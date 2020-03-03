Италия: Серия B 2019-2020
Трапани
4:1
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Виртус Энтелла
0:1
23' Гол в свои воротаMamadou Coulibaly2
36' Желтая карточкаКонтини Никита
42' Желтая карточкаПеттинари Стефано
1:1
63' ГолФелице Эвакуо
2:1
71' ГолПеттинари Стефано
73' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
3:1
89' ГолAnthony Taugourdeau
90' Желтая карточкаКупиш Томаш
4:1
90' ГолСкалья Луиджи Альберто
23
Купиш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Matteo Bruno
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Andrea Bruno
-
31 Николо Бузо
-
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
Ход матча
23'
36'
63'
71'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: +3 =8 -9Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани
Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани
Последние игры между собой
Трапани: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|8
|6
|33 - 21
|47
|3.
|Кротоне
|27
|14
|4
|9
|44 - 32
|46
|4.
|Читтаделла
|27
|12
|7
|8
|35 - 30
|43
|5.
|Салернитана
|27
|12
|6
|9
|36 - 31
|42
|6.
|Порденоне
|27
|12
|6
|9
|35 - 34
|42
|7.
|Эмполи
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Специя
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Кьево
|26
|9
|10
|7
|31 - 26
|37
|10.
|Пескара
|26
|10
|5
|11
|38 - 38
|35
|11.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|12.
|Перуджа
|27
|9
|6
|12
|28 - 36
|33
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Венеция
|27
|7
|11
|9
|25 - 30
|32
|16.
|Асколи
|25
|9
|4
|12
|35 - 37
|31
|17.
|Кремонезе
|25
|6
|9
|10
|24 - 29
|27
|18.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|19.
|Трапани
|27
|5
|9
|13
|30 - 51
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18
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