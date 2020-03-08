Италия: Серия A 2019-2020
Парма
Позже
Стадион: Эннио Тардини
СПАЛ 2013
22
Алвеш
Бруну
19
Куртич
Ясмин
99
Бериша
Этрит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +3 =3 -14СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Парма: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
СПАЛ 2013: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|48 - 24
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|70 - 34
|48
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 32
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Кальяри
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 40
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 36
|29
|14.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|28 - 45
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 37
|27
|16.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|29 - 46
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 46
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|19 - 44
|15
Прогнозы на матч Парма - СПАЛ 2013
Исход игры
Парма
87.1% (176)
Ничья
10.4% (21)
СПАЛ 2013
2.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (78)
Меньше
58.06% (108)
Обе команды забьют
Да
46.77% (87)
Нет
53.23% (99)
Популярный счёт
2:1 Парма
32.7% (66)
1:0 Парма
23.3% (47)
2:0 Парма
22.8% (46)
1:1 Ничья
5.9% (12)
3:1 Парма
1.5% (3)
3:0 Парма
1% (2)
2:2 Ничья
1% (2)
0:0 Ничья
1% (2)
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