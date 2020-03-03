Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Козенца
1:2
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
26' Желтая карточка
Nicola Pavan
27' Желтая карточка
Баэс Хайме
0:1
50' Гол
Станко Франческо
59' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
0:2
75' Гол
Вита Алессио
1:2
90' Гол
Асенсио Рауль
90' Желтая карточка
Davide Diaw
90'+5
33
Pietro
Perina
4
Капела
Анибал
14
Скьяви
Раффаэле
18
Matteo
Legittimo
32
Баэс
Хайме
6
Бро
Жереми
21
Mirko
Bruccini
16
Шаудоне
Даниэле
11
Tommaso
D'Orazio
10
Mirko
Carretta
17
Машаш
Зинедин
1
Палеари
Альберто
2
Christian
Mora2
15
Domenico
Frare
26
Nicola
Pavan
3
Amedeo
Benedetti
8
Federico
Proia
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
14
Луппи
Давиде
30
Станко
Франческо
9
Davide
Diaw
Козенца
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

26'
 
Nicola Pavan
27'
Баэс Хайме
 
50'
0:1
Станко Франческо
(Луппи Давиде)
59'
Скьяви Раффаэле
 
64'
Асенсио Рауль
Tommaso D'Orazio
 
64'
Касасола Тиаго
Баэс Хайме
 
75'
0:2
Вита Алессио
(Federico Proia)
79'
 
Andrea Bussaglia
Federico Proia
80'
 
Панико Джузеппе
Станко Франческо
80'
Пьерини Николас
Шаудоне Даниэле
 
84'
 
Йори Мануэль
Вита Алессио
90'
Асенсио Рауль
(Машаш Зинедин)
1:2
90'
 
Davide Diaw

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто
Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция
Читтаделла Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи
Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Читтаделла 1:3 Козенца Серия B Козенца 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Козенца Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
8. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Кьево 26 9 10 7 31 - 26 37
10. Пескара 26 10 5 11 38 - 38 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
16. Асколи 25 9 4 12 35 - 37 31
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Баэс Хайме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Nicola Pavan получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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