Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Сассуоло
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|18 (4)
|0.49
|2.
|Мартинес Лаутаро
|12 (2)
|0.32
|3.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|4.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|5.
|Кандрева Антонио
|2
|0.05
|6.
|Де Врей Стефан
|2
|0.05
|7.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|8.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.05
|9.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|10.
|Янг Эшли
|1
|0.03
|11.
|Санчес Алексис
|1
|0.03
|12.
|Валеро Борха
|1
|0.03
|13.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|14.
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|15.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|16.
|Бираги Кристиано
|0
|0
|17.
|Годин Диего
|0
|0
|18.
|Мозес Виктор
|0
|0
|19.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|20.
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|13 (1)
|0.35
|2.
|Берарди Доменико
|9
|0.24
|3.
|Бога Жереми
|8
|0.22
|4.
|Джуричич Филип
|4
|0.11
|5.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|6.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|7.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|8.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|9.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|10.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|11.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|12.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|13.
|Кирьякопулос Гиоргос
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартинес Лаутаро
|7
|1
|2.
|Барелла Николо
|8
|0
|3.
|Шкриньяр Милан
|7
|0
|4.
|Брозович Марсело
|6
|0
|5.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|6.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|7.
|Д'Амброзио Данило
|4
|0
|8.
|Весино Матиас
|4
|0
|9.
|Годин Диего
|3
|0
|10.
|Валеро Борха
|3
|0
|11.
|Де Врей Стефан
|3
|0
|12.
|Гальярдини Роберто
|3
|0
|13.
|Санчес Алексис
|1
|1
|14.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|15.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|16.
|Сенси Стефано
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|19.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|20.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|5.
|Марлон
|5
|0
|6.
|Джуричич Филип
|4
|0
|7.
|Маньянелли Франческо
|4
|0
|8.
|Берарди Доменико
|4
|0
|9.
|Дункан Альфред
|3
|0
|10.
|Романья Филиппо
|3
|0
|11.
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|12.
|Кирьякопулос Гиоргос
|3
|0
|13.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|14.
|Капуто Франческо
|2
|0
|15.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|16.
|Траоре Хамед
|2
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|20.41% (10)
|12.24% (6)
|26.53% (13)
|6.12% (3)
|Сассуоло
|5% (2)
|22.5% (9)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|32.5% (13)
|5% (2)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец
Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло
Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|27
|20
|4
|3
|50 - 24
|64
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 27
|38
|9.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|38 - 42
|35
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 42
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло
Исход игры
Интер Милан
96.4% (106)
Ничья
2.7% (3)
Сассуоло
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.76% (37)
Меньше
62.24% (61)
Обе команды забьют
Да
26.53% (26)
Нет
73.47% (72)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
44.5% (49)
2:1 Интер Милан
18.2% (20)
1:0 Интер Милан
10.9% (12)
3:0 Интер Милан
8.2% (9)
3:1 Интер Милан
4.5% (5)
4:0 Интер Милан
1.8% (2)
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