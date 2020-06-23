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СПАЛ 2013
0:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
11' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
13' Желтая карточка
Ионице Артур
37' Желтая карточка
Нандес Найтан
40' Желтая карточка
Рог Марко
45' Желтая карточка
Бонифаци Кевин
76' Желтая карточка
Вальдифиори Мирко
0:1
90' Гол
Симеоне Джованни
90'+7
25
Летица
Карло
4
Ционек
Тьяго
41
Бонифаци
Кевин
23
Викари
Франческо
26
Сала
Джакопо
19
Кастро
Лукас
6
Вальдифиори
Мирко
77
Д'Аллесандро
Марко
21
Стрефецца
Габриэль
37
Петанья
Андреа
8
Валоти
Матиа
90
Ольсен
Робин
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
19
Пизакане
Фабио
3
Матьелло
Федерико
6
Рог
Марко
21
Ионице
Артур
18
Нандес
Найтан
33
Пеллегрини
Лука
10
Педро
Жоао
99
Симеоне
Джованни
СПАЛ 2013
4-3-3
Кальяри
3-5-2

Ход матча

11'
Стрефецца Габриэль
 
13'
 
Ионице Артур
37'
 
Нандес Найтан
40'
 
Рог Марко
45'
Бонифаци Кевин
 
56'
Миссироли Симоне
Кастро Лукас
 
56'
Дабо Брайан
Д'Аллесандро Марко
 
63'
Реца Аркадиуш
Сала Джакопо
 
63'
Фарес Мохамед
Валоти Матиа
 
66'
 
Ликояннис Хараламбос
Пеллегрини Лука
66'
 
Бирса Вальтер
Ионице Артур
72'
 
Каччаторе Фабрицио
Пизакане Фабио
72'
 
Рагатцу Даниэле
Матьелло Федерико
76'
Вальдифиори Мирко
 
79'
Черри Альберто
Стрефецца Габриэль
 
90'
0:1
Симеоне Джованни
(Педро Жоао)
90'
 
Карбони Андреа
Педро Жоао

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 0 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 11 (5) 0.3
2. Куртич Ясмин 2 0.05
3. Валоти Матиа 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Стрефецца Габриэль 1 0.03
6. Миссироли Симоне 1 0.03
7. Бонифаци Кевин 1 0.03
8. Вальдифиори Мирко 0 0
9. Томович Ненад 0 0
10. Ционек Тьяго 0 0
11. Роша Игор II 0 0
12. Дабо Брайан 0 0
13. Реца Аркадиуш 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 16 (3) 0.43
2. Симеоне Джованни 8 0.22
3. Наингголан Раджа 5 0.14
4. Чеппители Лука 2 0.05
5. Кастро Лукас 2 0.05
6. Нандес Найтан 1 0.03
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 9 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Роша Игор II 7 0
5. Томович Ненад 5 1
6. Валоти Матиа 6 0
7. Куртич Ясмин 5 0
8. Петанья Андреа 5 0
9. Фелипе Диас 4 0
10. Ди Франческо Федерико 4 0
11. Викари Франческо 4 0
12. Вальдифиори Мирко 3 0
13. Флоккари Сержио 2 0
14. Бериша Этрит 2 0
15. Бонифаци Кевин 2 0
16. Мурджа Алессандро 2 0
17. Жуканович Эрвин 1 0
18. Дабо Брайан 1 0
19. Сала Джакопо 1 0
20. Реца Аркадиуш 1 0
21. Янкович Марко 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 12 0
2. Пеллегрини Лука 9 0
3. Чигарини Лука 6 1
4. Пизакане Фабио 6 1
5. Рог Марко 7 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 5 0
9. Ионице Артур 4 0
10. Симеоне Джованни 4 0
11. Клаван Рагнар 3 0
12. Ликояннис Хараламбос 3 0
13. Каччаторе Фабрицио 1 1
14. Кастро Лукас 2 0
15. Перейро Гастон 2 0
16. Ольсен Робин 0 1
17. Рагатцу Даниэле 1 0
18. Черри Альберто 1 0
19. Фараго Паоло 1 0
20. Матьелло Федерико 1 0
21. Пинна Симоне 1 0
22. Валюкевич Себастьян 1 0
23. Олива Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 5.26% (1) 26.32% (5) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1)
 Кальяри 5.26% (2) 23.68% (9) 10.53% (4) 18.42% (7) 21.05% (8) 21.05% (8)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло
Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри
Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Серия A Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 СПАЛ 2013 Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
8. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
9. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 175
СПАЛ 2013 30.3% (53)
X 45.1% (79)
Кальяри 24.6% (43)
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Кальяри

Исход игры
СПАЛ 2013
30.3% (53)
Ничья
45.1% (79)
Кальяри
24.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (54)
Меньше
66.67% (108)
Обе команды забьют
Да
72.84% (118)
Нет
27.16% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (65)
1:2 Кальяри
12.6% (22)
2:1 СПАЛ 2013
12.6% (22)
1:0 СПАЛ 2013
10.9% (19)
0:1 Кальяри
6.9% (12)
0:0 Ничья
2.9% (5)
2:0 СПАЛ 2013
2.3% (4)
0:2 Кальяри
1.7% (3)
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