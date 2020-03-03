Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Читтаделла
26' Желтая карточкаNicola Pavan
27' Желтая карточкаБаэс Хайме
0:1
50' ГолСтанко Франческо
59' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
0:2
75' ГолВита Алессио
1:2
90' ГолАсенсио Рауль
90' Желтая карточкаDavide Diaw
32
Баэс
Хайме
26
Nicola
Pavan
16
Вита
Алессио
14
Луппи
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джузеппе Пиллон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Nicola PavanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
26'
27'
50'
0:1
59'
75'
0:2
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +5 =6 -9Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто
Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция
Читтаделла Последние 20 матчей: +7 =7 -6Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи
Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|8
|6
|33 - 21
|47
|3.
|Кротоне
|27
|14
|4
|9
|44 - 32
|46
|4.
|Читтаделла
|27
|12
|7
|8
|35 - 30
|43
|5.
|Салернитана
|27
|12
|6
|9
|36 - 31
|42
|6.
|Порденоне
|27
|12
|6
|9
|35 - 34
|42
|7.
|Эмполи
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Специя
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Кьево
|26
|9
|10
|7
|31 - 26
|37
|10.
|Пескара
|26
|10
|5
|11
|38 - 38
|35
|11.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|12.
|Перуджа
|27
|9
|6
|12
|28 - 36
|33
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Венеция
|27
|7
|11
|9
|25 - 30
|32
|16.
|Асколи
|25
|9
|4
|12
|35 - 37
|31
|17.
|Кремонезе
|25
|6
|9
|10
|24 - 29
|27
|18.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|19.
|Трапани
|27
|5
|9
|13
|30 - 51
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18
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