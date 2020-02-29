Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Наполи
2:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Торино
0'
1:0
19' Гол
Манолас Костас
36' Желтая карточка
Ринкон Томас
40' Желтая карточка
Дзадза Симоне
2:0
82' Гол
Ди Лоренцо Джованни
83'
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
21
Политано
Маттео
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
8
Базелли
Даниэле
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Наполи
4-3-3
Торино
3-5-2

Ход матча

19'
Манолас Костас
(Инсинье Лоренцо)
1:0
36'
 
Ринкон Томас
40'
 
Дзадза Симоне
66'
 
Мейте Суалихо
Базелли Даниэле
74'
Мертенс Дрис
Милик Аркадиуш
 
80'
Аллан Маркес
Лоботка Станислав
 
82'
Ди Лоренцо Джованни
(Мертенс Дрис)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи
Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа
Торино Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино
Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи

Последние игры между собой

Наполи: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Торино 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:2 Торино Серия A
Торино 1:3 Наполи Серия A Торино 0:5 Наполи Серия A Наполи 5:3 Торино Серия A Торино 1:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 0:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Торино Серия A Торино 3:5 Наполи Серия A Наполи 1:1 Торино Серия A Наполи 1:2 Торино Серия A Торино 1:0 Наполи Серия A Торино 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:1 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
2. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 25 12 6 7 47 - 32 42
6. Наполи 1:0 Заявка 26 11 6 9 40 - 35 39
7. Милан Заявка 25 10 6 9 27 - 32 36
8. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 25 7 8 10 32 - 36 29
14. Торино 0:1 Заявка 25 8 3 14 27 - 44 27
15. Удинезе Заявка 25 7 6 12 21 - 37 27
16. Лечче Заявка 25 6 7 12 32 - 49 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 25 5 7 13 29 - 46 22
19. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 25 4 3 18 19 - 44 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Торино
Наполи
92.8% (168)
Ничья
4.4% (8)
Торино
2.8% (5)
2:1 Наполи
35.9% (65)
2:0 Наполи
27.1% (49)
1:0 Наполи
10.5% (19)
3:1 Наполи
9.9% (18)
1:1 Ничья
1.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 