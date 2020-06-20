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Интер Милан
 
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Стадион:
Сассуоло

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 18 (4) 0.49
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Брозович Марсело 3 0.08
4. Сенси Стефано 3 0.08
5. Кандрева Антонио 2 0.05
6. Де Врей Стефан 2 0.05
7. Весино Матиас 2 0.05
8. Гальярдини Роберто 2 0.05
9. Барелла Николо 1 0.03
10. Янг Эшли 1 0.03
11. Санчес Алексис 1 0.03
12. Валеро Борха 1 0.03
13. Д'Амброзио Данило 1 0.03
14. Бастони Алессандро 1 0.03
15. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
16. Бираги Кристиано 0 0
17. Годин Диего 0 0
18. Мозес Виктор 0 0
19. Асамоа Квадво 0 0
20. Эриксен Кристиан 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 13 (1) 0.35
2. Берарди Доменико 9 0.24
3. Бога Жереми 8 0.22
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Траоре Хамед 3 0.08
6. Дункан Альфред 1 0.03
7. Дефрель Грегоре 1 0.03
8. Тольян Йереми 1 0.03
9. Обьянг Педро 1 0.03
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Локателли Мануэль 0 0
12. Пелузо Федерико 0 0
13. Кирьякопулос Гиоргос 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Мартинес Лаутаро 7 1
2. Барелла Николо 8 0
3. Шкриньяр Милан 7 0
4. Брозович Марсело 6 0
5. Кандрева Антонио 5 0
6. Бастони Алессандро 5 0
7. Д'Амброзио Данило 4 0
8. Весино Матиас 4 0
9. Годин Диего 3 0
10. Валеро Борха 3 0
11. Де Врей Стефан 3 0
12. Гальярдини Роберто 3 0
13. Санчес Алексис 1 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Паделли Даниэле 0 1
19. Асамоа Квадво 1 0
20. Раноккия Андреа 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Пелузо Федерико 4 1
5. Марлон 5 0
6. Джуричич Филип 4 0
7. Маньянелли Франческо 4 0
8. Берарди Доменико 4 0
9. Дункан Альфред 3 0
10. Романья Филиппо 3 0
11. Феррари Джанмарко 3 0
12. Кирьякопулос Гиоргос 3 0
13. Рожерио да Силва 3 0
14. Капуто Франческо 2 0
15. Бурабия Мехди 2 0
16. Траоре Хамед 2 0
17. Мюлдюр Мерт 2 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 12.24% (6) 22.45% (11) 20.41% (10) 12.24% (6) 26.53% (13) 6.12% (3)
 Сассуоло 5% (2) 22.5% (9) 22.5% (9) 12.5% (5) 32.5% (13) 5% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец
Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло
Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Сассуоло 3:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 27 20 4 3 50 - 24 64
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
8. Верона Заявка 26 10 8 8 31 - 27 38
9. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
10. Болонья 0:0 Заявка 27 9 8 10 38 - 42 35
11. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
12. Кальяри Заявка 26 8 8 10 42 - 42 32
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2020, осталось 1 день 21 час 19 минут.


    • Прогнозы 110
    Интер Милан 96.4% (106)
    X 2.7% (3)
    Сассуоло 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло

    Исход игры
    Интер Милан
    96.4% (106)
    Ничья
    2.7% (3)
    Сассуоло
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.76% (37)
    Меньше
    62.24% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    26.53% (26)
    Нет
    73.47% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    44.5% (49)
    2:1 Интер Милан
    18.2% (20)
    1:0 Интер Милан
    10.9% (12)
    3:0 Интер Милан
    8.2% (9)
    3:1 Интер Милан
    4.5% (5)
    4:0 Интер Милан
    1.8% (2)
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