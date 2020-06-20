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Рома
 
Позже

Стадион:
Сампдория

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 12 0.32
2. Коларов Александар 6 (2) 0.16
3. Мхитарян Генрих 6 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
9. Калинич Никола 2 0.05
10. Смоллинг Крис 2 0.05
11. Верету Жордан 2 (2) 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Пасторе Хавьер 0 0
15. Флоренци Алессандро 0 0
16. Перес Бруно 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (5) 0.24
2. Габбьядини Маноло 6 (1) 0.16
3. Рамирес Гастон 5 (1) 0.14
4. Капрари Джанлука 3 0.08
5. Линетти Кароль 2 0.05
6. Янкто Якуб 2 0.05
7. Торсби Мортен 1 0.03
8. Бонаццоли Федерико 1 0.03
9. Экдаль Олбин 0 0
10. Коллей Омар 0 0
11. Ригони Эмилиано 0 0
12. Депаоли Фабио 0 0
13. Виейра Ронни 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 11 1
2. Пеллегрини Лоренцо 5 1
3. Клюйверт Джастин 5 1
4. Коларов Александар 6 0
5. Дзаньоло Николо 6 0
6. Флоренци Алессандро 5 0
7. Кристанте Бриан 3 1
8. Четин Йылдырым 3 1
9. Джеко Эдин 4 0
10. Сантон Давиде 4 0
11. Верету Жордан 4 0
12. Диавара Амаду 3 0
13. Фасио Федерико 1 1
14. Мхитарян Генрих 2 0
15. Жуан Жезус 2 0
16. Спинаццола Леонардо 2 0
17. Пау Лопес 2 0
18. Юндер Дженгиз 2 0
19. Калинич Никола 1 0
20. Смоллинг Крис 1 0
21. Перотти Диего 1 0
22. Перес Бруно 1 0
23. Вильяр Гонсало 1 0
24. Перес Карлес 1 0
25. Антонуччи Мирко 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Мурру Никола 5 1
4. Депаоли Фабио 6 0
5. Экдаль Олбин 5 0
6. Рамирес Гастон 5 0
7. Берешиньски Бартош 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Линетти Кароль 4 0
10. Торсби Мортен 4 0
11. Феррари Алекс 4 0
12. Янкто Якуб 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Хабот Юлиан 1 1
15. Квальярелла Фабио 2 0
16. Бертолаччи Андреа 2 0
17. Габбьядини Маноло 2 0
18. Тонелли Лоренцо 2 0
19. Ригони Эмилиано 2 0
20. Бонаццоли Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 10.87% (5) 21.74% (10) 13.04% (6) 23.91% (11) 21.74% (10) 8.7% (4)
 Сампдория 0 4% (1) 20% (5) 16% (4) 36% (9) 24% (6)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент
Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория
Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома

Последние игры между собой

Рома: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сампдория 0:0 Рома Серия A Сампдория 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Сампдория Серия A Рома 0:1 Сампдория Серия A
Сампдория 1:1 Рома Серия A Сампдория 3:2 Рома Серия A Рома 4:0 Сампдория Кубок Рома 3:2 Сампдория Серия A Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Рома 3:0 Сампдория Серия A Рома 1:0 Сампдория Кубок Сампдория 0:2 Рома Серия A Сампдория 3:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сампдория Серия A Рома 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 1:2 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 27 20 4 3 50 - 24 64
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
8. Верона Заявка 26 10 8 8 31 - 27 38
9. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
10. Болонья 0:0 Заявка 27 9 8 10 38 - 42 35
11. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
12. Кальяри Заявка 26 8 8 10 42 - 42 32
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2020, осталось 1 день 23 часа 35 минут.


    • Прогнозы 103
    Рома 93.2% (96)
    X 5.8% (6)
    Сампдория 1% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Рома - Сампдория

    Исход игры
    Рома
    93.2% (96)
    Ничья
    5.8% (6)
    Сампдория
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (52)
    Меньше
    45.83% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    53.13% (51)
    Нет
    46.88% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    34% (35)
    2:0 Рома
    26.2% (27)
    1:0 Рома
    14.6% (15)
    3:1 Рома
    9.7% (10)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
    3:0 Рома
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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