Италия: Серия A 2019-2020

Andrea Papetti предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бога Жереми , обходя своих соперников

47' Удар от ворот произведет Сассуоло

47' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сассуоло будет все-таки засчитан.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Г О О О О Л - Капуто Франческо изменил счет на табло!

45' Плохо играет Чансельор Джон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

44' Andrea Papetti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Чансельор Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Головой пробил Змрхаль Яромир , но голкипер отбил его в поле!

38' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Рожерио да Силва совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

34' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

31' Романья Филиппо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Бизоли Димитри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Andrea Papetti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Сассуоло

25' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Бьярнасон Биркир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Великолепное видение игры демонстрирует Бьярнасон Биркир из команды Брешия , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

22' Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Мартелла Бруно из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Удар от ворот произведет Брешия

21' Берарди Доменико пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Бьярнасон Биркир из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Чансельор Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Брешия

12' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

11' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

10' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сабелли Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Хорошая попытка от Джуричич Филип , был неплохой удар, но вратарь спас

9' Чансельор Джон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

6' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Брешия имеет хороший шанс забить.

4' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сассуоло начинает с центра поля