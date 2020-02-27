Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =5 -10Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа
Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия
Последние игры между собой
Милан: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Милан 0:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Милан Серия A Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Дженоа 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Дженоа 1:1 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|48 - 24
|60
|2.
|Лацио
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|58 - 23
|59
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|47 - 32
|42
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|39 - 35
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 32
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 40
|34
|11.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 36
|29
|14.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|27 - 43
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 37
|27
|16.
|Лечче
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 49
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|29 - 46
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 46
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|19 - 44
|15
Милан
92.6% (63)
Ничья
5.9% (4)
Дженоа
1.5% (1)
2:1 Милан
33.8% (23)
2:0 Милан
27.9% (19)
1:0 Милан
19.1% (13)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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