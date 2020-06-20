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Салернитана
1:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
15' Желтая карточка
Дзичек Патрик
1:0
29' Гол
Джурич Милан
30' Желтая карточка
Лопес Вальтер
39' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
45' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
50' Желтая карточка
Ломбарди Кристиано
1:1
53' Гол
Мазуччи Гаэтано
61' Желтая карточка
Варньер Марко
90' Желтая карточка
Ярошински Павел
90'+8
1
Ваннукки
Джанмарко
18
Айя
Рамзи
2
Биллонг
Жан-Клод
24
Ярошински
Павел
25
Ломбарди
Кристиано
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
27
Дзичек
Патрик
3
Лопес
Вальтер
7
Черчи
Алессио
11
Джурич
Милан
13
Кийине
Софиан
1
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
24
Варньер
Марко
3
Пизано
Эрос
27
Гухер
Роберт
8
Караччоло
Антонио
30
Alessandro
De
Vitis
I
7
Nicholas
Siega
I
23
Francesco
Lisi
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
Салернитана
3-4-3
Пиза
3-5-2

Ход матча

15'
Дзичек Патрик
 
29'
Джурич Милан
1:0
30'
Лопес Вальтер
 
39'
 
Биринделли Самуэле
45'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
46'
 
Соддимо Данило
Nicholas Siega I
50'
Ломбарди Кристиано
 
53'
1:1
Мазуччи Гаэтано
54'
Майстро Фабио
Черчи Алессио
 
60'
Ди Таккио Франческо
Ломбарди Кристиано
 
61'
 
Варньер Марко
68'
 
Бенедетти Симоне
Пизано Эрос
69'
 
Видо Лука
Маркони Микеле
79'
Капецци Леонардо
Дзичек Патрик
 
79'
Джаннетти Никколо
Кийине Софиан
 
84'
 
Белли Франческо
Биринделли Самуэле
86'
 
Пинато Марко
Alessandro De Vitis I
90'
Ярошински Павел
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 12
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 10 0.32
2. Кийине Софиан 8 (6) 0.26
3. Джаллоу Ламин 6 0.19
4. Ломбарди Кристиано 3 0.1
5. Гондо Седрик 2 0.06
6. Джаннетти Никколо 2 0.06
7. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.03
8. Каро Андреас 1 0.03
9. Мильорини Марко 1 0.03
10. Фиренце Марко 1 0.03
11. Майстро Фабио 1 0.03
12. Чичерелли Эмануэле 0 0
13. Лопес Вальтер 0 0
14. Дзичек Патрик 0 0
15. Черчи Алессио 0 0
16. Ди Таккио Франческо 0 0
17. Ярошински Павел 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 10 (1) 0.32
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.19
3. Francesco Lisi 3 0.1
4. Пинато Марко 2 0.06
5. Биринделли Самуэле 2 0.06
6. Москарделли Давиде 2 0.06
7. Гухер Роберт 1 0.03
8. Бенедетти Симоне 1 0.03
9. Видо Лука 1 0.03
10. Фабро Микаэль 1 0.03
11. Айя Рамзи 1 0.03
12. Пизано Эрос 1 0.03
13. Mattia Minesso 1 0.03
14. Luca Verna 1 0.03
15. Davide Di Quinzio 1 0.03
16. Alessandro De Vitis I 1 0.03
17. Marius Marin 0 0
18. Белли Франческо 0 0
19. Nicholas Siega I 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 10 1
2. Ярошински Павел 9 0
3. Майстро Фабио 9 0
4. Лопес Вальтер 6 0
5. Каро Андреас 6 0
6. Ди Таккио Франческо 5 0
7. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
8. Ломбарди Кристиано 5 0
9. Джаллоу Ламин 5 0
10. Гондо Седрик 5 0
11. Дзичек Патрик 4 0
12. Мильорини Марко 2 1
13. Джаннетти Никколо 3 0
14. Фиренце Марко 3 0
15. Джурич Милан 2 0
16. Чичерелли Эмануэле 2 0
17. Микай Алессандро 2 0
18. Оджер Мозес 1 0
19. Биллонг Жан-Клод 1 0
20. Каломбо Седрик 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 10 2
2. Биринделли Самуэле 7 1
3. Nicholas Siega I 6 1
4. Marius Marin 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Айя Рамзи 6 0
7. Гухер Роберт 6 0
8. Alessandro De Vitis I 6 0
9. Пинато Марко 4 1
10. Маркони Микеле 2 2
11. Соддимо Данило 3 1
12. Фабро Микаэль 3 1
13. Белли Франческо 2 1
14. Francesco Lisi 3 0
15. Ингроссо Джанмарко 2 0
16. Караччоло Антонио 2 0
17. Гори Стефано 2 0
18. Luca Verna 2 0
19. Москарделли Давиде 1 0
20. Пизано Эрос 1 0
21. Daniele Liotti 1 0
22. Варньер Марко 1 0
23. Мерони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 8.82% (3) 8.82% (3) 23.53% (8) 14.71% (5) 17.65% (6) 26.47% (9)
 Пиза 12.5% (4) 15.63% (5) 25% (8) 25% (8) 12.5% (4) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно
Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция
Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Пиза 2:1 Салернитана Серия B Пиза 0:1 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Пиза Серия B Салернитана 1:1 Пиза Кубок
Салернитана 1:0 Пиза Кубок Салернитана 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Салернитана Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне 0:0 Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Венеция 0:0 Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Акпа-Акпро Жан-Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Samuele Birindelli получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Лопес Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Джурич Милан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Дзичек Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча онлайн

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