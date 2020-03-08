Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
3:0
Перерыв
Стадион: Комунале ди Кьявари
Асколи
1:0
8' ГолПаолуччи Андреа
2:0
13' ГолПоли Фабрицио
21' Желтая карточкаВалентини Науэль
3:0
22' ПенальтиДе Лука Джузеппе
26
Дези
Якопо
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Andrea Bruno
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Кович МариусПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
Ход матча
8'
13'
2:0
21'
22'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =5 -9Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла
Асколи Последние 20 матчей: +5 =5 -10Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия
Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Кротоне
|28
|15
|4
|9
|47 - 33
|49
|3.
|Фрозиноне
|28
|13
|8
|7
|33 - 23
|47
|4.
|Порденоне
|28
|13
|6
|9
|37 - 34
|45
|5.
|Специя
|0:1
|28
|12
|8
|8
|39 - 30
|44
|6.
|Читтаделла
|28
|12
|7
|9
|35 - 32
|43
|7.
|Салернитана
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|8.
|Эмполи
|28
|10
|10
|8
|33 - 34
|40
|9.
|Кьево
|27
|9
|11
|7
|32 - 27
|38
|10.
|Виртус Энтелла
|3:0
|28
|10
|8
|10
|35 - 36
|38
|11.
|Перуджа
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|12.
|Юве Стабия
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 42
|36
|13.
|Пиза
|28
|9
|9
|10
|35 - 35
|36
|14.
|Пескара
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|15.
|Асколи
|0:3
|27
|9
|5
|13
|36 - 41
|32
|16.
|Венеция
|28
|7
|11
|10
|26 - 33
|32
|17.
|Кремонезе
|27
|7
|9
|11
|28 - 32
|30
|18.
|Трапани
|28
|5
|10
|13
|31 - 52
|25
|19.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|20.
|Ливорно
|28
|4
|6
|18
|23 - 45
|18