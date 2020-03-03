Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
2:3
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
18' Желтая карточка
Сьерральта Франсиско
1:0
27' Гол
Luca Ravanelli
31' Желтая карточка
Арини Мариано
1:1
35' Гол
Сьерральта Франсиско
2:1
39' Гол
Париджини Витторио
44' Желтая карточка
Вальцания Лука
2:2
44' Пенальти
Leonardo Mancuso
2:3
58' Гол
Байрами Недим
80' Желтая карточка
Клейтон Машадо
90'+6
1
Nicola
Ravaglia
15
Бьянкетти
Маттео
3
Клейтон
Машадо
20
Luca
Ravanelli
21
Nadir
Zortea
10
Гаэтано
Джанлука
4
Арини
Мариано
5
Вальцания
Лука
23
Крешенци
Алессандро
33
Париджини
Витторио
9
Чофани
Даниэль
22
Перуччини
Филиппо
36
Фьямоцци
Риккардо
35
Сьерральта
Франсиско
4
Николау
Димитриос
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
25
Бандинелли
Филиппо
8
Штулац
Лео
17
Чичиретти
Амато
7
Leonardo
Mancuso
11
Байрами
Недим
Кремонезе
3-5-2
Эмполи
4-3-3

Ход матча

18'
 
Сьерральта Франсиско
27'
Luca Ravanelli
(Чофани Даниэль)
1:0
31'
Арини Мариано
 
35'
1:1
Сьерральта Франсиско
(Балковец Юре)
39'
Париджини Витторио
(Бьянкетти Маттео)
2:1
44'
Вальцания Лука
 
44'
2:2
Leonardo Mancuso
58'
2:3
Байрами Недим
(Leonardo Mancuso)
61'
Пикколо Антонио
Вальцания Лука
 
63'
 
Тутино Дженнаро
Чичиретти Амато
66'
 
Samuele Ricci
Штулац Лео
70'
Francesco Deli
Гаэтано Джанлука
 
71'
Паломби Симоне
Париджини Витторио
 
80'
Клейтон Машадо
 
86'
 
Ла Мантия Андреа
Leonardo Mancuso

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 12
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза
Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи
Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе 1:0 Эмполи Кубок Эмполи 1:1 Кремонезе Серия B Эмполи 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
8. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Кьево 26 9 10 7 31 - 26 37
10. Пескара 26 10 5 11 38 - 38 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
16. Асколи 25 9 4 12 35 - 37 31
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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