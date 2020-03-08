Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
1:0
Перерыв

Стадион:
Специя
0'
12' Желтая карточка
Фацио Паскуале
23' Желтая карточка
Эрлич Мартин
1:0
24' Гол
Giacomo Calo
41' Желтая карточка
Риччи Федерико
44' Желтая карточка
Риччи Джакомо
22
Проведель
Иван
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
6
Nicholas
Allievi
3
Риччи
Джакомо
37
Кальвано
Симоне
5
Giacomo
Calo
50
Бюхель
Марсель
8
Ди
Мариано
Франческо
32
Francesco
Forte
I
18
Luigi
Canotto
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
16
Бартоломей
Паоло
10
Риччи
Федерико
14
Mbala
Nzola
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
Юве Стабия
4-3-3
Специя
4-3-3

Ход матча

12'
Фацио Паскуале
 
23'
 
Эрлич Мартин
24'
Giacomo Calo
1:0
41'
 
Риччи Федерико
44'
Риччи Джакомо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне
Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне
Специя Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи
Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Специя 2:0 Юве Стабия Серия B Специя 1:1 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 1:2 Специя Серия B Юве Стабия 2:1 Специя Серия B
Специя 2:3 Юве Стабия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 27 20 6 1 50 - 15 66
2. Кротоне 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 0:1 28 12 8 8 39 - 30 44
6. Читтаделла 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Эмполи 28 10 10 8 33 - 34 40
9. Кьево 27 9 11 7 32 - 27 38
10. Виртус Энтелла 3:0 28 10 8 10 35 - 36 38
11. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
12. Юве Стабия 1:0 28 10 6 12 33 - 42 36
13. Пиза 28 9 9 10 35 - 35 36
14. Пескара 27 10 5 12 38 - 40 35
15. Асколи 0:3 27 9 5 13 36 - 41 32
16. Венеция 28 7 11 10 26 - 33 32
17. Кремонезе 27 7 9 11 28 - 32 30
18. Трапани 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца 27 5 9 13 29 - 33 24
20. Ливорно 28 4 6 18 23 - 45 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Риччи Джакомо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Джакомо Кало бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Эрлич Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Фацио Паскуале получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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