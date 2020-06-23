Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Торино

45' Пространство открывается для Сема Кен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

44' Матч возобновлен

43' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Эдера Симоне получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

36' Хорошие скиллы дриблинга показывает Окака Стефано , обходя своих соперников

35' Хорошо играет на выходе Муссо Хуан - мяч в ее руках

35' Удар от ворот произведет Удинезе

34' Отличная игра от Белотти Андреа из команды Торино . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

34' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

34' Плохо играет Бремер Глейсон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

34' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Торино

32' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Самир Каэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Эдера Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хорошо играет на выходе Муссо Хуан - мяч в ее руках

28' Удар от ворот произведет Торино

27' Сема Кен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

27' Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Беренгер Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Де Пауль Родриго наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

24' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Несторовски Илья из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хорошие скиллы дриблинга показывает Фофана Секо , обходя своих соперников

21' Хорошие скиллы дриблинга показывает Окака Стефано , обходя своих соперников

21' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Мейте Суалихо получил желтую карточку от судьи

16' Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Торино

14' Стрюгер-Ларсен Йенс прошляпила момент и попала только в штангу!

13' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Торино

12' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Мандрагора Роландо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

11' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Торино

8' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Удинезе

6' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля