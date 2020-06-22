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  3. Италия
Болонья
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Ювентус
0' 22'
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
35
Дейкс
Митчелл
32
Сванберг
Маттиас
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
2
Де
Шильо
Маттиа
30
Бетанкур
Родриго
5
Пьянич
Миралем
25
Рабио
Адриен
33
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
Болонья
4-2-3-1
Ювентус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 7 0.19
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
4. Бани Маттиа 4 0.11
5. Сориано Роберто 3 0.08
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Джемаили Блерим 1 0.03
8. Ольсен Андреас 1 0.03
9. Крейчи Ладислав 1 0.03
10. Данило Ларанжера 1 0.03
11. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
12. М'Байе Ибрахим 0 0
13. Сванберг Маттиас 0 0
14. Томиясу Такэхиро 0 0
15. Денсвил Стефано 0 0
16. Пас Нехуэн 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 21 (7) 0.57
2. Дибала Пауло 7 (1) 0.19
3. Игуаин Гонсало 5 0.14
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 2 0.05
8. Куадрадо Хуан 1 0.03
9. Демирал Мерих 1 0.03
10. Кьеллини Джорджо 1 0.03
11. Данило Луис 1 0.03
12. Бетанкур Родриго 0 0
13. Коста Дуглас 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Матуиди Блез 0 0
16. Хедира Сами 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Данило Ларанжера 8 1
3. Медель Гари 7 1
4. Денсвил Стефано 5 1
5. Схаутен Йерди 5 1
6. Поли Андреа 5 0
7. Сантандер Федерико 5 0
8. Сансоне Никола 5 0
9. М'Байе Ибрахим 5 0
10. Томиясу Такэхиро 5 0
11. Сориано Роберто 2 1
12. Паласио Родриго 3 0
13. Орсолини Риккардо 3 0
14. Джемаили Блерим 2 0
15. Дестро Маттиа 2 0
16. Ольсен Андреас 2 0
17. Скорупски Лукаш 2 0
18. Дейкс Митчелл 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Пас Нехуэн 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Пьянич Миралем 7 0
2. Бетанкур Родриго 7 0
3. Куадрадо Хуан 4 1
4. Рабио Адриен 4 1
5. Бонуччи Леонардо 5 0
6. Дибала Пауло 4 0
7. Де Лихт Маттайс 4 0
8. Хедира Сами 3 0
9. Алекс Сандро 3 0
10. Бернардески Федерико 3 0
11. Матуиди Блез 2 0
12. Роналду Криштиану 2 0
13. Игуаин Гонсало 2 0
14. Джан Эмре 2 0
15. Щесны Войцех 1 0
16. Коста Дуглас 1 0
17. Данило Луис 1 0
18. Ругани Даниэле 1 0
19. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 6.67% (2) 20% (6) 16.67% (5) 30% (9) 10% (3) 16.67% (5)
 Ювентус 9.09% (4) 15.91% (7) 22.73% (10) 15.91% (7) 20.45% (9) 15.91% (7)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья
Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус

Последние игры между собой

Болонья: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Болонья Серия A
Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 27 20 4 3 50 - 24 64
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
8. Верона Заявка 26 10 8 8 31 - 27 38
9. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
10. Болонья 0:0 Заявка 27 9 8 10 38 - 42 35
11. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
12. Кальяри Заявка 26 8 8 10 42 - 42 32
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Первый тайм
  • Пенальти!
    24'
    После самостоятельного просмотра эпизода на экране судья принял решение назначить одиннадцатиметровый удар в ворота "Болоньи".
  • Видео
    23'
    Спорный эпизод случился в штрафной хозяев. Денсвил потянул за футболку Де Лихта при подачи углового. Судья пошел смотреть повтор.
  • 22'
    Столкнулись в верховой борьбе Рабио и Сориано. Оба игрока корчатся от боли и нуждаются в медицинской помощи.
  • 21'
    Ушел от опеки финтом Роналду на фланге и подал в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч на угловой Денсвил.
  • 20'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Де Лихт. Лежит на газоне защитник, держась за лицо.
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • 19'
    Убежал по флангу Орсолини, ворвался в штрафную, обыграл Де Лихта, но далеко отпустил от себя сферу, которая выкатилась за лицевую линию.
  • 18'
    Со штрафного Роналду попытался закрутить в ближний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • 17'
    Перед своей штрафной Орсолини заехал по ногам Роналду. Опасный стандарт будут исполнять футболисты "Ювентуса".
  • 16'
    На правой бровке получил мяч Сансоне и подал на дальнюю штангу, где мог пробивать Сориано, но не смог он пробить в борьбе против Бонуччи.
  • 15'
    С левого фланга Сансоне покатил низом в центр под удар Сванбергу, но выстрел в касание последнего накрыть успел Рабио.
  • 14'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Дибала и прострелил вдоль ворот. Мяч угодил в руку Орсолини, но судья не стал назначать пенальти.
  • 13'
    С углового навесил Сансоне на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Орсолини, но немного не дотянулся он до мяча.
  • Угловой
    12'
    Накрутил соперника на фланге Сансоне и подал в штрафную, но здесь Де Лихт в падении головой вынес мяч на угловой.
  • 11'
    Забросил Сансоне по флангу на ход Барроу, но того опередил Куадрадо и вынес мяч в подкате за боковую линию.
  • 10'
    Мог убегать на ворота соперника Барроу после заброса от Сориано, но вышел за пределы штрафной Щесны и вынес мяч ногами подальше.
  • 9'
    С правого фланга покатил низом в штрафную Бернардески на Роналду, но тот откровенно передержал мяч и в итоге подарил его Данило.
  • 8'
    Убежал по левому флангу Роналду, сместился вдоль линии штрафной и пробил в дальний нижний угол. Отбил перед собой Скорупски, а добивание Бернардески накрыли защитники.
  • 7'
    Протащил мяч к штрафной соперника Барроу и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался защитник.
  • 6'
    Диагональный пас исполнил Пьянич на правый фланг на ход Бернардески, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.
  • 5'
    Длинный заброс исполнил Бонуччи в штрафную на ход Роналду, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 4'
    Со штрафного Пьянич навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Скорупски и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 3'
    Получил по ногам на фланге Бернардески после подката от Сванберга. Штрафной удар будут исполнять "зебры".
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Болонья 0:0 Ювентус

Исход игры
Болонья
1.1% (2)
Ничья
4.9% (9)
Ювентус
94% (172)
Тотал 2.5
Больше
50.59% (86)
Меньше
49.41% (84)
Обе команды забьют
Да
51.18% (87)
Нет
48.82% (83)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
31.7% (58)
0:2 Ювентус
23.5% (43)
0:1 Ювентус
19.1% (35)
1:3 Ювентус
8.7% (16)
1:1 Ничья
2.2% (4)
1:4 Ювентус
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.6% (3)
0:3 Ювентус
1.1% (2)
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