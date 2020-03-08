Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
3:0
Перерыв

Стадион:
Асколи
0'
1:0
8' Гол
Паолуччи Андреа
2:0
13' Гол
Поли Фабрицио
21' Желтая карточка
Валентини Науэль
3:0
22' Пенальти
Де Лука Джузеппе
13
Контини
Никита
14
Сеттембрини
Андреа
33
Поли
Фабрицио
15
Пеллиццер
Микеле
3
Сала
Марко
36
Маццители
Лука
23
Паолуччи
Андреа
26
Дези
Якопо
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
18
Claudio
Morra
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
2
Валентини
Науэль
15
Гравильон
Эндрю
17
Серникола
Леонардо
30
Брлек
Петар
27
Эрамо
Мирко
7
Michele
Cavion
38
Морозини
Леонардо
11
Нинкович
Никола
18
Тротта
Марселло
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Асколи
4-4-1-1

Ход матча

8'
Паолуччи Андреа
(Де Лука Джузеппе)
1:0
13'
Поли Фабрицио
(Сала Марко)
2:0
21'
 
Валентини Науэль
22'
Де Лука Джузеппе
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла
Асколи Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия
Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Асколи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Асколи 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Асколи Серия B Виртус Энтелла 1:1 Асколи Серия B
Асколи 1:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 4:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Кротоне 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 0:1 28 12 8 8 39 - 30 44
6. Читтаделла 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Эмполи 28 10 10 8 33 - 34 40
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Виртус Энтелла 3:0 28 10 8 10 35 - 36 38
11. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
12. Юве Стабия 1:0 28 10 6 12 33 - 42 36
13. Пиза 28 9 9 10 35 - 35 36
14. Пескара 27 10 5 12 38 - 40 35
15. Асколи 0:3 27 9 5 13 36 - 41 32
16. Венеция 28 7 11 10 26 - 33 32
17. Кремонезе 27 7 9 11 28 - 32 30
18. Трапани 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
20. Ливорно 28 4 6 18 23 - 45 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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