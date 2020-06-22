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  3. Италия
Фиорентина
1:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
15' Желтая карточка
Касерес Мартин
0:1
17' Пенальти
Доннарумма Альфредо
22' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
1:1
29' Гол
Песселья Херман
32' Желтая карточка
Далберт Эстеван
61' Желтая карточка
Andrea Papetti
70' Вторая желтая карточка
Касерес Мартин
75' Желтая карточка
Семприни Алессандро
82' Желтая карточка
Шпалек Николас
86' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
87' Желтая карточка
Кьеза Федерико
90'+7
69
Дронговски
Бартломей
22
Касерес
Мартин
17
Чеккерини
Федерико
20
Песселья
Херман
29
Далберт
Эстеван
88
Дункан
Альфред
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
25
Кьеза
Федерико
28
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Andrea
Papetti
3
Матею
Алеш
29
Семприни
Алессандро
31
Бьярнасон
Биркир
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
9
Доннарумма
Альфредо
8
Змрхаль
Яромир
23
Скрабб
Симон
Фиорентина
4-3-3
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

15'
Касерес Мартин
 
17'
0:1
Доннарумма Альфредо
22'
Чеккерини Федерико
 
29'
Песселья Херман
(Пульгар Эрик)
1:1
32'
Далберт Эстеван
 
46'
Лирола Поль
Далберт Эстеван
 
54'
 
Торрегросса Эрнесто
Скрабб Симон
55'
 
Ромуло Соуза
Бьярнасон Биркир
61'
 
Andrea Papetti
66'
 
Шпалек Николас
Змрхаль Яромир
67'
Геззаль Рашид
Дункан Альфред
 
70'
Касерес Мартин
 
73'
Миленкович Никола
Геззаль Рашид
 
75'
 
Семприни Алессандро
82'
 
Шпалек Николас
84'
 
Мартелла Бруно
Семприни Алессандро
86'
 
Торрегросса Эрнесто
87'
Кьеза Федерико
 
90'
Кутроне Патрик
Рибери Франк
 
90'
Соттил Рикардо
Кьеза Федерико
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
2. Влахович Душан 6 (1) 0.16
3. Пульгар Эрик 4 (4) 0.11
4. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
5. Песселья Херман 3 0.08
6. Миленкович Никола 3 0.08
7. Рибери Франк 2 0.05
8. Бенасси Марко 1 0.03
9. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
10. Касерес Мартин 1 0.03
11. Бадель Милан 1 0.03
12. Далберт Эстеван 0 0
13. Лирола Поль 0 0
14. Венути Лоренцо 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балотелли Марио 5 0.14
2. Доннарумма Альфредо 5 (2) 0.14
3. Торрегросса Эрнесто 4 (1) 0.11
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Сабелли Стефано 0 0
11. Матею Алеш 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 9 0
2. Касерес Мартин 7 1
3. Кастровилли Гаэтано 8 0
4. Далберт Эстеван 6 1
5. Пульгар Эрик 7 0
6. Кьеза Федерико 5 0
7. Миленкович Никола 5 0
8. Влахович Душан 4 0
9. Лирола Поль 4 0
10. Бадель Милан 2 1
11. Венути Лоренцо 3 0
12. Раньери Лука 1 1
13. Боатенг Кевин-Принс 2 0
14. Соттил Рикардо 2 0
15. Чеккерини Федерико 2 0
16. Рибери Франк 1 0
17. Бенасси Марко 1 0
18. Дункан Альфред 1 0
19. Геззаль Рашид 1 0
20. Дронговски Бартломей 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Кистана Андреа 7 1
2. Балотелли Марио 6 1
3. Матею Алеш 6 1
4. Торрегросса Эрнесто 6 0
5. Бизоли Димитри 6 0
6. Тонали Сандро 6 0
7. Дессена Даниэле 4 1
8. Айе Флориан 3 1
9. Ромуло Соуза 3 0
10. Чансельор Джон 3 0
11. Сабелли Стефано 3 0
12. Шпалек Николас 3 0
13. Матри Алессандро 1 1
14. Мартелла Бруно 2 0
15. Ндой Эмануэле 2 0
16. Мангравити Массимилиано 2 0
17. Маньяни Джанджакомо 2 0
18. Скрабб Симон 1 0
19. Йоронен Йессе 1 0
20. Семприни Алессандро 1 0
21. Andrea Papetti 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 6.67% (2) 20% (6) 13.33% (4) 10% (3) 26.67% (8) 23.33% (7)
 Брешия 13.64% (3) 22.73% (5) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта
Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма
Брешия Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия
Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Брешия 0:0 Фиорентина Серия A Брешия 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Брешия Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 27 20 4 3 50 - 24 64
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
8. Верона Заявка 26 10 8 8 31 - 27 38
9. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
10. Болонья 0:0 Заявка 27 9 8 10 38 - 42 35
11. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
12. Кальяри Заявка 26 8 8 10 42 - 42 32
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 180
Фиорентина 97.2% (175)
X 1.7% (3)
Брешия 1.1% (2)
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Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Брешия

Исход игры
Фиорентина
97.2% (175)
Ничья
1.7% (3)
Брешия
1.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.21% (68)
Меньше
58.79% (97)
Обе команды забьют
Да
40% (66)
Нет
60% (99)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
33.9% (61)
2:1 Фиорентина
30% (54)
1:0 Фиорентина
19.4% (35)
3:1 Фиорентина
5% (9)
3:0 Фиорентина
1.7% (3)
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