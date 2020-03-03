Италия: Серия B 2019-2020

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Трапани
4:1
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
0:1
23' Гол в свои ворота
Mamadou Coulibaly2
36' Желтая карточка
Контини Никита
42' Желтая карточка
Петтинари Стефано
1:1
63' Гол
Фелице Эвакуо
2:1
71' Гол
Петтинари Стефано
73' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
3:1
89' Гол
Anthony Taugourdeau
90' Желтая карточка
Купиш Томаш
4:1
90' Гол
Скалья Луиджи Альберто
90'+5
1
Кастари
Элхан
38
Страндберг
Стефан
4
Пальяруло
Лука
6
Stefano
Scognamillo
23
Купиш
Томаш
10
Mamadou
Coulibaly2
5
Anthony
Taugourdeau
28
Колпани
Андреа
37
Fausto
Grillo
32
Петтинари
Стефано
34
Дальмонте
Никола
13
Контини
Никита
3
Сала
Марко
33
Поли
Фабрицио
15
Пеллиццер
Микеле
6
Криалезе
Карло
25
Marco
Toscano
23
Паолуччи
Андреа
10
Ниццетто
Лука
34
Скенетти
Андреа
32
Манкосу
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
Трапани
3-5-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

23'
0:1
Mamadou Coulibaly2
36'
 
Контини Никита
42'
Петтинари Стефано
 
46'
Оджер Мозес
Mamadou Coulibaly2
 
56'
Фелице Эвакуо
Колпани Андреа
 
60'
 
Сеттембрини Андреа
Ниццетто Лука
63'
Фелице Эвакуо
(Anthony Taugourdeau)
1:1
70'
 
Moutir Chaija
Скенетти Андреа
71'
Петтинари Стефано
(Фелице Эвакуо)
2:1
73'
 
Сеттембрини Андреа
86'
 
Claudio Morra
Сала Марко
89'
Anthony Taugourdeau
3:1
90'
Скалья Луиджи Альберто
Дальмонте Никола
 
90'
Купиш Томаш
 
90'
Скалья Луиджи Альберто
(Петтинари Стефано)
4:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани
Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани

Последние игры между собой

Трапани: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Виртус Энтелла 1:1 Трапани Серия B Трапани 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:2 Трапани Серия B Виртус Энтелла 4:0 Трапани Серия B
Трапани 4:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:1 Трапани Серия B Трапани 2:2 Виртус Энтелла Серия B Трапани 0:0 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 3:2 Трапани Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
8. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Кьево 26 9 10 7 31 - 26 37
10. Пескара 26 10 5 11 38 - 38 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
16. Асколи 25 9 4 12 35 - 37 31
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Петтинари Стефано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Контини Никита получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    ГООООООООЛ - Мамаду Кулибали очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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