Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Лацио
2:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Болонья
0'
4' Желтая карточка
Бани Маттиа
11' Желтая карточка
Схаутен Йерди
1:0
18' Гол
Альберто Луис
2:0
21' Гол
Корреа Хоакин
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Денсвил Стефано
54' Желтая карточка
Данило Ларанжера
64' Желтая карточка
Сантандер Федерико
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Томиясу Такэхиро
83' Желтая карточка
Раду Стефан
84'
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
30
Схаутен
Йерди
16
Поли
Андреа
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Лацио
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Бани Маттиа
11'
 
Схаутен Йерди
18'
Альберто Луис
(Иммобиле Чиро)
1:0
21'
Корреа Хоакин
(Альберто Луис)
2:0
53'
 
Денсвил Стефано
54'
 
Данило Ларанжера
58'
 
Сансоне Никола
Схаутен Йерди
59'
 
Сантандер Федерико
Орсолини Риккардо
61'
Пароло Марко
Альберто Луис
 
64'
 
Сантандер Федерико
68'
 
Томиясу Такэхиро
71'
 
Ольсен Андреас
Данило Ларанжера
75'
Катальди Данило
Корреа Хоакин
 
83'
Раду Стефан
 
84'
Кайседо Фелипе
Иммобиле Чиро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона
Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия
СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна

Последние игры между собой

Лацио: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A
Болонья 1:2 Лацио Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Болонья Серия A Лацио 2:0 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лацио 2:0 Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
2. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 25 12 6 7 47 - 32 42
6. Наполи Заявка 25 10 6 9 39 - 35 36
7. Милан Заявка 25 10 6 9 27 - 32 36
8. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
10. Болонья 0:2 Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 25 7 8 10 32 - 36 29
14. Торино Заявка 24 8 3 13 27 - 43 27
15. Удинезе Заявка 25 7 6 12 21 - 37 27
16. Лечче Заявка 25 6 7 12 32 - 49 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 25 5 7 13 29 - 46 22
19. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 25 4 3 18 19 - 44 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 2:0 Болонья
Лацио
97.8% (176)
Ничья
2.2% (4)
Болонья
0% (0)
2:1 Лацио
34.4% (62)
2:0 Лацио
25% (45)
3:1 Лацио
15.6% (28)
1:0 Лацио
9.4% (17)
3:0 Лацио
6.7% (12)
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