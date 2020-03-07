Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Ливорно
32' Желтая карточкаКараччоло Антонио
43' Желтая карточкаМаррас Мануэль
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
21 Пинато Марко
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
47 Сек МустафаЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца
Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Кротоне
|28
|15
|4
|9
|47 - 33
|49
|3.
|Фрозиноне
|28
|13
|8
|7
|33 - 23
|47
|4.
|Порденоне
|28
|13
|6
|9
|37 - 34
|45
|5.
|Специя
|27
|12
|8
|7
|39 - 29
|44
|6.
|Читтаделла
|28
|12
|7
|9
|35 - 32
|43
|7.
|Салернитана
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|8.
|Эмполи
|28
|10
|10
|8
|33 - 34
|40
|9.
|Кьево
|27
|9
|11
|7
|32 - 27
|38
|10.
|Перуджа
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|11.
|Пескара
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|12.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|13.
|Пиза
|0:0
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|14.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|15.
|Асколи
|26
|9
|5
|12
|36 - 38
|32
|16.
|Венеция
|28
|7
|11
|10
|26 - 33
|32
|17.
|Кремонезе
|27
|7
|9
|11
|28 - 32
|30
|18.
|Трапани
|28
|5
|10
|13
|31 - 52
|25
|19.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|20.
|Ливорно
|0:0
|28
|4
|7
|17
|23 - 44
|19