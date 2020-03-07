Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
1:3
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Кротоне
9' Желтая карточкаAlberto Gerbo
11' Желтая карточкаNicolo Casale
0:1
12' ГолБенали Ахмед
29' Желтая карточкаJunior Messias
0:2
36' ГолМарроне Лука
0:3
47' ГолБенали Ахмед
1:3
83' ГолКалигара Фабрицио
88' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
10
Араму
Маттиа
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Zak Ruggiero
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
11'
12'
29'
36'
0:2
47'
83'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
23 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла
Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =2 -8Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне
Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Кротоне
|28
|15
|4
|9
|47 - 33
|49
|3.
|Фрозиноне
|28
|13
|8
|7
|33 - 23
|47
|4.
|Порденоне
|28
|13
|6
|9
|37 - 34
|45
|5.
|Специя
|27
|12
|8
|7
|39 - 29
|44
|6.
|Читтаделла
|28
|12
|7
|9
|35 - 32
|43
|7.
|Салернитана
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|8.
|Эмполи
|1:1
|28
|10
|10
|8
|33 - 34
|40
|9.
|Кьево
|27
|9
|11
|7
|32 - 27
|38
|10.
|Перуджа
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|11.
|Пескара
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|12.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Асколи
|26
|9
|5
|12
|36 - 38
|32
|16.
|Венеция
|28
|7
|11
|10
|26 - 33
|32
|17.
|Кремонезе
|27
|7
|9
|11
|28 - 32
|30
|18.
|Трапани
|1:1
|28
|5
|10
|13
|31 - 52
|25
|19.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18