Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Рома
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри
Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Рома: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Рома 1:0 Кальяри Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|48 - 24
|60
|2.
|Лацио
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|58 - 23
|59
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|47 - 32
|42
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|39 - 35
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 32
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 40
|34
|11.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 36
|29
|14.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|27 - 43
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 37
|27
|16.
|Лечче
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 49
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|29 - 46
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 46
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|19 - 44
|15
Кальяри
1.5% (1)
Ничья
13.4% (9)
Рома
85.1% (57)
1:2 Рома
47.8% (32)
0:1 Рома
10.4% (7)
1:1 Ничья
9% (6)
0:2 Рома
9% (6)
1:3 Рома
3% (2)
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