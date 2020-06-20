Салернитана
1:1
Конец матча
Стадион: Аречи
Пиза
15' Желтая карточкаДзичек Патрик
1:0
29' ГолДжурич Милан
30' Желтая карточкаЛопес Вальтер
39' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
45' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
50' Желтая карточкаЛомбарди Кристиано
1:1
53' ГолМазуччи Гаэтано
61' Желтая карточкаВарньер Марко
90' Желтая карточкаЯрошински Павел
18
Айя
Рамзи
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентура Джампьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
21 Пинато Марко
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
15'
29'
1:0
30'
53'
1:1
61'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 12
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джурич Милан
|10
|0.32
|2.
|Кийине Софиан
|8 (6)
|0.26
|3.
|Джаллоу Ламин
|6
|0.19
|4.
|Ломбарди Кристиано
|3
|0.1
|5.
|Гондо Седрик
|2
|0.06
|6.
|Джаннетти Никколо
|2
|0.06
|7.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Каро Андреас
|1
|0.03
|9.
|Мильорини Марко
|1
|0.03
|10.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|11.
|Майстро Фабио
|1
|0.03
|12.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|13.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|14.
|Дзичек Патрик
|0
|0
|15.
|Черчи Алессио
|0
|0
|16.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|17.
|Ярошински Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|10 (1)
|0.32
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.19
|3.
|Francesco Lisi
|3
|0.1
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.06
|5.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.06
|6.
|Москарделли Давиде
|2
|0.06
|7.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|8.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|9.
|Видо Лука
|1
|0.03
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|11.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|12.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|13.
|Mattia Minesso
|1
|0.03
|14.
|Luca Verna
|1
|0.03
|15.
|Davide Di Quinzio
|1
|0.03
|16.
|Alessandro De Vitis I
|1
|0.03
|17.
|Marius Marin
|0
|0
|18.
|Белли Франческо
|0
|0
|19.
|Nicholas Siega I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кийине Софиан
|10
|1
|2.
|Ярошински Павел
|9
|0
|3.
|Майстро Фабио
|9
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|6
|0
|5.
|Каро Андреас
|6
|0
|6.
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|7.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|8.
|Ломбарди Кристиано
|5
|0
|9.
|Джаллоу Ламин
|5
|0
|10.
|Гондо Седрик
|5
|0
|11.
|Дзичек Патрик
|4
|0
|12.
|Мильорини Марко
|2
|1
|13.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|14.
|Фиренце Марко
|3
|0
|15.
|Джурич Милан
|2
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|17.
|Микай Алессандро
|2
|0
|18.
|Оджер Мозес
|1
|0
|19.
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|20.
|Каломбо Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|10
|2
|2.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|3.
|Nicholas Siega I
|6
|1
|4.
|Marius Marin
|6
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Айя Рамзи
|6
|0
|7.
|Гухер Роберт
|6
|0
|8.
|Alessandro De Vitis I
|6
|0
|9.
|Пинато Марко
|4
|1
|10.
|Маркони Микеле
|2
|2
|11.
|Соддимо Данило
|3
|1
|12.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|13.
|Белли Франческо
|2
|1
|14.
|Francesco Lisi
|3
|0
|15.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|0
|16.
|Караччоло Антонио
|2
|0
|17.
|Гори Стефано
|2
|0
|18.
|Luca Verna
|2
|0
|19.
|Москарделли Давиде
|1
|0
|20.
|Пизано Эрос
|1
|0
|21.
|Daniele Liotti
|1
|0
|22.
|Варньер Марко
|1
|0
|23.
|Мерони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|Пиза
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|25% (8)
|25% (8)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно
Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа
Пиза Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|12.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|13.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 33
|33
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|37 - 44
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18