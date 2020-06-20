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Порденоне
0:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Венеция
0'
21' Желтая карточка
Паза Симоне
34' Желтая карточка
Luca Strizzolo
52' Вторая желтая карточка
Паза Симоне
55' Желтая карточка
Luca Antonio Fiordilino
0:0
62' Не забитый пенальти
Араму Маттиа
62' Желтая карточка
Alberto Barison
78'
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
14
Паза
Симоне
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
13
Чурриа
Патрик
9
Luca
Strizzolo
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
3
Nicolo
Casale
32
Pietro
Ceccaroni
11
Молинаро
Кристиан
25
Лолло
Лоренцо
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
10
Араму
Маттиа
28
Капелло
Алессандро
19
Лонго
Самуэле
Порденоне
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

21'
Паза Симоне
 
34'
Luca Strizzolo
 
52'
Паза Симоне
 
53'
Буррай Сальваторе
Чурриа Патрик
 
55'
 
Luca Antonio Fiordilino
60'
Бокалон Риккардо
Luca Strizzolo
 
60'
Тремолада Лука
Гавацци Давиде
 
62'
0:0
Араму Маттиа
62'
Alberto Barison
 
63'
 
Калигара Фабрицио
Лолло Лоренцо
67'
 
Зигони Джанмарко
Youssef Maleh

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luca Strizzolo 8 0.26
2. Гавацци Давиде 4 0.13
3. Tommaso Pobega 4 0.13
4. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.1
5. Чурриа Патрик 3 (1) 0.1
6. Alberto Barison 3 0.1
7. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.06
8. Кампорезе Микеле 2 0.06
9. Канделлоне Леонардо 1 0.03
10. Мисурака Джанвито 1 0.03
11. Де Агостини Микеле 1 0.03
12. Davide Mazzocco 1 0.03
13. Газбарро Андреа 0 0
14. Roberto Zammarini 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 7 (2) 0.23
2. Капелло Алессандро 5 0.16
3. Бокалон Риккардо 5 0.16
4. Лонго Самуэле 3 (1) 0.1
5. Монтальто Адриано 2 (1) 0.06
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Marco Modolo 1 0.03
8. Pietro Ceccaroni 1 0.03
9. Калигара Фабрицио 1 0.03
10. Сукулини Франко 0 0
11. Youssef Maleh 0 0
12. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 6 1
2. Кампорезе Микеле 6 1
3. Luca Strizzolo 6 1
4. Де Агостини Микеле 6 0
5. Кьяретти Лукас 4 1
6. Альмичи Альберто 5 0
7. Alberto Barison 5 0
8. Tommaso Pobega 5 0
9. Davide Mazzocco 5 0
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Гавацци Давиде 3 0
12. Паза Симоне 1 1
13. Бассоли Алессандро 2 0
14. Семенцато Даниэль 2 0
15. Моначелло Гаетано 2 0
16. Roberto Zammarini 2 0
17. Канделлоне Леонардо 2 0
18. Фольякко Алессандро 2 0
19. Бокалон Риккардо 1 0
20. Чурриа Патрик 1 0
21. Газбарро Андреа 1 0
22. Ди Грегорио Микеле 1 0
23. Tomasso Pobega 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Luca Antonio Fiordilino 11 0
2. Youssef Maleh 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 5 1
5. Сукулини Франко 6 0
6. Кремонези Микеле 4 0
7. Капелло Алессандро 4 0
8. Монтальто Адриано 4 0
9. Pietro Ceccaroni 4 0
10. Marco Modolo 3 0
11. Калигара Фабрицио 3 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Фиренце Марко 2 0
15. Nicolo Casale 2 0
16. Молинаро Кристиан 1 0
17. Лонго Самуэле 1 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Лакичевич Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.18% (6) 9.09% (3) 33.33% (11) 15.15% (5) 9.09% (3) 15.15% (5)
 Венеция 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево
Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла
Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция
Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Венеция: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Венеция 1:2 Порденоне Серия B Венеция 1:2 Порденоне Кубок Венеция 1:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:0 Венеция Лега Про
Венеция 2:0 Порденоне Лега Про Венеция 2:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:1 Венеция Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне 0:0 Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
11. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
12. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
13. Перуджа Заявка 28 10 6 12 29 - 36 36
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 28 8 9 11 31 - 33 33
16. Венеция 0:0 Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 28 9 5 14 37 - 44 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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