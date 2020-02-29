Италия: Серия A 2019-2020
1:0
19' ГолМанолас Костас
36' Желтая карточкаРинкон Томас
40' Желтая карточкаДзадза Симоне
2:0
82' ГолДи Лоренцо Джованни
25
Оспина
Давид
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
80 Адопо МишельПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеНападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
36'
40'
82'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи
Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа
Торино Последние 20 матчей: +6 =3 -11Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино
Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи
Последние игры между собой
Наполи: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Торино 1:3 Наполи Серия A Торино 0:5 Наполи Серия A Наполи 5:3 Торино Серия A Торино 1:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 0:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Торино Серия A Торино 3:5 Наполи Серия A Наполи 1:1 Торино Серия A Наполи 1:2 Торино Серия A Торино 1:0 Наполи Серия A Торино 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:1 Торино Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|48 - 24
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|47 - 32
|42
|6.
|Наполи
|1:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|40 - 35
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 32
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 36
|29
|14.
|Торино
|0:1 Заявка
|25
|8
|3
|14
|27 - 44
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 37
|27
|16.
|Лечче
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 49
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|29 - 46
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 46
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|19 - 44
|15
Наполи
92.8% (168)
Ничья
4.4% (8)
Торино
2.8% (5)
2:1 Наполи
35.9% (65)
2:0 Наполи
27.1% (49)
1:0 Наполи
10.5% (19)
3:1 Наполи
9.9% (18)
1:1 Ничья
1.7% (3)
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