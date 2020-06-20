Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сампдория
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|12
|0.32
|2.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|3.
|Мхитарян Генрих
|6
|0.16
|4.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|5.
|Дзаньоло Николо
|4
|0.11
|6.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|7.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|9.
|Калинич Никола
|2
|0.05
|10.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|11.
|Верету Жордан
|2 (2)
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|14.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|15.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|16.
|Перес Бруно
|0
|0
|17.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|18.
|Перес Карлес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|9 (5)
|0.24
|2.
|Габбьядини Маноло
|6 (1)
|0.16
|3.
|Рамирес Гастон
|5 (1)
|0.14
|4.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|5.
|Линетти Кароль
|2
|0.05
|6.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|7.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|8.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.03
|9.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|10.
|Коллей Омар
|0
|0
|11.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|12.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|13.
|Виейра Ронни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|11
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|1
|3.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|4.
|Коларов Александар
|6
|0
|5.
|Дзаньоло Николо
|6
|0
|6.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|7.
|Кристанте Бриан
|3
|1
|8.
|Четин Йылдырым
|3
|1
|9.
|Джеко Эдин
|4
|0
|10.
|Сантон Давиде
|4
|0
|11.
|Верету Жордан
|4
|0
|12.
|Диавара Амаду
|3
|0
|13.
|Фасио Федерико
|1
|1
|14.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|15.
|Жуан Жезус
|2
|0
|16.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|17.
|Пау Лопес
|2
|0
|18.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|19.
|Калинич Никола
|1
|0
|20.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|21.
|Перотти Диего
|1
|0
|22.
|Перес Бруно
|1
|0
|23.
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|24.
|Перес Карлес
|1
|0
|25.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|9
|1
|2.
|Коллей Омар
|9
|0
|3.
|Мурру Никола
|5
|1
|4.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|5.
|Экдаль Олбин
|5
|0
|6.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|7.
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|8.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|9.
|Линетти Кароль
|4
|0
|10.
|Торсби Мортен
|4
|0
|11.
|Феррари Алекс
|4
|0
|12.
|Янкто Якуб
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|15.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|16.
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|17.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|18.
|Тонелли Лоренцо
|2
|0
|19.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|20.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|13.04% (6)
|23.91% (11)
|21.74% (10)
|8.7% (4)
|Сампдория
|0
|4% (1)
|20% (5)
|16% (4)
|36% (9)
|24% (6)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория
Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома
Последние игры между собой
Рома: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сампдория 1:1 Рома Серия A Сампдория 3:2 Рома Серия A Рома 4:0 Сампдория Кубок Рома 3:2 Сампдория Серия A Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Рома 3:0 Сампдория Серия A Рома 1:0 Сампдория Кубок Сампдория 0:2 Рома Серия A Сампдория 3:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сампдория Серия A Рома 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 1:2 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|27
|20
|4
|3
|50 - 24
|64
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 27
|38
|9.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|38 - 42
|35
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 42
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Рома - Сампдория
Исход игры
Рома
93.2% (96)
Ничья
5.8% (6)
Сампдория
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (52)
Меньше
45.83% (44)
Обе команды забьют
Да
53.13% (51)
Нет
46.88% (45)
Популярный счёт
2:1 Рома
34% (35)
2:0 Рома
26.2% (27)
1:0 Рома
14.6% (15)
3:1 Рома
9.7% (10)
1:1 Ничья
1.9% (2)
3:0 Рома
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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