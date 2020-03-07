Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Ливорно
0'
32' Желтая карточка
Караччоло Антонио
43' Желтая карточка
Маррас Мануэль
51'
1
Гори
Стефано
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
2
Samuele
Birindelli
3
Пизано
Эрос
27
Гухер
Роберт
30
Alessandro
De
Vitis
I
23
Francesco
Lisi
10
Соддимо
Данило
26
Мазуччи
Гаэтано
31
Маркони
Микеле
35
Плиццари
Алессандро
4
Matteo
Di
Gennaro
6
Сильвестре
Матиас
26
Luka
Bogdan
15
Дель
Прато
Энрико
8
Лучи
Андреа
34
Davide
Agazzi
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
27
Franco
Ferrari
7
Марсура
Давиде
Пиза
3-4-1-2
Ливорно
3-4-3

Ход матча

25'
Пинато Марко
Соддимо Данило
 
32'
Караччоло Антонио
 
34'
Видо Лука
Мазуччи Гаэтано
 
43'
 
Маррас Мануэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза
Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца
Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно 1:0 Пиза Серия B Ливорно 2:0 Пиза Серия C Пиза 1:0 Ливорно Серия C Пиза 2:1 Ливорно Серия B
Ливорно 1:1 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Кротоне 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 27 12 8 7 39 - 29 44
6. Читтаделла 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Эмполи 28 10 10 8 33 - 34 40
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
11. Пескара 27 10 5 12 38 - 40 35
12. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
13. Пиза 0:0 28 8 10 10 34 - 35 34
14. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
15. Асколи 26 9 5 12 36 - 38 32
16. Венеция 28 7 11 10 26 - 33 32
17. Кремонезе 27 7 9 11 28 - 32 30
18. Трапани 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
20. Ливорно 0:0 28 4 7 17 23 - 44 19
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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