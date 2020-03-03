Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
2:1
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
4' Желтая карточка
Giacomo Calo
6' Желтая карточка
Alessandro Mallamo
24' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
1:0
32' Гол
Гавацци Давиде
46' Желтая карточка
Тонуччи Денис
55' Желтая карточка
Гавацци Давиде
60' Желтая карточка
Газбарро Андреа
1:1
74' Пенальти
Ди Мариано Франческо
76' Желтая карточка
Аддэ Брайт
2:1
83' Гол
Luca Strizzolo
90' Желтая карточка
Джермони Лука
90'+6
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
6
Alberto
Barison
26
Бассоли
Алессандро
20
Газбарро
Андреа
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
28
Бокалон
Риккардо
9
Luca
Strizzolo
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
3
Риччи
Джакомо
19
Аддэ
Брайт
5
Giacomo
Calo
30
Alessandro
Mallamo
7
Fabrizio
Melara
9
Росси
Алессандро
8
Ди
Мариано
Франческо
Порденоне
4-3-1-2
Юве Стабия
4-3-3

Ход матча

4'
 
Giacomo Calo
6'
 
Alessandro Mallamo
24'
Буррай Сальваторе
 
32'
Гавацци Давиде
(Газбарро Андреа)
1:0
46'
 
Тонуччи Денис
55'
Гавацци Давиде
 
55'
Чурриа Патрик
Бокалон Риккардо
 
56'
 
Luigi Canotto
Fabrizio Melara
60'
Газбарро Андреа
 
65'
 
Alfredo Bifulco
Росси Алессандро
74'
1:1
Ди Мариано Франческо
76'
 
Аддэ Брайт
82'
 
Джермони Лука
Alessandro Mallamo
83'
Luca Strizzolo
(Буррай Сальваторе)
2:1
86'
Davide Mazzocco
Гавацци Давиде
 
90'
 
Джермони Лука

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 25
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно
Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи
Юве Стабия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия
Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия 4:2 Порденоне Серия B Порденоне 3:0 Юве Стабия Серия C
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
8. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Кьево 26 9 10 7 31 - 26 37
10. Пескара 26 10 5 11 38 - 38 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
16. Асколи 25 9 4 12 35 - 37 31
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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