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Торино
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Удинезе
0' 1'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
20
Эдера
Симоне
1
Муссо
Хуан
3
Самир
Каэтано
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
38
Мандрагора
Роландо
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
Торино
3-4-3
Удинезе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 8 (5) 0.22
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Ансальди Кристиан 4 0.11
4. Дзадза Симоне 4 0.11
5. Верди Симоне 1 0.03
6. Ринкон Томас 1 0.03
7. Бремер Глейсон 1 0.03
8. Н'Кулу Николя 1 0.03
9. Иццо Армандо 1 0.03
10. Бонифаци Кевин 1 0.03
11. Эдера Симоне 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Лашальт Диего 0 0
15. Эйна Ола 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 5 0.14
2. Де Пауль Родриго 5 0.14
3. Ласанья Кевин 4 0.11
4. Сема Кен 2 0.05
5. Фофана Секо 1 0.03
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
7. Несторовски Илья 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 5 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 6 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Н'Кулу Николя 3 1
8. Дзадза Симоне 4 0
9. Сиригу Сальваторе 4 0
10. Эдера Симоне 2 1
11. Белотти Андреа 3 0
12. Базелли Даниэле 3 0
13. Лашальт Диего 3 0
14. Беренгер Алекс 3 0
15. Верди Симоне 2 0
16. Мейте Суалихо 2 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Яяло Мато 7 1
2. Окака Стефано 8 0
3. Бекао Родриго 6 0
4. Де Пауль Родриго 4 1
5. Несторовски Илья 4 0
6. Трост-Эконг Виллиам 4 0
7. Сема Кен 4 0
8. Опоку Николас 2 1
9. Самир Каэтано 3 0
10. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
11. Нюйтинк Брэм 2 0
12. Фофана Секо 2 0
13. Мандрагора Роландо 2 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Уолас Соуза 1 0
16. Теодорчик Лукаш 1 0
17. Пуссетто Игнасио 1 0
18. Ласанья Кевин 1 0
19. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 18.52% (5) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4)
 Удинезе 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5) 0 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория
Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Торино: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Торино Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A
Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
8. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
9. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Первый тайм
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Торино начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 182
Торино 63.2% (115)
X 29.1% (53)
Удинезе 7.7% (14)
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Новости

Прогнозы на матч Торино 0:0 Удинезе

Исход игры
Торино
63.2% (115)
Ничья
29.1% (53)
Удинезе
7.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (61)
Меньше
63.25% (105)
Обе команды забьют
Да
61.45% (102)
Нет
38.55% (64)
Популярный счёт
2:1 Торино
25.8% (47)
1:0 Торино
24.2% (44)
1:1 Ничья
23.1% (42)
2:0 Торино
6.6% (12)
1:2 Удинезе
3.8% (7)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (3)
0:1 Удинезе
1.6% (3)
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