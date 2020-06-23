Торино
1:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Удинезе
1:0
16' ГолБелотти Андреа
18' Желтая карточкаМейте Суалихо
39' Желтая карточкаЭдера Симоне
64' Желтая карточкаФофана Секо
85' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
88
Ринкон
Томас
20
Эдера
Симоне
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Газоини Эмин
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
18'
39'
64'
65'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 9
-
1 Угловые 16
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|9 (5)
|0.24
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0.11
|5.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|6.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|7.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|8.
|Бремер Глейсон
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|14.
|Лашальт Диего
|0
|0
|15.
|Эйна Ола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|5
|0.14
|2.
|Де Пауль Родриго
|5
|0.14
|3.
|Ласанья Кевин
|4
|0.11
|4.
|Сема Кен
|2
|0.05
|5.
|Фофана Секо
|1
|0.03
|6.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|5
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|4.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|5.
|Эйна Ола
|6
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|1
|7.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|8.
|Эдера Симоне
|3
|1
|9.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Мейте Суалихо
|3
|0
|12.
|Белотти Андреа
|3
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|14.
|Лашальт Диего
|3
|0
|15.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|16.
|Верди Симоне
|2
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Лянко Войнович
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Яяло Мато
|7
|1
|2.
|Окака Стефано
|8
|0
|3.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|4.
|Бекао Родриго
|6
|0
|5.
|Несторовски Илья
|4
|0
|6.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|7.
|Сема Кен
|4
|0
|8.
|Опоку Николас
|2
|1
|9.
|Самир Каэтано
|3
|0
|10.
|Фофана Секо
|3
|0
|11.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|12.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|13.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|14.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|15.
|Уолас Соуза
|1
|0
|16.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|17.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|18.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|19.
|Барак Антонин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|Удинезе
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|0
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория
Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Торино: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Парма
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|37 - 33
|39
|8.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|13.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|30 - 46
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 38
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 51
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Торино 1:0 Удинезе
Исход игры
Торино
63.2% (115)
Ничья
29.1% (53)
Удинезе
7.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (61)
Меньше
63.25% (105)
Обе команды забьют
Да
61.45% (102)
Нет
38.55% (64)
Популярный счёт
2:1 Торино
25.8% (47)
1:0 Торино
24.2% (44)
1:1 Ничья
23.1% (42)
2:0 Торино
6.6% (12)
1:2 Удинезе
3.8% (7)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:1 Удинезе
1.6% (3)
0:0 Ничья
1.6% (3)
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