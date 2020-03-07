Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Венеция
1:3
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
9' Желтая карточка
Alberto Gerbo
11' Желтая карточка
Nicolo Casale
0:1
12' Гол
Бенали Ахмед
29' Желтая карточка
Junior Messias
0:2
36' Гол
Марроне Лука
0:3
47' Гол
Бенали Ахмед
1:3
83' Гол
Калигара Фабрицио
88' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
90'+5
22
Помини
Альберто
26
Фиренце
Марко
2
Фьордализо
Алессандро
15
Antonio
Marino
3
Nicolo
Casale
11
Молинаро
Кристиан
10
Араму
Маттиа
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
28
Капелло
Алессандро
19
Лонго
Самуэле
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
16
Alberto
Gerbo
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
17
Молина
Сальваторе
30
Junior
Messias
25
Сими
Нванкво
Венеция
5-4-1
Кротоне
3-5-2

Ход матча

9'
 
Alberto Gerbo
11'
Nicolo Casale
 
12'
0:1
Бенали Ахмед
(Молина Сальваторе)
29'
 
Junior Messias
36'
0:2
Марроне Лука
(Junior Messias)
46'
Зигони Джанмарко
Капелло Алессандро
 
47'
0:3
Бенали Ахмед
(Молина Сальваторе)
66'
 
Мустаккьо Маттиа
Alberto Gerbo
72'
 
Tomislav Gomelt
Бенали Ахмед
75'
Калигара Фабрицио
Antonio Marino
 
80'
 
Янкович Марко
Крочата Джованни
83'
Калигара Фабрицио
(Зигони Джанмарко)
1:3
87'
Yuri Senesi
Лонго Самуэле
 
88'
 
Мустаккьо Маттиа

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 23 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла
Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне
Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне 3:2 Венеция Серия B Венеция 1:4 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Венеция Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Кротоне 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 27 12 8 7 39 - 29 44
6. Читтаделла 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Эмполи 1:1 28 10 10 8 33 - 34 40
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
11. Пескара 27 10 5 12 38 - 40 35
12. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Асколи 26 9 5 12 36 - 38 32
16. Венеция 28 7 11 10 26 - 33 32
17. Кремонезе 27 7 9 11 28 - 32 30
18. Трапани 1:1 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Марроне Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Junior Messias получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Бенали Ахмед бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Nicolo Casale получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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