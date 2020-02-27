Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус
Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан
Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан Торино 0:3 Интер Милан Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A Ювентус 0:1 Интер Милан TIM Трофи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
2. Лацио Заявка 25 18 5 2 58 - 23 59
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 25 12 6 7 47 - 32 42
6. Наполи Заявка 25 10 6 9 39 - 35 36
7. Милан Заявка 25 10 6 9 27 - 32 36
8. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
10. Болонья Заявка 25 9 7 9 38 - 40 34
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 25 7 8 10 32 - 36 29
14. Торино Заявка 24 8 3 13 27 - 43 27
15. Удинезе Заявка 25 7 6 12 21 - 37 27
16. Лечче Заявка 25 6 7 12 32 - 49 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 25 5 7 13 29 - 46 22
19. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 25 4 3 18 19 - 44 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

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    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан
    Ювентус
    68.1% (47)
    Ничья
    23.2% (16)
    Интер Милан
    8.7% (6)
    2:1 Ювентус
    52.2% (36)
    1:1 Ничья
    8.7% (6)
    1:0 Ювентус
    8.7% (6)
    2:2 Ничья
    7.2% (5)
    3:2 Ювентус
    2.9% (2)
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