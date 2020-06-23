Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кальяри вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Петанья Андреа наказан за толчок Андреа Карбони

96' Хорошо играет на выходе Ольсен Робин - мяч в ее руках

95' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

95' Тактическая замена. Педро Жоао уходит с поля и его заменяет Андреа Карбони

93' Рог Марко нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

93' Кальяри имеет хороший шанс забить.

93' Дабо Брайан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

92' Матч возобновится спорным мячом

92' Матч остановлен

92' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Кальяри

85' Как она упустила момент!?! Петанья Андреа имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

85' Черри Альберто имела голевой момент, но парировала удар вратарь!

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Нандес Найтан из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

81' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Вальдифиори Мирко получил желтую карточку от судьи

76' Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Педро Жоао решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Ох, нехорошо это выглядит. Пизакане Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Хорошо играет на выходе Летица Карло - мяч в ее руках

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Петанья Андреа бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

60' Хорошо играет на выходе Ольсен Робин - мяч в ее руках

59' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Симеоне Джованни бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

54' Удар от ворот произведет Кальяри

54' Хорошо играет на выходе Летица Карло - мяч в ее руках

53' Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Пеллегрини Лука из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ционек Тьяго бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

46' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля