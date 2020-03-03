Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
2:2
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
15' Гол
Franco Ferrari
1:1
31' Гол
Читро Никола
37' Желтая карточка
Маррас Мануэль
45' Желтая карточка
Новакович Андрия
2:1
50' Гол
Дель Прато Энрико
2:2
69' Пенальти
Дионизи Федерико
76' Желтая карточка
Davide Agazzi
77' Желтая карточка
Крайнц Лука
83' Желтая карточка
Theophilus Awua
90'+6
35
Плиццари
Алессандро
4
Matteo
Di
Gennaro
6
Сильвестре
Матиас
26
Luka
Bogdan
15
Дель
Прато
Энрико
34
Davide
Agazzi
37
Theophilus
Awua
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
7
Марсура
Давиде
27
Franco
Ferrari
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
2
Дзампано
Франческо
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
33
Д'Элия
Сальваторе
9
Читро
Никола
18
Новакович
Андрия
Ливорно
3-4-2-1
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

15'
Franco Ferrari
(Маррас Мануэль)
1:0
31'
1:1
Читро Никола
37'
Маррас Мануэль
 
45'
 
Новакович Андрия
46'
Сек Мустафа
Antonio Porcino
 
50'
Дель Прато Энрико
(Davide Agazzi)
2:1
62'
 
Дионизи Федерико
Майелло Раффаэле
66'
 
Витале Маттиа
Хаас Николас
69'
2:2
Дионизи Федерико
76'
Davide Agazzi
 
77'
 
Крайнц Лука
81'
Sven Braken
Franco Ferrari
 
82'
Бриньола Энрико
Маррас Мануэль
 
83'
Theophilus Awua
 
84'
 
Паганини Лука
Новакович Андрия

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно
Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево
Фрозиноне Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Фрозиноне 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 5:1 Ливорно Серия B Ливорно 2:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 0:2 Ливорно Серия B Фрозиноне 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 5:2 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Читтаделла 27 12 7 8 35 - 30 43
5. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
6. Порденоне 27 12 6 9 35 - 34 42
7. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
8. Специя 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Кьево 26 9 10 7 31 - 26 37
10. Пескара 26 10 5 11 38 - 38 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
16. Асколи 25 9 4 12 35 - 37 31
17. Кремонезе 25 6 9 10 24 - 29 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Новакович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Маррас Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Читро Никола бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Франко Феррари бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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