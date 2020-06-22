Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Де Лихт. Лежит на газоне защитник, держась за лицо.

Ушел от опеки финтом Роналду на фланге и подал в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч на угловой Денсвил.

Столкнулись в верховой борьбе Рабио и Сориано. Оба игрока корчатся от боли и нуждаются в медицинской помощи.

Спорный эпизод случился в штрафной хозяев. Денсвил потянул за футболку Де Лихта при подачи углового. Судья пошел смотреть повтор.

После самостоятельного просмотра эпизода на экране судья принял решение назначить одиннадцатиметровый удар в ворота "Болоньи".

19' Убежал по флангу Орсолини, ворвался в штрафную, обыграл Де Лихта, но далеко отпустил от себя сферу, которая выкатилась за лицевую линию.

18' Со штрафного Роналду попытался закрутить в ближний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

17' Перед своей штрафной Орсолини заехал по ногам Роналду. Опасный стандарт будут исполнять футболисты "Ювентуса".

16' На правой бровке получил мяч Сансоне и подал на дальнюю штангу, где мог пробивать Сориано, но не смог он пробить в борьбе против Бонуччи.

15' С левого фланга Сансоне покатил низом в центр под удар Сванбергу, но выстрел в касание последнего накрыть успел Рабио.

14' Зацепился за мяч в чужой штрафной Дибала и прострелил вдоль ворот. Мяч угодил в руку Орсолини, но судья не стал назначать пенальти.

13' С углового навесил Сансоне на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Орсолини, но немного не дотянулся он до мяча.

12' Накрутил соперника на фланге Сансоне и подал в штрафную, но здесь Де Лихт в падении головой вынес мяч на угловой.

11' Забросил Сансоне по флангу на ход Барроу, но того опередил Куадрадо и вынес мяч в подкате за боковую линию.

10' Мог убегать на ворота соперника Барроу после заброса от Сориано, но вышел за пределы штрафной Щесны и вынес мяч ногами подальше.

9' С правого фланга покатил низом в штрафную Бернардески на Роналду, но тот откровенно передержал мяч и в итоге подарил его Данило.

8' Убежал по левому флангу Роналду, сместился вдоль линии штрафной и пробил в дальний нижний угол. Отбил перед собой Скорупски, а добивание Бернардески накрыли защитники.

7' Протащил мяч к штрафной соперника Барроу и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался защитник.

6' Диагональный пас исполнил Пьянич на правый фланг на ход Бернардески, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

5' Длинный заброс исполнил Бонуччи в штрафную на ход Роналду, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

4' Со штрафного Пьянич навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Скорупски и спокойно забрал мяч в свои руки.

3' Получил по ногам на фланге Бернардески после подката от Сванберга. Штрафной удар будут исполнять "зебры".

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.