Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
1:0
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
24' Желтая карточка
Барберис Андреа
26' Желтая карточка
Nicholas Siega I
35' Желтая карточка
Andrea Meroni
58' Желтая карточка
Марроне Лука
77' Желтая карточка
Соддимо Данило
82' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
90' Красная карточка
Белли Франческо
90' Желтая карточка
Гори Стефано
1:0
90' Гол
Сими Нванкво
90' Желтая карточка
Alessandro De Vitis I
90'+8
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
23
Маццотта
Антонио
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
9
Арментерос
Самуэль
1
Гори
Стефано
13
Andrea
Meroni
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
4
Белли
Франческо
7
Nicholas
Siega
I
14
Marius
Marin
21
Пинато
Марко
10
Соддимо
Данило
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
Кротоне
3-5-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

24'
Барберис Андреа
 
26'
 
Nicholas Siega I
35'
 
Andrea Meroni
56'
 
Francesco Lisi
Видо Лука
58'
Марроне Лука
 
61'
Мустаккьо Маттиа
Маццотта Антонио
 
61'
Junior Messias
Арментерос Самуэль
 
63'
 
Пизано Эрос
Andrea Meroni
77'
 
Соддимо Данило
77'
 
Alessandro De Vitis I
Пинато Марко
82'
 
Бенедетти Симоне
86'
Янкович Марко
Крочата Джованни
 
90'
 
Белли Франческо
90'
 
Гори Стефано
90'
Сими Нванкво
(Мустаккьо Маттиа)
1:0
90'
 
Alessandro De Vitis I

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 1
  • 3 Офсайды 7
  • 15 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе
Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла
Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево
Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза 1:1 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
8. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Кьево 26 9 10 7 31 - 26 37
10. Пескара 26 10 5 11 38 - 38 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
16. Асколи 25 9 4 12 35 - 37 31
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Андреа Мерони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Барберис Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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