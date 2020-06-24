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Дженоа
1:4
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
0:1
18' Гол
Корнелиус Андреас
29' Желтая карточка
Иакопони Симоне
0:1
30' Не забитый пенальти
Кришито Доменико
32' Желтая карточка
Кассата Франческо
0:2
33' Гол
Корнелиус Андреас
0:3
53' Гол
Корнелиус Андреас
59' Желтая карточка
Лорини Венсан
1:3
59' Пенальти
Фальке Яго
1:4
87' Гол
Кулушевски Деян
90'+4
1
Перин
Маттиа
17
Ромеро
Кристиан
92
Сумаоро
Адама
55
Мазиелло
Андреа
14
Бираски
Давиде
29
Кассата
Франческо
20
Шоне
Лассе
27
Стураро
Стефано
4
Кришито
Доменико
30
Фавилли
Андреа
19
Пандев
Горан
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
19
Куртич
Ясмин
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Дженоа
3-5-2
Парма
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Корнелиус Андреас
29'
 
Иакопони Симоне
30'
Кришито Доменико
0:1
32'
Кассата Франческо
 
33'
0:2
Корнелиус Андреас
(Лорини Венсан)
46'
Фальке Яго
Кассата Франческо
 
53'
0:3
Корнелиус Андреас
(Лорини Венсан)
58'
Бехрами Валон
Кришито Доменико
 
58'
Пинамонти Андреа
Пандев Горан
 
59'
 
Лорини Венсан
59'
Фальке Яго
1:3
63'
 
Куцка Юрай
Эрнани Азеведо
67'
Дестро Маттиа
Фавилли Андреа
 
67'
 
Дармиан Маттео
Лорини Венсан
68'
 
Барилла Антонино
Жервиньо Куасси
73'
Баррека Антонио
Мазиелло Андреа
 
78'
 
Дермаку Кастриот
Алвеш Бруну
79'
 
Скоццарелла Маттео
Бругман Гастон
87'
1:4
Кулушевски Деян
(Корнелиус Андреас)

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 7 0.19
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Санабрия Антонио 3 0.08
5. Пинамонти Андреа 2 0.05
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Стураро Стефано 1 0.03
8. Шоне Лассе 1 0.03
9. Агудело Кевин 1 0.03
10. Сумаоро Адама 1 0.03
11. Сапата Кристиан 1 0.03
12. Фальке Яго 1 (1) 0.03
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Мазиелло Андреа 0 0
15. Радованович Иван 0 0
16. Анкерсен Петер 0 0
17. Баррека Антонио 0 0
18. Раду Йонуц 0 0
19. Ромеро Кристиан 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 6 0.16
3. Жервиньо Куасси 5 0.14
4. Куцка Юрай 4 0.11
5. Гальоло Риккардо 2 0.05
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Барилла Антонино 1 0.03
10. Спрокати Маттиа 1 0.03
11. Грасси Альберто 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Лорини Венсан 0 0
15. Дармиан Маттео 0 0
16. Куртич Ясмин 0 0
17. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 9 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Пандев Горан 5 1
4. Кришито Доменико 6 0
5. Агудело Кевин 4 1
6. Стураро Стефано 5 0
7. Шоне Лассе 4 0
8. Гильоне Паоло 4 0
9. Бехрами Валон 2 1
10. Маркетти Федерико 0 2
11. Радованович Иван 3 0
12. Лерагер Лукас 3 0
13. Сапата Кристиан 3 0
14. Фавилли Андреа 3 0
15. Сапонара Риккардо 1 1
16. Бираски Давиде 1 1
17. Анкерсен Петер 2 0
18. Сумаоро Адама 2 0
19. Санабрия Антонио 2 0
20. Клеонизе Денильо 2 0
21. Перин Маттиа 1 0
22. Паяч Марко 1 0
23. Гольданига Эдоардо 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 9 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 5 0
4. Иакопони Симоне 5 0
5. Дармиан Маттео 4 0
6. Лорини Венсан 4 0
7. Жервиньо Куасси 3 0
8. Бругман Гастон 3 0
9. Грасси Альберто 3 0
10. Куцка Юрай 2 0
11. Алвеш Бруну 2 0
12. Скоццарелла Маттео 2 0
13. Пеццелла Джузеппе 2 0
14. Кулушевски Деян 2 0
15. Сепе Луиджи 1 0
16. Инглезе Роберто 1 0
17. Корнелиус Андреас 1 0
18. Дермаку Кастриот 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 6.67% (2) 16.67% (5) 36.67% (11) 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4)
 Парма 6.25% (2) 21.88% (7) 31.25% (10) 18.75% (6) 12.5% (4) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри
Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио
Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Парма 5:1 Дженоа Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Парма Серия A Дженоа 2:0 Парма Серия A
Парма 1:2 Дженоа Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Парма Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Парма Серия A Парма 1:1 Дженоа Серия A Парма 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Парма Серия A Парма 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
8. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
13. Торино Заявка 27 9 4 14 30 - 46 31
14. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 27 6 7 14 32 - 51 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 178
Дженоа 47.8% (85)
X 37.1% (66)
Парма 15.2% (27)
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Прогнозы на матч Дженоа 1:4 Парма

Исход игры
Дженоа
47.8% (85)
Ничья
37.1% (66)
Парма
15.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (64)
Меньше
60.98% (100)
Обе команды забьют
Да
68.9% (113)
Нет
31.1% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (49)
2:1 Дженоа
22.5% (40)
1:0 Дженоа
19.1% (34)
1:2 Парма
8.4% (15)
2:2 Ничья
3.4% (6)
0:0 Ничья
3.4% (6)
0:1 Парма
3.4% (6)
0:2 Парма
1.7% (3)
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