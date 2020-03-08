Италия: Серия A 2019-2020

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Парма
 
Позже

Стадион:
СПАЛ 2013
34
Коломби
Симоне
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
36
Дармиан
Маттео
19
Куртич
Ясмин
15
Бругман
Гастон
8
Грасси
Альберто
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
41
Бонифаци
Кевин
23
Викари
Франческо
13
Реца
Аркадиуш
7
Миссироли
Симоне
6
Вальдифиори
Мирко
11
Мурджа
Алессандро
8
Валоти
Матиа
37
Петанья
Андреа
93
Фарес
Мохамед
Парма
4-3-3
СПАЛ 2013
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе
Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +3 =3 -14
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Парма: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
СПАЛ 2013: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013 1:0 Парма Серия A Парма 2:3 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:0 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
2. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 25 10 6 9 27 - 32 36
8. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Кальяри Заявка 25 8 8 9 41 - 40 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 25 7 8 10 32 - 36 29
14. Торино Заявка 25 8 3 14 28 - 45 27
15. Удинезе Заявка 25 7 6 12 21 - 37 27
16. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 25 5 7 13 29 - 46 22
19. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 25 4 3 18 19 - 44 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Парма - СПАЛ 2013

    До начала игры, которая состоится 08.03.2020, осталось 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


Новости

Прогнозы на матч Парма - СПАЛ 2013

Исход игры
Парма
87.1% (176)
Ничья
10.4% (21)
СПАЛ 2013
2.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (78)
Меньше
58.06% (108)
Обе команды забьют
Да
46.77% (87)
Нет
53.23% (99)
Популярный счёт
2:1 Парма
32.7% (66)
1:0 Парма
23.3% (47)
2:0 Парма
22.8% (46)
1:1 Ничья
5.9% (12)
3:1 Парма
1.5% (3)
3:0 Парма
1% (2)
2:2 Ничья
1% (2)
0:0 Ничья
1% (2)
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