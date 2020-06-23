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Торино
1:0
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
16' Гол
Белотти Андреа
18' Желтая карточка
Мейте Суалихо
39' Желтая карточка
Эдера Симоне
64' Желтая карточка
Фофана Секо
85' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
90'+6
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
21
Беренгер
Алекс
20
Эдера
Симоне
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
38
Мандрагора
Роландо
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
Торино
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

16'
Белотти Андреа
(Эдера Симоне)
1:0
18'
Мейте Суалихо
 
39'
Эдера Симоне
 
54'
 
Яяло Мато
Мандрагора Роландо
55'
 
Ласанья Кевин
Несторовски Илья
64'
 
Фофана Секо
65'
Эйна Ола
Эдера Симоне
 
75'
Лукич Саша
Дзадза Симоне
 
76'
 
Бекао Родриго
Де Майо Себастьян
76'
 
Теодорчик Лукаш
Самир Каэтано
85'
 
Де Пауль Родриго

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 16
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (5) 0.24
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Ансальди Кристиан 4 0.11
4. Дзадза Симоне 4 0.11
5. Верди Симоне 1 0.03
6. Ринкон Томас 1 0.03
7. Эдера Симоне 1 0.03
8. Бремер Глейсон 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Лашальт Диего 0 0
15. Эйна Ола 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 5 0.14
2. Де Пауль Родриго 5 0.14
3. Ласанья Кевин 4 0.11
4. Сема Кен 2 0.05
5. Фофана Секо 1 0.03
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
7. Несторовски Илья 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 5 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 6 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Н'Кулу Николя 3 1
8. Эдера Симоне 3 1
9. Дзадза Симоне 4 0
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Мейте Суалихо 3 0
12. Белотти Андреа 3 0
13. Базелли Даниэле 3 0
14. Лашальт Диего 3 0
15. Беренгер Алекс 3 0
16. Верди Симоне 2 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Яяло Мато 7 1
2. Окака Стефано 8 0
3. Де Пауль Родриго 5 1
4. Бекао Родриго 6 0
5. Несторовски Илья 4 0
6. Трост-Эконг Виллиам 4 0
7. Сема Кен 4 0
8. Опоку Николас 2 1
9. Самир Каэтано 3 0
10. Фофана Секо 3 0
11. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
12. Нюйтинк Брэм 2 0
13. Мандрагора Роландо 2 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Уолас Соуза 1 0
16. Теодорчик Лукаш 1 0
17. Пуссетто Игнасио 1 0
18. Ласанья Кевин 1 0
19. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 21.43% (6) 14.29% (4)
 Удинезе 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5) 0 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория
Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Торино: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Торино Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A
Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Парма Заявка 27 11 6 10 37 - 33 39
8. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
13. Торино Заявка 27 9 4 14 30 - 46 31
14. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
15. Удинезе Заявка 27 7 7 13 21 - 38 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 27 6 7 14 32 - 51 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 182
Торино 63.2% (115)
X 29.1% (53)
Удинезе 7.7% (14)
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Прогнозы на матч Торино 1:0 Удинезе

Исход игры
Торино
63.2% (115)
Ничья
29.1% (53)
Удинезе
7.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (61)
Меньше
63.25% (105)
Обе команды забьют
Да
61.45% (102)
Нет
38.55% (64)
Популярный счёт
2:1 Торино
25.8% (47)
1:0 Торино
24.2% (44)
1:1 Ничья
23.1% (42)
2:0 Торино
6.6% (12)
1:2 Удинезе
3.8% (7)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:1 Удинезе
1.6% (3)
0:0 Ничья
1.6% (3)
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