Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Специя
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5231
Пескара
0'
19' Желтая карточка
Mirko Drudi
21' Желтая карточка
Luca Palmiero
44' Желтая карточка
Edoardo Masciangelo
1:0
49' Гол в свои ворота
Сконьямильо Дженнаро
55' Желтая карточка
Маньеро Риккардо
2:0
60' Гол
Emmanuel Quartsin Gyasi
63' Желтая карточка
Luca Vignali
90'+5
1
Скуффет
Симоне
2
Luca
Vignali
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
5
Маркицца
Риккардо
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
15
Giuseppe
Mastinu
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
9
Галабинов
Андрей
26
Бидуи
Софьян
1
Фиорилло
Винченцо
40
Edoardo
Masciangelo
16
Mirko
Drudi
6
Сконьямильо
Дженнаро
25
Крекко
Лука
20
Luca
Palmiero
5
Бруно
Алессандро
35
Мелегони
Филиппо
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
13
Клеменца
Лука
Специя
4-3-3
Пескара
4-3-3

Ход матча

19'
 
Mirko Drudi
21'
 
Luca Palmiero
44'
 
Edoardo Masciangelo
49'
Сконьямильо Дженнаро
1:0
55'
 
Маньеро Риккардо
60'
Emmanuel Quartsin Gyasi
(Giulio Maggiore)
2:0
61'
 
Бошич Милош
Luca Palmiero
63'
Luca Vignali
 
66'
Salvador Ferrer
Luca Vignali
 
69'
Акампора Дженнаро
Giuseppe Mastinu
 
70'
 
Божинов Валери
Маньеро Риккардо
78'
Ди Гаудио Антонио
Бидуи Софьян
 
79'
 
Фабиан Павон
Галано Кристиан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 0
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Перуджа 0:3 Специя
Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани
Пескара Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара

Последние игры между собой

Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Пескара 1:2 Специя Серия B Пескара 2:0 Специя Серия B Специя 1:3 Пескара Серия B Пескара 3:2 Специя Серия B
Специя 4:0 Пескара Серия B Специя 0:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Специя Серия B Специя 2:2 Пескара Серия B Пескара 1:2 Специя Серия B Специя 0:1 Пескара Серия B Специя 3:0 Пескара Кубок Пескара 1:1 Специя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Специя 26 11 8 7 36 - 27 41
8. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Пескара 27 10 5 12 38 - 40 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Асколи 26 9 5 12 36 - 38 32
16. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Edoardo Masciangelo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Мирко Друди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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