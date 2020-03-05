Италия: Серия A 2019-2020

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Болонья
 
Отложен

Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья
Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус
Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Болонья: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Болонья Серия A
Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
2. Ювентус Заявка 25 19 3 3 48 - 24 60
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 25 10 6 9 27 - 32 36
8. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Кальяри Заявка 25 8 8 9 41 - 40 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 25 7 8 10 32 - 36 29
14. Торино Заявка 25 8 3 14 28 - 45 27
15. Удинезе Заявка 25 7 6 12 21 - 37 27
16. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 25 5 7 13 29 - 46 22
19. Брешия Заявка 25 4 4 17 22 - 46 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 25 4 3 18 19 - 44 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 08.03.2020, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Болонья - Ювентус
    Болонья
    0% (0)
    Ничья
    4.7% (3)
    Ювентус
    95.3% (61)
    1:2 Ювентус
    40.6% (26)
    0:2 Ювентус
    28.1% (18)
    0:1 Ювентус
    12.5% (8)
    1:3 Ювентус
    6.3% (4)
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