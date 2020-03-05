Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
Отложен
Стадион: Ренато Далл'Ара
Ювентус
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья
Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус
Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|48 - 24
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|70 - 34
|48
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 32
|36
|8.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Кальяри
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 40
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 36
|29
|14.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|28 - 45
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 37
|27
|16.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|29 - 46
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 46
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|19 - 44
|15
Болонья
0% (0)
Ничья
4.7% (3)
Ювентус
95.3% (61)
1:2 Ювентус
40.6% (26)
0:2 Ювентус
28.1% (18)
0:1 Ювентус
12.5% (8)
1:3 Ювентус
6.3% (4)
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