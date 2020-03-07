Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Кремонезе
0:1
13' ГолПариджини Витторио
37' Желтая карточкаДионизи Федерико
0:2
50' ГолMichele Castagnetti
51' Желтая карточкаЧофани Даниэль
53' Вторая желтая карточкаДионизи Федерико
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
-
27 Целар ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Nadir Zortea
-
Главный тренер: Растелли Массимо
Ход матча
13'
37'
50'
51'
53'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа
Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне
Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Кротоне 1:0 Кремонезе
Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Кротоне
|28
|15
|4
|9
|47 - 33
|49
|3.
|Фрозиноне
|28
|13
|8
|7
|33 - 23
|47
|4.
|Порденоне
|28
|13
|6
|9
|37 - 34
|45
|5.
|Специя
|27
|12
|8
|7
|39 - 29
|44
|6.
|Читтаделла
|28
|12
|7
|9
|35 - 32
|43
|7.
|Салернитана
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|8.
|Эмполи
|1:1
|28
|10
|10
|8
|33 - 34
|40
|9.
|Кьево
|27
|9
|11
|7
|32 - 27
|38
|10.
|Перуджа
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|11.
|Пескара
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|12.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Асколи
|26
|9
|5
|12
|36 - 38
|32
|16.
|Венеция
|28
|7
|11
|10
|26 - 33
|32
|17.
|Кремонезе
|27
|7
|9
|11
|28 - 32
|30
|18.
|Трапани
|1:1
|28
|5
|10
|13
|31 - 52
|25
|19.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18