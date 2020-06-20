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  3. Италия
Кротоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
5' Желтая карточка
Барберис Андреа
1:0
21' Гол
Молина Сальваторе
39' Желтая карточка
Марроне Лука
50' Желтая карточка
Риджионе Микеле
54' Желтая карточка
Оби Джоэл
76' Желтая карточка
Молина Сальваторе
1:1
88' Гол
Сетер Дамир
90'+5
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
16
Джербо
Альберто
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
9
Арментерос
Самуэль
25
Сими
Нванкво
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
25
Виньято
Эмануэль
17
Джаккерини
Эммануэле
23
Джорджевич
Филип
Кротоне
3-5-2
Кьево
4-3-2-1

Ход матча

5'
Барберис Андреа
 
9'
 
Сетер Дамир
Джаккерини Эммануэле
21'
Молина Сальваторе
(Бенали Ахмед)
1:0
39'
Марроне Лука
 
50'
 
Риджионе Микеле
54'
 
Оби Джоэл
60'
Мустаккьо Маттиа
Джербо Альберто
 
69'
 
Морсай Йонатан
Виньято Эмануэль
69'
 
Эспозито Сальваторе
Гарритано Лука
72'
Крочата Джованни
Арментерос Самуэль
 
72'
Курадо Маркос
Големич Владимир
 
76'
Молина Сальваторе
 
79'
 
Грубац Сергей
Джорджевич Филип
79'
 
Онгенда Эрвин
Оби Джоэл
88'
Лопес Макси
Сими Нванкво
 
88'
Гомельт Томислав
Дзанеллато Никколо
 
88'
1:1
Сетер Дамир
(Ренцетти Франческо)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 14 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 13 (3) 0.42
2. Бенали Ахмед 7 0.23
3. Крочата Джованни 5 0.16
4. Мустаккьо Маттиа 3 0.1
5. Мессьяс Жуниор 3 0.1
6. Арментерос Самуэль 3 0.1
7. Марроне Лука 3 0.1
8. Големич Владимир 3 0.1
9. Маццотта Антонио 2 0.06
10. Молина Сальваторе 1 0.03
11. Дзанеллато Никколо 1 0.03
12. Куомо Джузеппе 1 0.03
13. Лопес Макси 1 (1) 0.03
14. Барберис Андреа 0 0
15. Джербо Альберто 0 0
16. Джильотти Гийом 0 0
17. Налини Андреа 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.26
2. Джорджевич Филип 6 0.19
3. Джаккерини Эммануэле 4 (2) 0.13
4. Виньято Эмануэль 3 0.1
5. Сегре Джакопо 2 0.06
6. Пуччарелли Мануэль 2 0.06
7. Сетер Дамир 2 0.06
8. Эспозито Сальваторе 1 0.03
9. Родригес Алехандро 1 0.03
10. Дикманн Лоренцо 1 0.03
11. Риджионе Микеле 1 0.03
12. Гарритано Лука 1 0.03
13. Вяйсянен Саули 1 0.03
14. Ди Ноя Джованни 1 0.03
15. Бертаньоли Массимо 1 0.03
16. Цесар Боштян 0 0
17. Бривио Давиде 0 0
18. Ровалья Пьетро 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 9 0
2. Молина Сальваторе 5 1
3. Мессьяс Жуниор 5 1
4. Барберис Андреа 5 0
5. Сими Нванкво 5 0
6. Крочата Джованни 5 0
7. Джильотти Гийом 3 1
8. Големич Владимир 3 1
9. Дзанеллато Никколо 3 1
10. Мустаккьо Маттиа 4 0
11. Бенали Ахмед 4 0
12. Джербо Альберто 3 0
13. Куомо Джузеппе 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Видо Лука 1 0
17. Курадо Маркос 1 0
18. Янкович Марко 1 0
19. Руджьеро Цак 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 8 0
3. Гарритано Лука 8 0
4. Дикманн Лоренцо 7 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 5 0
8. Фрей Николя 4 0
9. Сегре Джакопо 4 0
10. Джорджевич Филип 3 0
11. Виньято Эмануэль 3 0
12. Леверб Максим 3 0
13. Пина Нуну 1 1
14. Родригес Алехандро 2 0
15. Риджионе Микеле 2 0
16. Ди Ноя Джованни 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Пуччарелли Мануэль 0 1
19. Бривио Давиде 1 0
20. Джаккерини Эммануэле 1 0
21. Коттали Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 14.63% (6) 26.83% (11) 19.51% (8) 19.51% (8) 4.88% (2) 14.63% (6)
 Кьево 21.21% (7) 12.12% (4) 18.18% (6) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара
Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево
Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Кьево 2:1 Кротоне Серия B Кьево 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 1:0 Кьево Серия A Кьево 1:2 Кротоне Серия A
Кротоне 2:0 Кьево Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне 0:0 Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Венеция 0:0 Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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