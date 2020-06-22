Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Брешия

92' Пространство открывается для Кастровилли Гаэтано , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

91' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фиорентина

90' Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали

89' Удар от ворот произведет Брешия

89' Кастровилли Гаэтано пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

88' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Кьеза Федерико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Торрегросса Эрнесто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Влахович Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Доннарумма Альфредо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

84' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Кастровилли Гаэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Кастровилли Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Судья подбегает и показывает Шпалек Николас из команды Брешия отложенную желтую карточку за фол.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хорошая попытка от Кастровилли Гаэтано , был неплохой удар, но вратарь спас

80' Удар от ворот произведет Брешия

80' Как она упустила момент!?! Кьеза Федерико имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

79' Удар от ворот произведет Фиорентина

78' Удар от ворот произведет Брешия

78' Кастровилли Гаэтано не смог попасть в створ ударом издали

77' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Брешия

76' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Песселья Херман и попал в каркас ворот!

76' Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Семприни Алессандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' О, нет. Из многообещающей позиции Семприни Алессандро из команды Брешия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

72' Судья дает тренеру команды хозяев поля красную карточку. Тренер будет наблюдать за остальной частью игры с трибун.

70' УДАЛЕНИЕ! - Касерес Мартин получает красную карточку после второй желтой

70' Удар от ворот произведет Брешия

70' Пульгар Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Лирола Поль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

69' Геззаль Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хорошие скиллы дриблинга показывает Влахович Душан , обходя своих соперников

68' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Брешия

63' Отличную защиту показывает Андреа Папетти от команды Брешия , не дает пропустить гол своей команде.

63' Рибери Франк была близка к голу, но мяч был выбит с линии ворот!

63' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Торрегросса Эрнесто из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Андреа Папетти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Удар от ворот произведет Брешия

59' Семприни Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Удар от ворот произведет Брешия

53' Кьеза Федерико из команды Фиорентина плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

52' Доннарумма Альфредо из команды Брешия плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

52' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Хорошие скиллы дриблинга показывает Рибери Франк , обходя своих соперников

49' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Сабелли Стефано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Рибери Франк из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Удар от ворот произведет Фиорентина