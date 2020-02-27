Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Интер Милан
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус
Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан
Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан Торино 0:3 Интер Милан Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A Ювентус 0:1 Интер Милан TIM Трофи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|48 - 24
|60
|2.
|Лацио
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|58 - 23
|59
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|47 - 32
|42
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|39 - 35
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 32
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 40
|34
|11.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 36
|29
|14.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|27 - 43
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 37
|27
|16.
|Лечче
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 49
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|29 - 46
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 46
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|19 - 44
|15
Ювентус
68.1% (47)
Ничья
23.2% (16)
Интер Милан
8.7% (6)
2:1 Ювентус
52.2% (36)
1:1 Ничья
8.7% (6)
1:0 Ювентус
8.7% (6)
2:2 Ничья
7.2% (5)
3:2 Ювентус
2.9% (2)
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