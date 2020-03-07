Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Трапани
0'
26' Желтая карточка
Пальяруло Лука
0:1
45' Гол
Петтинари Стефано
74' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
75' Желтая карточка
Антонелли Лука
81' Желтая карточка
Купиш Томаш
1:1
87' Гол в свои ворота
Пальяруло Лука
90'+8
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
35
Сьерральта
Франсиско
4
Николау
Димитриос
13
Антонелли
Лука
38
Хендерсон
Лиам
28
Samuele
Ricci
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
7
Leonardo
Mancuso
37
Тутино
Дженнаро
1
Кастари
Элхан
31
Пиррелло
Роберто
4
Пальяруло
Лука
38
Страндберг
Стефан
18
Буонджорно
Алессандро
23
Купиш
Томаш
19
Оджер
Мозес
5
Anthony
Taugourdeau
28
Колпани
Андреа
34
Дальмонте
Никола
32
Петтинари
Стефано
Эмполи
4-3-3
Трапани
4-5-1

Ход матча

26'
 
Пальяруло Лука
45'
0:1
Петтинари Стефано
(Страндберг Стефан)
56'
Балковец Юре
Николау Димитриос
 
59'
Ла Мантия Андреа
Тутино Дженнаро
 
70'
 
Луперини Грегорио
Оджер Мозес
74'
Ла Мантия Андреа
 
75'
Антонелли Лука
 
79'
Чичиретти Амато
Бандинелли Филиппо
 
81'
 
Купиш Томаш
83'
 
Fausto Grillo
Колпани Андреа
87'
Пальяруло Лука
1:1
90'
 
Giuseppe Stancampiano
Кастари Элхан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза
Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи
Трапани Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани
Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Трапани: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Трапани 2:2 Эмполи Серия B Трапани 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Трапани Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Кротоне 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 27 12 8 7 39 - 29 44
6. Читтаделла 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Эмполи 1:1 28 10 10 8 33 - 34 40
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
11. Пескара 27 10 5 12 38 - 40 35
12. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Асколи 26 9 5 12 36 - 38 32
16. Венеция 28 7 11 10 26 - 33 32
17. Кремонезе 27 7 9 11 28 - 32 30
18. Трапани 1:1 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Петтинари Стефано бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Пальяруло Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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