Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Перуджа
1:2
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
34' Желтая карточка
Греко Леандро
0:1
44' Гол
Кальдирола Лука
0:2
78' Гол
Инсинье Роберто
1:2
90' Гол
Мелькьорри Федерико
90'+7
1
Guglielmo
Vicario
6
Filippo
Sgarbi
35
Райкович
Слободан
25
Nicola
Falasco
7
Pasquale
Mazzochi
15
Amara
Konate
23
Marcello
Falzerano
19
Греко
Леандро
27
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Фальчинелли
Диего
9
Йемелло
Пьетро
1
Монтипо
Лоренцо
35
Барба
Федерико
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
7
Крагль
Оливер
9
Кода
Массимо
16
Импрота
Риккардо
Перуджа
3-5-2
Беневенто
4-3-3

Ход матча

34'
Греко Леандро
 
44'
0:1
Кальдирола Лука
(Крагль Оливер)
61'
 
Инсинье Роберто
Крагль Оливер
65'
Мелькьорри Федерико
Йемелло Пьетро
 
70'
Николусси-Кавилья Ханс
Amara Konate
 
72'
 
Мончини Габриэле
Кода Массимо
75'
 
Туиа Алессандро
Хетемай Перпарим
78'
0:2
Инсинье Роберто
(Импрота Риккардо)
84'
Буонаюто Кристиан
Nicola Falasco
 
90'
Мелькьорри Федерико
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 11
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя
Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа
Беневенто Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто
Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Беневенто: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Беневенто 1:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:4 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Перуджа Серия B Беневенто 0:4 Перуджа Кубок
Перуджа 1:1 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Беневенто Серия B Беневенто 0:0 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 1:1 Перуджа Про Прима Дивизионе Беневенто 3:1 Перуджа Серия C1 A Беневенто 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Беневенто Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
8. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Кьево 26 9 10 7 31 - 26 37
10. Пескара 26 10 5 11 38 - 38 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
16. Асколи 25 9 4 12 35 - 37 31
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Кальдирола Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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