Италия: Серия B 2019-2020
Специя
2:0
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи Зрители: 5231
Пескара
19' Желтая карточкаMirko Drudi
21' Желтая карточкаLuca Palmiero
44' Желтая карточкаEdoardo Masciangelo
1:0
49' Гол в свои воротаСконьямильо Дженнаро
55' Желтая карточкаМаньеро Риккардо
2:0
60' ГолEmmanuel Quartsin Gyasi
63' Желтая карточкаLuca Vignali
28
Эрлич
Мартин
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Форте ЛукаНападающий
-
-
-
-
41 Бошич Милош
-
17 Фабиан Павон
-
-
Главный тренер: Nicola Legrottaglie
Ход матча
19'
21'
49'
55'
60'
63'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 6
-
9 Угловые 0
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +9 =7 -4Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Перуджа 0:3 Специя
Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани
Пескара Последние 20 матчей: +8 =4 -8Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара
Последние игры между собой
Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|8
|6
|33 - 21
|47
|3.
|Кротоне
|27
|14
|4
|9
|44 - 32
|46
|4.
|Читтаделла
|27
|12
|7
|8
|35 - 30
|43
|5.
|Салернитана
|27
|12
|6
|9
|36 - 31
|42
|6.
|Порденоне
|27
|12
|6
|9
|35 - 34
|42
|7.
|Специя
|26
|11
|8
|7
|36 - 27
|41
|8.
|Эмполи
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|9.
|Кьево
|27
|9
|11
|7
|32 - 27
|38
|10.
|Пескара
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|11.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|12.
|Перуджа
|27
|9
|6
|12
|28 - 36
|33
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Асколи
|26
|9
|5
|12
|36 - 38
|32
|16.
|Венеция
|27
|7
|11
|9
|25 - 30
|32
|17.
|Кремонезе
|25
|6
|9
|10
|24 - 29
|27
|18.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|19.
|Трапани
|27
|5
|9
|13
|30 - 51
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18
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