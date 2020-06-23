СПАЛ 2013
0:1
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Кальяри
11' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
13' Желтая карточкаИонице Артур
37' Желтая карточкаНандес Найтан
40' Желтая карточкаРог Марко
45' Желтая карточкаБонифаци Кевин
76' Желтая карточкаВальдифиори Мирко
0:1
90' ГолСимеоне Джованни
25
Летица
Карло
26
Сала
Джакопо
19
Кастро
Лукас
90
Ольсен
Робин
21
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сала ДжакопоЗащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
37'
40'
45'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
1 Угловые 9
-
0 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|11 (5)
|0.3
|2.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|3.
|Валоти Матиа
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|6.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|7.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|8.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|9.
|Томович Ненад
|0
|0
|10.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|11.
|Роша Игор II
|0
|0
|12.
|Дабо Брайан
|0
|0
|13.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|14.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|16 (3)
|0.43
|2.
|Симеоне Джованни
|8
|0.22
|3.
|Наингголан Раджа
|5
|0.14
|4.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|5.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.03
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|13.
|Рог Марко
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|9
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|7
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Роша Игор II
|7
|0
|5.
|Томович Ненад
|5
|1
|6.
|Валоти Матиа
|6
|0
|7.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|8.
|Петанья Андреа
|5
|0
|9.
|Фелипе Диас
|4
|0
|10.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|11.
|Викари Франческо
|4
|0
|12.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|13.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|14.
|Бериша Этрит
|2
|0
|15.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|16.
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|17.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|18.
|Дабо Брайан
|1
|0
|19.
|Сала Джакопо
|1
|0
|20.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|21.
|Янкович Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|12
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|9
|0
|3.
|Чигарини Лука
|6
|1
|4.
|Пизакане Фабио
|6
|1
|5.
|Рог Марко
|7
|0
|6.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|7.
|Педро Жоао
|5
|0
|8.
|Чеппители Лука
|5
|0
|9.
|Ионице Артур
|4
|0
|10.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|11.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|12.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|13.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|14.
|Кастро Лукас
|2
|0
|15.
|Перейро Гастон
|2
|0
|16.
|Ольсен Робин
|0
|1
|17.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|18.
|Черри Альберто
|1
|0
|19.
|Фараго Паоло
|1
|0
|20.
|Матьелло Федерико
|1
|0
|21.
|Пинна Симоне
|1
|0
|22.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|23.
|Олива Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|Кальяри
|5.26% (2)
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло
Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри
Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|8.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|9.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Кальяри
Исход игры
СПАЛ 2013
30.3% (53)
Ничья
45.1% (79)
Кальяри
24.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (54)
Меньше
66.67% (108)
Обе команды забьют
Да
72.84% (118)
Нет
27.16% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (65)
1:2 Кальяри
12.6% (22)
2:1 СПАЛ 2013
12.6% (22)
1:0 СПАЛ 2013
10.9% (19)
0:1 Кальяри
6.9% (12)
0:0 Ничья
2.9% (5)
2:0 СПАЛ 2013
2.3% (4)
0:2 Кальяри
1.7% (3)
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