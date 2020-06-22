Фиорентина
1:1
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Брешия
15' Желтая карточкаКасерес Мартин
0:1
17' ПенальтиДоннарумма Альфредо
22' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
1:1
29' ГолПесселья Херман
32' Желтая карточкаДалберт Эстеван
61' Желтая карточкаAndrea Papetti
70' Вторая желтая карточкаКасерес Мартин
75' Желтая карточкаСемприни Алессандро
82' Желтая карточкаШпалек Николас
86' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
87' Желтая карточкаКьеза Федерико
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
17'
29'
1:1
32'
61'
70'
82'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.19
|2.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|3.
|Пульгар Эрик
|4 (4)
|0.11
|4.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|5.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|6.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|7.
|Рибери Франк
|2
|0.05
|8.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|9.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|10.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|11.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|12.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|13.
|Лирола Поль
|0
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|2.
|Доннарумма Альфредо
|5 (2)
|0.14
|3.
|Торрегросса Эрнесто
|4 (1)
|0.11
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|6.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|7.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|8.
|Шпалек Николас
|1
|0.03
|9.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|10.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|11.
|Матею Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|9
|0
|2.
|Касерес Мартин
|7
|1
|3.
|Кастровилли Гаэтано
|8
|0
|4.
|Далберт Эстеван
|6
|1
|5.
|Пульгар Эрик
|7
|0
|6.
|Кьеза Федерико
|5
|0
|7.
|Миленкович Никола
|5
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|0
|9.
|Лирола Поль
|4
|0
|10.
|Бадель Милан
|2
|1
|11.
|Венути Лоренцо
|3
|0
|12.
|Раньери Лука
|1
|1
|13.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|14.
|Соттил Рикардо
|2
|0
|15.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|16.
|Рибери Франк
|1
|0
|17.
|Бенасси Марко
|1
|0
|18.
|Дункан Альфред
|1
|0
|19.
|Геззаль Рашид
|1
|0
|20.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кистана Андреа
|7
|1
|2.
|Балотелли Марио
|6
|1
|3.
|Матею Алеш
|6
|1
|4.
|Торрегросса Эрнесто
|6
|0
|5.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|6.
|Тонали Сандро
|6
|0
|7.
|Дессена Даниэле
|4
|1
|8.
|Айе Флориан
|3
|1
|9.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|10.
|Чансельор Джон
|3
|0
|11.
|Сабелли Стефано
|3
|0
|12.
|Шпалек Николас
|3
|0
|13.
|Матри Алессандро
|1
|1
|14.
|Мартелла Бруно
|2
|0
|15.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|17.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|18.
|Скрабб Симон
|1
|0
|19.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|20.
|Семприни Алессандро
|1
|0
|21.
|Andrea Papetti
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|6.67% (2)
|20% (6)
|13.33% (4)
|10% (3)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
|Брешия
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта
Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма
Брешия Последние 20 матчей: + = -Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия
Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|27
|20
|4
|3
|50 - 24
|64
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 27
|38
|9.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|38 - 42
|35
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 42
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Брешия
Исход игры
Фиорентина
97.2% (175)
Ничья
1.7% (3)
Брешия
1.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.21% (68)
Меньше
58.79% (97)
Обе команды забьют
Да
40% (66)
Нет
60% (99)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
33.9% (61)
2:1 Фиорентина
30% (54)
1:0 Фиорентина
19.4% (35)
3:1 Фиорентина
5% (9)
3:0 Фиорентина
1.7% (3)
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