Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Удинезе пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Дункан Альфред получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Дункан Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Фиорентина

42' Кьеза Федерико пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

42' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Кастровилли Гаэтано наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

41' ШТАНГА! Гол почти забит, Миленкович Никола нанесла удар, но мяч попал в штангу!

41' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

39' Хорошая попытка от Дункан Альфред , был неплохой удар, но вратарь спас

38' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Фиорентина

35' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Фиорентина

31' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Удар от ворот произведет Фиорентина

30' Что за промах! У Окака Стефано была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

29' Удар от ворот произведет Фиорентина

29' Трост-Эконг Виллиам пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

29' Касерес Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Бадель Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Фиорентина

24' Мандрагора Роландо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

21' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хорошо играет на выходе Муссо Хуан - мяч в ее руках

20' Бадель Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

18' Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи

17' Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Фиорентина

15' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Удинезе

9' Кьеза Федерико наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

9' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

8' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фиорентина начинает с центра поля