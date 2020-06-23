Дженоа
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Луиджи Феррарис
Парма
20
Шоне
Лассе
19
Пандев
Горан
22
Алвеш
Бруну
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фальке ЯгоНападающий
-
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|7
|0.19
|2.
|Кришито Доменико
|7 (7)
|0.19
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|5.
|Пинамонти Андреа
|2
|0.05
|6.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|7.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|8.
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|9.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|10.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|11.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|14.
|Радованович Иван
|0
|0
|15.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|16.
|Баррека Антонио
|0
|0
|17.
|Раду Йонуц
|0
|0
|18.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|8
|0.22
|2.
|Кулушевски Деян
|5
|0.14
|3.
|Жервиньо Куасси
|5
|0.14
|4.
|Куцка Юрай
|4
|0.11
|5.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0.05
|7.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|8.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|9.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|10.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|11.
|Барилла Антонио
|1
|0.03
|12.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|13.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|15.
|Куртич Ясмин
|0
|0
|16.
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|2.
|Кассата Франческо
|8
|1
|3.
|Пандев Горан
|5
|1
|4.
|Кришито Доменико
|6
|0
|5.
|Агудело Кевин
|4
|1
|6.
|Стураро Стефано
|5
|0
|7.
|Шоне Лассе
|4
|0
|8.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|9.
|Бехрами Валон
|2
|1
|10.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|11.
|Радованович Иван
|3
|0
|12.
|Лерагер Лукас
|3
|0
|13.
|Сапата Кристиан
|3
|0
|14.
|Фавилли Андреа
|3
|0
|15.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|16.
|Бираски Давиде
|1
|1
|17.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|18.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|19.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|20.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|21.
|Перин Маттиа
|1
|0
|22.
|Паяч Марко
|1
|0
|23.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|9
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонио
|5
|0
|4.
|Дармиан Маттео
|4
|0
|5.
|Иакопони Симоне
|4
|0
|6.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|7.
|Бругман Гастон
|3
|0
|8.
|Лорини Венсан
|3
|0
|9.
|Грасси Альберто
|3
|0
|10.
|Куцка Юрай
|2
|0
|11.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|12.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|13.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|14.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|15.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|16.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|17.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|18.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|37.93% (11)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|Парма
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри
Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: + = -Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Парма 1:2 Дженоа Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Парма Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Парма Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Парма 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|8.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|9.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Парма
Исход игры
Дженоа
47.8% (85)
Ничья
37.1% (66)
Парма
15.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (64)
Меньше
60.98% (100)
Обе команды забьют
Да
68.9% (113)
Нет
31.1% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (49)
2:1 Дженоа
22.5% (40)
1:0 Дженоа
19.1% (34)
1:2 Парма
8.4% (15)
2:2 Ничья
3.4% (6)
0:0 Ничья
3.4% (6)
0:1 Парма
3.4% (6)
0:2 Парма
1.7% (3)
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