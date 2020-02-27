Италия: Серия A 2019-2020

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Милан
 
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Стадион:
Дженоа

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан
Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа
Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия

Последние игры между собой

Милан: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Дженоа 1:2 Милан Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Милан Серия A
Милан 0:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Милан Серия A Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Дженоа 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Дженоа 1:1 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
2. Лацио Заявка 25 18 5 2 58 - 23 59
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 25 12 6 7 47 - 32 42
6. Наполи Заявка 25 10 6 9 39 - 35 36
7. Милан Заявка 25 10 6 9 27 - 32 36
8. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
10. Болонья Заявка 25 9 7 9 38 - 40 34
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 25 7 8 10 32 - 36 29
14. Торино Заявка 24 8 3 13 27 - 43 27
15. Удинезе Заявка 25 7 6 12 21 - 37 27
16. Лечче Заявка 25 6 7 12 32 - 49 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 25 5 7 13 29 - 46 22
19. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 25 4 3 18 19 - 44 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Дженоа

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 11 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Милан - Дженоа
    Милан
    92.6% (63)
    Ничья
    5.9% (4)
    Дженоа
    1.5% (1)
    2:1 Милан
    33.8% (23)
    2:0 Милан
    27.9% (19)
    1:0 Милан
    19.1% (13)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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