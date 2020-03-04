Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
0:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Кьево
32' Желтая карточкаБрлек Петар
0:1
38' ГолДжорджевич Филип
57' Желтая карточкаОби Джоэл
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
37 Кович МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Michele Marcolini
Ход матча
32'
38'
57'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи
Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара
Кьево Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево
Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево
Последние игры между собой
Асколи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|8
|6
|33 - 21
|47
|3.
|Кротоне
|27
|14
|4
|9
|44 - 32
|46
|4.
|Читтаделла
|27
|12
|7
|8
|35 - 30
|43
|5.
|Салернитана
|27
|12
|6
|9
|36 - 31
|42
|6.
|Порденоне
|27
|12
|6
|9
|35 - 34
|42
|7.
|Кьево
|1:0
|27
|10
|10
|7
|32 - 26
|40
|8.
|Эмполи
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|9.
|Специя
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|10.
|Пескара
|26
|10
|5
|11
|38 - 38
|35
|11.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|12.
|Перуджа
|27
|9
|6
|12
|28 - 36
|33
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Венеция
|27
|7
|11
|9
|25 - 30
|32
|16.
|Асколи
|0:1
|26
|9
|4
|13
|35 - 38
|31
|17.
|Кремонезе
|25
|6
|9
|10
|24 - 29
|27
|18.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|19.
|Трапани
|27
|5
|9
|13
|30 - 51
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18
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