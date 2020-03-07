Италия: Серия B 2019-2020

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Читтаделла
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Порденоне
0' 6'
1
Палеари
Альберто
2
Christian
Mora2
26
Nicola
Pavan
15
Domenico
Frare
13
Alberto
Rizzo
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
17
Marco
Rosafio
10
Д'Урсо
Кристиан
30
Станко
Франческо
7
Andrea
Bussaglia
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
13
Чурриа
Патрик
14
Паза
Симоне
21
Мисурака
Джанвито
24
Tommaso
Pobega
9
Luca
Strizzolo
7
Гавацци
Давиде
Читтаделла
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла
Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне
Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:1 Порденоне Лега Про Порденоне 1:3 Читтаделла Лега Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Фрозиноне 27 13 8 6 33 - 21 47
3. Кротоне 27 14 4 9 44 - 32 46
4. Специя 27 12 8 7 39 - 29 44
5. Читтаделла 0:0 28 12 8 8 35 - 30 44
6. Порденоне 0:0 28 12 7 9 35 - 34 43
7. Салернитана 27 12 6 9 36 - 31 42
8. Эмполи 27 10 9 8 32 - 33 39
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Пескара 27 10 5 12 38 - 40 35
11. Виртус Энтелла 27 9 8 10 32 - 36 35
12. Перуджа 27 9 6 12 28 - 36 33
13. Юве Стабия 27 9 6 12 32 - 42 33
14. Пиза 27 8 9 10 34 - 35 33
15. Асколи 26 9 5 12 36 - 38 32
16. Венеция 27 7 11 9 25 - 30 32
17. Кремонезе 26 6 9 11 26 - 32 27
18. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
19. Трапани 27 5 9 13 30 - 51 24
20. Ливорно 27 4 6 17 23 - 44 18
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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