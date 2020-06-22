Болонья
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Ювентус
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матуиди БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коста ДугласНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|7
|0.19
|2.
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|3.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|4.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|5.
|Сориано Роберто
|3
|0.08
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|9.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|10.
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|11.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|13.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|14.
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|15.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|16.
|Пас Нехуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|21 (7)
|0.57
|2.
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.19
|3.
|Игуаин Гонсало
|5
|0.14
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.05
|8.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|9.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|10.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|11.
|Данило Луис
|1
|0.03
|12.
|Бетанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Коста Дуглас
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Матуиди Блез
|0
|0
|16.
|Хедира Сами
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Данило Ларанжера
|8
|1
|3.
|Медель Гари
|7
|1
|4.
|Денсвил Стефано
|5
|1
|5.
|Схаутен Йерди
|5
|1
|6.
|Поли Андреа
|5
|0
|7.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|8.
|Сансоне Никола
|5
|0
|9.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|10.
|Томиясу Такэхиро
|5
|0
|11.
|Сориано Роберто
|2
|1
|12.
|Паласио Родриго
|3
|0
|13.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|14.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|15.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|16.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|17.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|18.
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|21.
|Домингес Николас
|1
|0
|22.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьянич Миралем
|7
|0
|2.
|Бетанкур Родриго
|7
|0
|3.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|4.
|Рабио Адриен
|4
|1
|5.
|Бонуччи Леонардо
|5
|0
|6.
|Дибала Пауло
|4
|0
|7.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|8.
|Хедира Сами
|3
|0
|9.
|Алекс Сандро
|3
|0
|10.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|11.
|Матуиди Блез
|2
|0
|12.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|13.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|14.
|Джан Эмре
|2
|0
|15.
|Щесны Войцех
|1
|0
|16.
|Коста Дуглас
|1
|0
|17.
|Данило Луис
|1
|0
|18.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|6.67% (2)
|20% (6)
|16.67% (5)
|30% (9)
|10% (3)
|16.67% (5)
|Ювентус
|9.09% (4)
|15.91% (7)
|22.73% (10)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья
Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|27
|20
|4
|3
|50 - 24
|64
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 27
|38
|9.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|38 - 42
|35
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 42
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Ювентус
Исход игры
Болонья
1.1% (2)
Ничья
4.9% (9)
Ювентус
94% (172)
Тотал 2.5
Больше
50.59% (86)
Меньше
49.41% (84)
Обе команды забьют
Да
51.18% (87)
Нет
48.82% (83)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
31.7% (58)
0:2 Ювентус
23.5% (43)
0:1 Ювентус
19.1% (35)
1:3 Ювентус
8.7% (16)
1:1 Ничья
2.2% (4)
1:4 Ювентус
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.6% (3)
0:3 Ювентус
1.1% (2)
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