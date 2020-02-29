Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
1:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Перуджа
41' Желтая карточкаБенедетти Симоне
48' Желтая карточкаДрагомир Влад
50' Желтая карточкаПизано Эрос
1:0
54' ГолВидо Лука
83' Красная карточкаФабро Микаэль
14
Marius
Marin
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Пинато Марко
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Amara Konate
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
41'
48'
50'
54'
1:0
83'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 9
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +5 =7 -8Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза
Перуджа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа
Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа
Последние игры между собой
Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|2:1
|26
|19
|6
|1
|47 - 14
|63
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|7
|6
|30 - 19
|43
|3.
|Кротоне
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|4.
|Читтаделла
|0:0
|26
|11
|7
|8
|33 - 29
|40
|5.
|Салернитана
|25
|11
|6
|8
|34 - 30
|39
|6.
|Порденоне
|1:0
|26
|11
|6
|9
|33 - 33
|39
|7.
|Специя
|1:2
|25
|10
|8
|7
|34 - 26
|38
|8.
|Кьево
|25
|9
|10
|6
|31 - 25
|37
|9.
|Эмполи
|0:1
|26
|9
|9
|8
|29 - 31
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|9
|8
|9
|31 - 32
|35
|11.
|Перуджа
|0:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 34
|33
|12.
|Пиза
|1:0
|26
|8
|9
|9
|34 - 34
|33
|13.
|Пескара
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|14.
|Юве Стабия
|1:2
|26
|9
|5
|12
|30 - 40
|32
|15.
|Венеция
|1:1
|26
|7
|11
|8
|25 - 28
|32
|16.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|17.
|Кремонезе
|0:0
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|18.
|Козенца
|1:1
|26
|5
|9
|12
|28 - 31
|24
|19.
|Трапани
|2:1
|26
|5
|8
|13
|26 - 49
|23
|20.
|Ливорно
|25
|3
|5
|17
|20 - 42
|14
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