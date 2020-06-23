  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Парма
0' 3'
1
Перин
Маттиа
17
Ромеро
Кристиан
92
Сумаоро
Адама
55
Мазиелло
Андреа
14
Бираски
Давиде
29
Кассата
Франческо
20
Шоне
Лассе
27
Стураро
Стефано
4
Кришито
Доменико
30
Фавилли
Андреа
19
Пандев
Горан
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
19
Куртич
Ясмин
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Дженоа
3-5-2
Парма
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 7 0.19
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Санабрия Антонио 3 0.08
5. Пинамонти Андреа 2 0.05
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Стураро Стефано 1 0.03
8. Шоне Лассе 1 0.03
9. Агудело Кевин 1 0.03
10. Сумаоро Адама 1 0.03
11. Сапата Кристиан 1 0.03
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Мазиелло Андреа 0 0
14. Радованович Иван 0 0
15. Анкерсен Петер 0 0
16. Баррека Антонио 0 0
17. Раду Йонуц 0 0
18. Ромеро Кристиан 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 8 0.22
2. Кулушевски Деян 5 0.14
3. Жервиньо Куасси 5 0.14
4. Куцка Юрай 4 0.11
5. Гальоло Риккардо 2 0.05
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Спрокати Маттиа 1 0.03
10. Грасси Альберто 1 0.03
11. Барилла Антонио 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Куртич Ясмин 0 0
16. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 10 0
2. Кассата Франческо 8 1
3. Пандев Горан 5 1
4. Кришито Доменико 6 0
5. Агудело Кевин 4 1
6. Стураро Стефано 5 0
7. Шоне Лассе 4 0
8. Гильоне Паоло 4 0
9. Бехрами Валон 2 1
10. Маркетти Федерико 0 2
11. Радованович Иван 3 0
12. Лерагер Лукас 3 0
13. Сапата Кристиан 3 0
14. Фавилли Андреа 3 0
15. Сапонара Риккардо 1 1
16. Бираски Давиде 1 1
17. Анкерсен Петер 2 0
18. Сумаоро Адама 2 0
19. Санабрия Антонио 2 0
20. Клеонизе Денильо 2 0
21. Перин Маттиа 1 0
22. Паяч Марко 1 0
23. Гольданига Эдоардо 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 9 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонио 5 0
4. Дармиан Маттео 4 0
5. Иакопони Симоне 4 0
6. Жервиньо Куасси 3 0
7. Бругман Гастон 3 0
8. Лорини Венсан 3 0
9. Грасси Альберто 3 0
10. Куцка Юрай 2 0
11. Алвеш Бруну 2 0
12. Скоццарелла Маттео 2 0
13. Пеццелла Джузеппе 2 0
14. Кулушевски Деян 2 0
15. Сепе Луиджи 1 0
16. Инглезе Роберто 1 0
17. Корнелиус Андреас 1 0
18. Дермаку Кастриот 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 6.9% (2) 17.24% (5) 37.93% (11) 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4)
 Парма 7.14% (2) 21.43% (6) 32.14% (9) 17.86% (5) 14.29% (4) 7.14% (2)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри
Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио
Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Парма 5:1 Дженоа Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Парма Серия A Дженоа 2:0 Парма Серия A
Парма 1:2 Дженоа Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Парма Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Парма Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Парма 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
8. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
9. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Корнелиус Андреас наказан за толчок Кришито Доменико
  • 2'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 1'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Дженоа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 178
Дженоа 47.8% (85)
X 37.1% (66)
Парма 15.2% (27)
Все прогнозы
Новости

Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Парма

Исход игры
Дженоа
47.8% (85)
Ничья
37.1% (66)
Парма
15.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (64)
Меньше
60.98% (100)
Обе команды забьют
Да
68.9% (113)
Нет
31.1% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (49)
2:1 Дженоа
22.5% (40)
1:0 Дженоа
19.1% (34)
1:2 Парма
8.4% (15)
2:2 Ничья
3.4% (6)
0:0 Ничья
3.4% (6)
0:1 Парма
3.4% (6)
0:2 Парма
1.7% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Парма онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 