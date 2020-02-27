Италия: Серия A 2019-2020

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Кальяри
 
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Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри
Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья
Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Рома: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Рома 1:1 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 0:1 Рома Серия A
Рома 1:0 Кальяри Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
2. Лацио Заявка 25 18 5 2 58 - 23 59
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 25 12 6 7 47 - 32 42
6. Наполи Заявка 25 10 6 9 39 - 35 36
7. Милан Заявка 25 10 6 9 27 - 32 36
8. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
10. Болонья Заявка 25 9 7 9 38 - 40 34
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 25 7 8 10 32 - 36 29
14. Торино Заявка 24 8 3 13 27 - 43 27
15. Удинезе Заявка 25 7 6 12 21 - 37 27
16. Лечче Заявка 25 6 7 12 32 - 49 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 25 5 7 13 29 - 46 22
19. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 25 4 3 18 19 - 44 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Рома

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 16 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Кальяри - Рома
    Кальяри
    1.5% (1)
    Ничья
    13.4% (9)
    Рома
    85.1% (57)
    1:2 Рома
    47.8% (32)
    0:1 Рома
    10.4% (7)
    1:1 Ничья
    9% (6)
    0:2 Рома
    9% (6)
    1:3 Рома
    3% (2)
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