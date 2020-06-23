Торино
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Удинезе
88
Ринкон
Томас
20
Эдера
Симоне
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Адопо МишельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|8 (5)
|0.22
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0.11
|5.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|6.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|7.
|Бремер Глейсон
|1
|0.03
|8.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|9.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|10.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|11.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|14.
|Лашальт Диего
|0
|0
|15.
|Эйна Ола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|5
|0.14
|2.
|Де Пауль Родриго
|5
|0.14
|3.
|Ласанья Кевин
|4
|0.11
|4.
|Сема Кен
|2
|0.05
|5.
|Фофана Секо
|1
|0.03
|6.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|5
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|4.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|5.
|Эйна Ола
|6
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|1
|7.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|8.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|9.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|10.
|Эдера Симоне
|2
|1
|11.
|Белотти Андреа
|3
|0
|12.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|13.
|Лашальт Диего
|3
|0
|14.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|15.
|Верди Симоне
|2
|0
|16.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Лянко Войнович
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Яяло Мато
|7
|1
|2.
|Окака Стефано
|8
|0
|3.
|Бекао Родриго
|6
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|4
|1
|5.
|Несторовски Илья
|4
|0
|6.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|7.
|Сема Кен
|4
|0
|8.
|Опоку Николас
|2
|1
|9.
|Самир Каэтано
|3
|0
|10.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|11.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|12.
|Фофана Секо
|2
|0
|13.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|14.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|15.
|Уолас Соуза
|1
|0
|16.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|17.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|18.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|19.
|Барак Антонин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|Удинезе
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|0
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория
Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Торино: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|8.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|9.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Торино 0:0 Удинезе
Исход игры
Торино
63.2% (115)
Ничья
29.1% (53)
Удинезе
7.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (61)
Меньше
63.25% (105)
Обе команды забьют
Да
61.45% (102)
Нет
38.55% (64)
Популярный счёт
2:1 Торино
25.8% (47)
1:0 Торино
24.2% (44)
1:1 Ничья
23.1% (42)
2:0 Торино
6.6% (12)
1:2 Удинезе
3.8% (7)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (3)
0:1 Удинезе
1.6% (3)
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