|Козенца
|1:1
|26
|5
|9
|12
|28 - 31
|24
|19.
|Трапани
|2:1
|26
|5
|8
|13
|26 - 49
|23
|20.
|Ливорно
|25
|3
|5
|17
|20 - 42
|14
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный