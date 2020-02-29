Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
1:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Перуджа
0'
41' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
48' Желтая карточка
Драгомир Влад
50' Желтая карточка
Пизано Эрос
1:0
54' Гол
Видо Лука
83' Красная карточка
Фабро Микаэль
87'
1
Гори
Стефано
3
Пизано
Эрос
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
2
Samuele
Birindelli
14
Marius
Marin
30
Alessandro
De
Vitis
I
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
6
Filippo
Sgarbi
35
Райкович
Слободан
27
Ди
Кьяра
Джанлука
28
Christian
Kouan
4
Marco
Carraro
10
Драгомир
Влад
7
Pasquale
Mazzochi
36
Мелькьорри
Федерико
11
Буонаюто
Кристиан
Пиза
4-3-1-2
Перуджа
4-3-3

Ход матча

41'
Бенедетти Симоне
 
48'
 
Драгомир Влад
50'
Пизано Эрос
 
54'
Видо Лука
1:0
57'
 
Капоне Кристиан
Буонаюто Кристиан
63'
Белли Франческо
Samuele Birindelli
 
65'
Nicholas Siega I
Видо Лука
 
66'
 
Фальчинелли Диего
Christian Kouan
74'
Фабро Микаэль
Маркони Микеле
 
83'
Фабро Микаэль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза
Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза
Перуджа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа
Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа

Последние игры между собой

Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Перуджа 1:0 Пиза Серия B Перуджа 2:2 Пиза Серия B Пиза 0:1 Перуджа Серия B Пиза 2:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
Перуджа 0:1 Пиза Про Прима Дивизионе Перуджа 2:2 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 2:1 26 19 6 1 47 - 14 63
2. Фрозиноне 25 12 7 6 30 - 19 43
3. Кротоне 26 13 4 9 43 - 32 43
4. Читтаделла 0:0 26 11 7 8 33 - 29 40
5. Салернитана 25 11 6 8 34 - 30 39
6. Порденоне 1:0 26 11 6 9 33 - 33 39
7. Специя 1:2 25 10 8 7 34 - 26 38
8. Кьево 25 9 10 6 31 - 25 37
9. Эмполи 0:1 26 9 9 8 29 - 31 36
10. Виртус Энтелла 26 9 8 9 31 - 32 35
11. Перуджа 0:1 26 9 6 11 27 - 34 33
12. Пиза 1:0 26 8 9 9 34 - 34 33
13. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
14. Юве Стабия 1:2 26 9 5 12 30 - 40 32
15. Венеция 1:1 26 7 11 8 25 - 28 32
16. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
17. Кремонезе 0:0 24 6 9 9 22 - 26 27
18. Козенца 1:1 26 5 9 12 28 - 31 24
19. Трапани 2:1 26 5 8 13 26 - 49 23
20. Ливорно 25 3 5 17 20 - 42 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бенедетти Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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