Италия: Серия B 2019-2020
Читтаделла
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Порденоне
26
Nicola
Pavan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Nicola PavanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =7 -5Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла
Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне
Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|8
|6
|33 - 21
|47
|3.
|Кротоне
|27
|14
|4
|9
|44 - 32
|46
|4.
|Специя
|27
|12
|8
|7
|39 - 29
|44
|5.
|Читтаделла
|0:0
|28
|12
|8
|8
|35 - 30
|44
|6.
|Порденоне
|0:0
|28
|12
|7
|9
|35 - 34
|43
|7.
|Салернитана
|27
|12
|6
|9
|36 - 31
|42
|8.
|Эмполи
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|9.
|Кьево
|27
|9
|11
|7
|32 - 27
|38
|10.
|Пескара
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|11.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|8
|10
|32 - 36
|35
|12.
|Перуджа
|27
|9
|6
|12
|28 - 36
|33
|13.
|Юве Стабия
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|14.
|Пиза
|27
|8
|9
|10
|34 - 35
|33
|15.
|Асколи
|26
|9
|5
|12
|36 - 38
|32
|16.
|Венеция
|27
|7
|11
|9
|25 - 30
|32
|17.
|Кремонезе
|26
|6
|9
|11
|26 - 32
|27
|18.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|19.
|Трапани
|27
|5
|9
|13
|30 - 51
|24
|20.
|Ливорно
|27
|4
|6
|17
|23 - 44
|18