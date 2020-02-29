Италия: Серия A 2019-2020

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Первый тайм

47' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бани Маттиа из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Луис Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Хорошо играет на выходе Стракоша Томас - мяч в ее руках

44' Пространство открывается для Томиясу Такэхиро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

44' Денсвил Стефано из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Лацио

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Выглядело как неплохой момент. Корреа Хоакин из команды Лацио закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

36' Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

34' Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Хони Родригес из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Удар от ворот произведет Лацио

33' Пространство открывается для Схаутен Йерди , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

33' Хорошие скиллы дриблинга показывает Схаутен Йерди , обходя своих соперников

33' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Лацио

32' Паласио Родриго из команды Болонья плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

32' Удар от ворот произведет Лацио

32' Пространство открывается для Орсолини Риккардо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

31' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Лацио имеет хороший шанс забить.

30' Удар от ворот произведет Болонья

30' Хони Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Лацио

26' Пространство открывается для Барроу Муса , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хорошо играет на выходе Стракоша Томас - мяч в ее руках

23' Удар от ворот произведет Лацио

22' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

20' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Г О О О О Л - Альберто Луис изменил счет на табло!

18' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Болонья

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Корреа Хоакин , обходя своих соперников

16' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Лацио

14' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Болонья

11' Схаутен Йерди получает желтую карточку за неспортивное поведение

10' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Болонья

10' Хони Родригес из команды Лацио пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Удар от ворот произведет Лацио

7' Альберто Луис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

6' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Болонья

5' Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Бани Маттиа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Удар от ворот произведет Болонья

3' Как она упустила момент!?! Корреа Хоакин имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

2' Хони Родригес из команды Лацио пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

2' Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Болонья начинает с центра поля