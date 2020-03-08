Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
3:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Пескара
0'
10' Желтая карточка
Вольта Массимо
1:0
17' Гол
Инсинье Роберто
2:0
21' Гол
Сау Марко
3:0
33' Гол
Мончини Габриэле
47'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
14
Вольта
Массимо
35
Барба
Федерико
19
Инсинье
Роберто
28
Скьяттарелла
Паскуале
4
Дель
Пинто
Лоренцо
16
Импрота
Риккардо
25
Сау
Марко
32
Мончини
Габриэле
1
Фиорилло
Винченцо
18
Бетелла
Давиде
2
Кампаньяро
Уго
6
Сконьямильо
Дженнаро
Edoardo
Masciangelo
5
Бруно
Алессандро
8
Мемушай
Ледиан
25
Крекко
Лука
11
Галано
Кристиан
13
Клеменца
Лука
29
Gennaro
Borrelli
Беневенто
4-4-2
Пескара
3-4-2-1

Ход матча

10'
Вольта Массимо
 
17'
Инсинье Роберто
(Сау Марко)
1:0
21'
Сау Марко
(Инсинье Роберто)
2:0
33'
Мончини Габриэле
(Импрота Риккардо)
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне
Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла
Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Пескара 4:0 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Пескара Серия B Пескара 2:1 Беневенто Серия B Пескара 1:1 Беневенто Серия C1 B
Беневенто 2:2 Пескара Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 3:0 28 21 6 1 53 - 15 69
2. Кротоне 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 28 12 8 8 40 - 32 44
6. Читтаделла 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Эмполи 28 10 10 8 33 - 34 40
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Виртус Энтелла 28 10 8 10 35 - 36 38
11. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
12. Юве Стабия 28 10 6 12 35 - 43 36
13. Пиза 28 9 9 10 35 - 35 36
14. Пескара 0:3 28 10 5 13 38 - 43 35
15. Асколи 27 9 5 13 36 - 41 32
16. Венеция 28 7 11 10 26 - 33 32
17. Кремонезе 27 7 9 11 28 - 32 30
18. Трапани 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
20. Ливорно 28 4 6 18 23 - 45 18
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Сау Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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