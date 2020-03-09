Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
3:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Брешия
29' Желтая карточкаБизоли Димитри
31' Желтая карточкаРоманья Филиппо
37' Желтая карточкаРожерио да Силва
1:0
45' ГолКапуто Франческо
56' Желтая карточкаЛокателли Мануэль
60' Желтая карточкаБалотелли Марио
2:0
61' ГолКапуто Франческо
3:0
75' ГолБога Жереми
18
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
31'
37'
45'
60'
61'
75'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло
Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта
Брешия Последние 20 матчей: +3 =4 -13Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия
Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|50 - 24
|63
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|49 - 24
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|70 - 34
|48
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 34
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 31
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 26
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Сассуоло
|3:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 40
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|15.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|28 - 45
|27
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 44
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|0:3 Заявка
|26
|4
|4
|18
|22 - 49
|16
Прогнозы на матч Сассуоло 3:0 Брешия
Исход игры
Сассуоло
76.7% (158)
Ничья
17% (35)
Брешия
6.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.85% (105)
Меньше
44.15% (83)
Обе команды забьют
Да
67.55% (127)
Нет
32.45% (61)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
38.8% (80)
1:0 Сассуоло
18.4% (38)
1:1 Ничья
12.6% (26)
2:0 Сассуоло
5.8% (12)
3:1 Сассуоло
4.9% (10)
1:2 Брешия
2.4% (5)
3:0 Сассуоло
1.5% (3)
0:1 Брешия
1.5% (3)
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