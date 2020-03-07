Италия: Серия B 2019-2020

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Фрозиноне
0:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
13' Гол
Париджини Витторио
37' Желтая карточка
Дионизи Федерико
0:2
50' Гол
Michele Castagnetti
51' Желтая карточка
Чофани Даниэль
53' Вторая желтая карточка
Дионизи Федерико
90'+4
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
8
Майелло
Раффаэле
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
1
Nicola
Ravaglia
15
Бьянкетти
Маттео
20
Luca
Ravanelli
26
Терранова
Эмануэле
17
Мильоре
Франческо
5
Вальцания
Лука
19
Michele
Castagnetti
18
Francesco
Deli
7
Пикколо
Антонио
9
Чофани
Даниэль
33
Париджини
Витторио
Фрозиноне
3-1-4-2
Кремонезе
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Париджини Витторио
(Вальцания Лука)
37'
Дионизи Федерико
 
50'
0:2
Michele Castagnetti
51'
 
Чофани Даниэль
52'
Читро Никола
Роден Маркус
 
53'
Дионизи Федерико
 
64'
Паганини Лука
Бригенти Николо
 
66'
 
Гаэтано Джанлука
Francesco Deli
74'
 
Паломби Симоне
Париджини Витторио
81'
 
Могос Василе
Пикколо Антонио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа
Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне
Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Кротоне 1:0 Кремонезе
Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Кремонезе 1:1 Фрозиноне Серия B Кремонезе 2:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Кремонезе Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Кротоне 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 27 12 8 7 39 - 29 44
6. Читтаделла 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Эмполи 1:1 28 10 10 8 33 - 34 40
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
11. Пескара 27 10 5 12 38 - 40 35
12. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Асколи 26 9 5 12 36 - 38 32
16. Венеция 28 7 11 10 26 - 33 32
17. Кремонезе 27 7 9 11 28 - 32 30
18. Трапани 1:1 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Париджини Витторио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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