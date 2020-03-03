Италия: Серия B 2019-2020
24' Желтая карточкаБарберис Андреа
26' Желтая карточкаNicholas Siega I
35' Желтая карточкаAndrea Meroni
58' Желтая карточкаМарроне Лука
77' Желтая карточкаСоддимо Данило
82' Желтая карточкаБенедетти Симоне
90' Красная карточкаБелли Франческо
90' Желтая карточкаГори Стефано
1:0
90' ГолСими Нванкво
90' Желтая карточкаAlessandro De Vitis I
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
14
Marius
Marin
21
Пинато
Марко
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Zak Ruggiero
-
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
24'
26'
35'
58'
77'
82'
90'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 3
-
12 Угловые 1
-
3 Офсайды 7
-
15 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =2 -8Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе
Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла
Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|8
|6
|33 - 21
|47
|3.
|Кротоне
|27
|14
|4
|9
|44 - 32
|46
|4.
|Читтаделла
|27
|12
|7
|8
|35 - 30
|43
|5.
|Салернитана
|27
|12
|6
|9
|36 - 31
|42
|6.
|Порденоне
|27
|12
|6
|9
|35 - 34
|42
|7.
|Эмполи
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Специя
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Кьево
|26
|9
|10
|7
|31 - 26
|37
|10.
|Пескара
|26
|10
|5
|11
|38 - 38
|35
|11.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|12.
|Перуджа
|27
|9
|6
|12
|28 - 36
|33
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Венеция
|27
|7
|11
|9
|25 - 30
|32
|16.
|Асколи
|25
|9
|4
|12
|35 - 37
|31
|17.
|Кремонезе
|25
|6
|9
|10
|24 - 29
|27
|18.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|19.
|Трапани
|27
|5
|9
|13
|30 - 51
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18
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