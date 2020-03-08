Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Перерыв
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Фиорентина
18' Желтая карточкаНесторовски Илья
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе
Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома
Фиорентина Последние 20 матчей: +7 =5 -8Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина
Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Фиорентина: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Фиорентина Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|48 - 24
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|70 - 34
|48
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 34
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 31
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 26
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Кальяри
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 40
|32
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|15.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|28 - 45
|27
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 44
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 46
|16
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Фиорентина
Исход игры
Удинезе
16.7% (33)
Ничья
46% (91)
Фиорентина
37.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
40.32% (75)
Меньше
59.68% (111)
Обе команды забьют
Да
81.72% (152)
Нет
18.28% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (78)
1:2 Фиорентина
22.7% (45)
2:1 Удинезе
9.6% (19)
0:1 Фиорентина
9.1% (18)
1:0 Удинезе
5.1% (10)
2:2 Ничья
2.5% (5)
1:3 Фиорентина
2% (4)
0:0 Ничья
1.5% (3)
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