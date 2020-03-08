Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
3:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Чиро Вигорито
Пескара
10' Желтая карточкаВольта Массимо
1:0
17' ГолИнсинье Роберто
2:0
21' ГолСау Марко
3:0
33' ГолМончини Габриэле
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Фабиан Павон
-
-
Главный тренер: Nicola Legrottaglie
Ход матча
10'
17'
1:0
21'
2:0
33'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +16 =3 -1Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне
Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: +7 =4 -9Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла
Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|3:0
|28
|21
|6
|1
|53 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|28
|15
|4
|9
|47 - 33
|49
|3.
|Фрозиноне
|28
|13
|8
|7
|33 - 23
|47
|4.
|Порденоне
|28
|13
|6
|9
|37 - 34
|45
|5.
|Специя
|28
|12
|8
|8
|40 - 32
|44
|6.
|Читтаделла
|28
|12
|7
|9
|35 - 32
|43
|7.
|Салернитана
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|8.
|Эмполи
|28
|10
|10
|8
|33 - 34
|40
|9.
|Кьево
|27
|9
|11
|7
|32 - 27
|38
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|10
|8
|10
|35 - 36
|38
|11.
|Перуджа
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|12.
|Юве Стабия
|28
|10
|6
|12
|35 - 43
|36
|13.
|Пиза
|28
|9
|9
|10
|35 - 35
|36
|14.
|Пескара
|0:3
|28
|10
|5
|13
|38 - 43
|35
|15.
|Асколи
|27
|9
|5
|13
|36 - 41
|32
|16.
|Венеция
|28
|7
|11
|10
|26 - 33
|32
|17.
|Кремонезе
|27
|7
|9
|11
|28 - 32
|30
|18.
|Трапани
|28
|5
|10
|13
|31 - 52
|25
|19.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|20.
|Ливорно
|28
|4
|6
|18
|23 - 45
|18