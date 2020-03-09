Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
3:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Брешия
0'
29' Желтая карточка
Бизоли Димитри
31' Желтая карточка
Романья Филиппо
37' Желтая карточка
Рожерио да Силва
1:0
45' Гол
Капуто Франческо
56' Желтая карточка
Локателли Мануэль
60' Желтая карточка
Балотелли Марио
2:0
61' Гол
Капуто Франческо
3:0
75' Гол
Бога Жереми
82'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Andrea
Papetti
14
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
27
Дессена
Даниэле
31
Бьярнасон
Биркир
8
Змрхаль
Яромир
18
Айе
Флориан
45
Балотелли
Марио
Сассуоло
4-2-3-1
Брешия
4-3-2-1

Ход матча

29'
 
Бизоли Димитри
31'
Романья Филиппо
 
32'
Дефрель Грегоре
Берарди Доменико
 
37'
Рожерио да Силва
 
45'
Капуто Франческо
(Дефрель Грегоре)
1:0
55'
Мюлдюр Мерт
Тольян Йереми
 
56'
Локателли Мануэль
 
57'
 
Торрегросса Эрнесто
Айе Флориан
60'
 
Балотелли Марио
61'
Капуто Франческо
(Бурабия Мехди)
2:0
66'
 
Скрабб Симон
Бизоли Димитри
72'
Марлон
Романья Филиппо
 
75'
Бога Жереми
(Локателли Мануэль)
3:0
76'
 
Доннарумма Альфредо
Балотелли Марио

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло
Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта
Брешия Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия
Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Брешия 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:1 Сассуоло Серия B Брешия 1:2 Сассуоло Серия B
Сассуоло 1:1 Брешия Серия B Сассуоло 0:2 Брешия Серия B Брешия 3:1 Сассуоло Серия B Брешия 4:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Брешия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 26 20 3 3 50 - 24 63
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 49 - 24 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
8. Парма Заявка 25 10 5 10 32 - 31 35
9. Верона Заявка 25 9 8 8 29 - 26 35
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Сассуоло 3:0 Заявка 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Кальяри Заявка 25 8 8 9 41 - 40 32
13. Фиорентина Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
14. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
15. Торино Заявка 25 8 3 14 28 - 45 27
16. Сампдория Заявка 25 7 5 13 28 - 44 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия 0:3 Заявка 26 4 4 18 22 - 49 16
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Сассуоло 3:0 Брешия

Исход игры
Сассуоло
76.7% (158)
Ничья
17% (35)
Брешия
6.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.85% (105)
Меньше
44.15% (83)
Обе команды забьют
Да
67.55% (127)
Нет
32.45% (61)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
38.8% (80)
1:0 Сассуоло
18.4% (38)
1:1 Ничья
12.6% (26)
2:0 Сассуоло
5.8% (12)
3:1 Сассуоло
4.9% (10)
1:2 Брешия
2.4% (5)
3:0 Сассуоло
1.5% (3)
0:1 Брешия
1.5% (3)
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