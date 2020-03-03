Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
2:3
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Эмполи
18' Желтая карточкаСьерральта Франсиско
1:0
27' ГолLuca Ravanelli
31' Желтая карточкаАрини Мариано
1:1
35' ГолСьерральта Франсиско
2:1
39' ГолПариджини Витторио
44' Желтая карточкаВальцания Лука
2:2
44' ПенальтиLeonardo Mancuso
2:3
58' ГолБайрами Недим
80' Желтая карточкаКлейтон Машадо
21
Nadir
Zortea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Nadir ZorteaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Растелли Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
27'
1:0
31'
35'
39'
44'
44'
2:2
58'
80'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 12
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза
Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи
Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|8
|6
|33 - 21
|47
|3.
|Кротоне
|27
|14
|4
|9
|44 - 32
|46
|4.
|Читтаделла
|27
|12
|7
|8
|35 - 30
|43
|5.
|Салернитана
|27
|12
|6
|9
|36 - 31
|42
|6.
|Порденоне
|27
|12
|6
|9
|35 - 34
|42
|7.
|Эмполи
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Специя
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Кьево
|26
|9
|10
|7
|31 - 26
|37
|10.
|Пескара
|26
|10
|5
|11
|38 - 38
|35
|11.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|12.
|Перуджа
|27
|9
|6
|12
|28 - 36
|33
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Венеция
|27
|7
|11
|9
|25 - 30
|32
|16.
|Асколи
|25
|9
|4
|12
|35 - 37
|31
|17.
|Кремонезе
|25
|6
|9
|10
|24 - 29
|27
|18.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|19.
|Трапани
|27
|5
|9
|13
|30 - 51
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18
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