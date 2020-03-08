Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
1:0
Перерыв
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Специя
12' Желтая карточкаФацио Паскуале
23' Желтая карточкаЭрлич Мартин
1:0
24' ГолGiacomo Calo
41' Желтая карточкаРиччи Федерико
44' Желтая карточкаРиччи Джакомо
20
Трост
Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Ход матча
12'
23'
24'
1:0
41'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне
Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне
Специя Последние 20 матчей: +11 =7 -2Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи
Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|27
|20
|6
|1
|50 - 15
|66
|2.
|Кротоне
|28
|15
|4
|9
|47 - 33
|49
|3.
|Фрозиноне
|28
|13
|8
|7
|33 - 23
|47
|4.
|Порденоне
|28
|13
|6
|9
|37 - 34
|45
|5.
|Специя
|0:1
|28
|12
|8
|8
|39 - 30
|44
|6.
|Читтаделла
|28
|12
|7
|9
|35 - 32
|43
|7.
|Салернитана
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|8.
|Эмполи
|28
|10
|10
|8
|33 - 34
|40
|9.
|Кьево
|27
|9
|11
|7
|32 - 27
|38
|10.
|Виртус Энтелла
|3:0
|28
|10
|8
|10
|35 - 36
|38
|11.
|Перуджа
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|12.
|Юве Стабия
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 42
|36
|13.
|Пиза
|28
|9
|9
|10
|35 - 35
|36
|14.
|Пескара
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|15.
|Асколи
|0:3
|27
|9
|5
|13
|36 - 41
|32
|16.
|Венеция
|28
|7
|11
|10
|26 - 33
|32
|17.
|Кремонезе
|27
|7
|9
|11
|28 - 32
|30
|18.
|Трапани
|28
|5
|10
|13
|31 - 52
|25
|19.
|Козенца
|27
|5
|9
|13
|29 - 33
|24
|20.
|Ливорно
|28
|4
|6
|18
|23 - 45
|18