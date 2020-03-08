Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Перерыв

Стадион:
Фиорентина
0'
18' Желтая карточка
Несторовски Илья
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
8
Яяло
Мато
38
Мандрагора
Роландо
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
8
Кастровилли
Гаэтано
5
Бадель
Милан
88
Дункан
Альфред
3
Роша
Игор
II
25
Кьеза
Федерико
28
Влахович
Душан
Удинезе
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

18'
Несторовски Илья
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе
Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома
Фиорентина Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина
Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Фиорентина: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A
Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Фиорентина Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
2. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
8. Парма Заявка 25 10 5 10 32 - 31 35
9. Верона Заявка 25 9 8 8 29 - 26 35
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Кальяри Заявка 25 8 8 9 41 - 40 32
12. Фиорентина 0:0 Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
14. Удинезе 0:0 Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
15. Торино Заявка 25 8 3 14 28 - 45 27
16. Сампдория Заявка 25 7 5 13 28 - 44 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Фиорентина

Исход игры
Удинезе
16.7% (33)
Ничья
46% (91)
Фиорентина
37.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
40.32% (75)
Меньше
59.68% (111)
Обе команды забьют
Да
81.72% (152)
Нет
18.28% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (78)
1:2 Фиорентина
22.7% (45)
2:1 Удинезе
9.6% (19)
0:1 Фиорентина
9.1% (18)
1:0 Удинезе
5.1% (10)
2:2 Ничья
2.5% (5)
1:3 Фиорентина
2% (4)
0:0 Ничья
1.5% (3)
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