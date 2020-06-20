5' Желтая карточкаБарберис Андреа
1:0
21' ГолМолина Сальваторе
39' Желтая карточкаМарроне Лука
50' Желтая карточкаРиджионе Микеле
54' Желтая карточкаОби Джоэл
76' Желтая карточкаМолина Сальваторе
1:1
88' ГолСетер Дамир
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
15 Fabio Sapone
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
- Вратарь
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
21'
39'
50'
54'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
14 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|13 (3)
|0.42
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.23
|3.
|Крочата Джованни
|5
|0.16
|4.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.1
|5.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.1
|6.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.1
|7.
|Марроне Лука
|3
|0.1
|8.
|Големич Владимир
|3
|0.1
|9.
|Маццотта Антонио
|2
|0.06
|10.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|12.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|13.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|14.
|Барберис Андреа
|0
|0
|15.
|Джербо Альберто
|0
|0
|16.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|17.
|Налини Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.26
|2.
|Джорджевич Филип
|6
|0.19
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|4 (2)
|0.13
|4.
|Виньято Эмануэль
|3
|0.1
|5.
|Сегре Джакопо
|2
|0.06
|6.
|Пуччарелли Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Сетер Дамир
|2
|0.06
|8.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Родригес Алехандро
|1
|0.03
|10.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|11.
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|12.
|Гарритано Лука
|1
|0.03
|13.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|14.
|Ди Ноя Джованни
|1
|0.03
|15.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|16.
|Цесар Боштян
|0
|0
|17.
|Бривио Давиде
|0
|0
|18.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|9
|0
|2.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|3.
|Мессьяс Жуниор
|5
|1
|4.
|Барберис Андреа
|5
|0
|5.
|Сими Нванкво
|5
|0
|6.
|Крочата Джованни
|5
|0
|7.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|8.
|Големич Владимир
|3
|1
|9.
|Дзанеллато Никколо
|3
|1
|10.
|Мустаккьо Маттиа
|4
|0
|11.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|12.
|Джербо Альберто
|3
|0
|13.
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|14.
|Сполли Николас
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Видо Лука
|1
|0
|17.
|Курадо Маркос
|1
|0
|18.
|Янкович Марко
|1
|0
|19.
|Руджьеро Цак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|8
|0
|3.
|Гарритано Лука
|8
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|8.
|Фрей Николя
|4
|0
|9.
|Сегре Джакопо
|4
|0
|10.
|Джорджевич Филип
|3
|0
|11.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|12.
|Леверб Максим
|3
|0
|13.
|Пина Нуну
|1
|1
|14.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|15.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|16.
|Ди Ноя Джованни
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|19.
|Бривио Давиде
|1
|0
|20.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|21.
|Коттали Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|14.63% (6)
|26.83% (11)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|4.88% (2)
|14.63% (6)
|Кьево
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара
Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево
Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|12.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|13.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 33
|33
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|37 - 44
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18