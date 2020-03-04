Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Асколи
0:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Кьево
0'
32' Желтая карточка
Брлек Петар
0:1
38' Гол
Джорджевич Филип
57' Желтая карточка
Оби Джоэл
68'
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
2
Валентини
Науэль
17
Серникола
Леонардо
7
Michele
Cavion
8
Петруччи
Давиде
14
Пиччинокки
Марио
30
Брлек
Петар
11
Нинкович
Никола
9
Скамачча
Джанлука
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
5
Цесар
Боштян
13
Ренцетти
Франческо
6
Эспозито
Сальваторе
25
Виньято
Эмануэль
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
17
Джаккерини
Эммануэле
23
Джорджевич
Филип
Асколи
4-4-1-1
Кьево
4-1-4-1

Ход матча

32'
Брлек Петар
 
38'
0:1
Джорджевич Филип
(Виньято Эмануэль)
57'
 
Оби Джоэл
57'
Морозини Леонардо
Петруччи Давиде
 
66'
 
Ди Ноя Джованни
Оби Джоэл

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи
Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара
Кьево Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево
Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево

Последние игры между собой

Асколи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кьево 2:0 Асколи Серия B Кьево 2:1 Асколи Кубок Кьево 4:0 Асколи Кубок Кьево 3:1 Асколи Серия B
Асколи 1:2 Кьево Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Кьево 1:0 27 10 10 7 32 - 26 40
8. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
9. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
10. Пескара 26 10 5 11 38 - 38 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
16. Асколи 0:1 26 9 4 13 35 - 38 31
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Джорджевич Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Брлек Петар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 