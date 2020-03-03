Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
2:1
Конец матча
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Юве Стабия
4' Желтая карточкаGiacomo Calo
6' Желтая карточкаAlessandro Mallamo
24' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
1:0
32' ГолГавацци Давиде
46' Желтая карточкаТонуччи Денис
55' Желтая карточкаГавацци Давиде
60' Желтая карточкаГазбарро Андреа
1:1
74' ПенальтиДи Мариано Франческо
76' Желтая карточкаАддэ Брайт
2:1
83' ГолLuca Strizzolo
90' Желтая карточкаДжермони Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
4'
32'
46'
55'
60'
74'
76'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 25
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно
Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи
Юве Стабия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия
Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|8
|6
|33 - 21
|47
|3.
|Кротоне
|27
|14
|4
|9
|44 - 32
|46
|4.
|Читтаделла
|27
|12
|7
|8
|35 - 30
|43
|5.
|Салернитана
|27
|12
|6
|9
|36 - 31
|42
|6.
|Порденоне
|27
|12
|6
|9
|35 - 34
|42
|7.
|Эмполи
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Специя
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Кьево
|26
|9
|10
|7
|31 - 26
|37
|10.
|Пескара
|26
|10
|5
|11
|38 - 38
|35
|11.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|12.
|Перуджа
|27
|9
|6
|12
|28 - 36
|33
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Венеция
|27
|7
|11
|9
|25 - 30
|32
|16.
|Асколи
|25
|9
|4
|12
|35 - 37
|31
|17.
|Кремонезе
|25
|6
|9
|10
|24 - 29
|27
|18.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|19.
|Трапани
|27
|5
|9
|13
|30 - 51
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18
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