Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Сампдория
0:1
Перерыв

Стадион:
Верона
0'
0:1
32' Гол
Цаканьи Маттиа
39' Желтая карточка
Виейра Ронни
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
12
Депаоли
Фабио
4
Виейра
Ронни
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
27
Давидович
Павел
98
Адьяпонг
Клод
34
Амрабат
Софьян
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
14
Верре
Валерио
10
Ди
Кармине
Самуэль
Сампдория
4-4-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

32'
0:1
Цаканьи Маттиа
(Лазович Дарко)
39'
Виейра Ронни
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло
Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан
Верона Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона
Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия A Верона 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Верона Товарищеские матчи
Верона 0:3 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Верона Серия A Сампдория 1:1 Верона Серия A Верона 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 5:0 Верона Серия A Сампдория 4:1 Верона Кубок Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия B Верона 1:1 Сампдория Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
2. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Верона 1:0 Заявка 25 10 8 7 29 - 24 38
8. Милан 0:2 Заявка 26 10 6 10 27 - 34 36
9. Парма Заявка 25 10 5 10 32 - 31 35
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Кальяри Заявка 25 8 8 9 41 - 40 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 25 7 8 10 32 - 36 29
14. Торино Заявка 25 8 3 14 28 - 45 27
15. Удинезе Заявка 25 7 6 12 21 - 37 27
16. Дженоа 2:0 Заявка 26 6 7 13 31 - 46 25
17. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
18. Сампдория 0:1 Заявка 25 6 5 14 26 - 44 23
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
  • До матча
  • Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Верона

Исход игры
Сампдория
57.7% (123)
Ничья
30% (64)
Верона
12.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
34.03% (65)
Меньше
65.97% (126)
Обе команды забьют
Да
58.12% (111)
Нет
41.88% (80)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.5% (48)
2:1 Сампдория
22.1% (47)
1:0 Сампдория
20.7% (44)
2:0 Сампдория
6.6% (14)
0:1 Верона
5.2% (11)
0:0 Ничья
3.8% (8)
1:2 Верона
3.8% (8)
3:1 Сампдория
2.3% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 