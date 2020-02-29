Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

48' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Фабиан Руис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

44' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Торино

43' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Милик Аркадиуш и попал в каркас ворот!

43' Наполи имеет хороший шанс забить.

40' Дзадза Симоне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Удар от ворот произведет Наполи

39' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

38' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Наполи имеет хороший шанс забить.

34' Удар от ворот произведет Торино

34' Инсинье Лоренцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Торино

29' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

27' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Выглядело как неплохой момент. Зелиньски Петр из команды Наполи закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

24' Ансальди Кристиан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

23' Удар от ворот произведет Торино

23' Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали

22' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Торино

8' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Базелли Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Удар от ворот произведет Наполи

6' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Торино

3' Пространство открывается для Инсинье Лоренцо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Плохо играет Оспина Давид - неудачный вынос, и мяч у соперниц

2' Лукич Саша наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля