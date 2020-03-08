Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
0:1
Перерыв
Стадион: Луиджи Феррарис
Верона
0:1
32' ГолЦаканьи Маттиа
39' Желтая карточкаВиейра Ронни
34
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
32'
0:1
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло
Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан
Верона Последние 20 матчей: +10 =5 -5Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона
Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|48 - 24
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|70 - 34
|48
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Верона
|1:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 24
|38
|8.
|Милан
|0:2 Заявка
|26
|10
|6
|10
|27 - 34
|36
|9.
|Парма
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 31
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Кальяри
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 40
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 36
|29
|14.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|28 - 45
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 37
|27
|16.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 46
|25
|17.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|18.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 44
|23
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 46
|16
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Верона
Исход игры
Сампдория
57.7% (123)
Ничья
30% (64)
Верона
12.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
34.03% (65)
Меньше
65.97% (126)
Обе команды забьют
Да
58.12% (111)
Нет
41.88% (80)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.5% (48)
2:1 Сампдория
22.1% (47)
1:0 Сампдория
20.7% (44)
2:0 Сампдория
6.6% (14)
0:1 Верона
5.2% (11)
0:0 Ничья
3.8% (8)
1:2 Верона
3.8% (8)
3:1 Сампдория
2.3% (5)
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